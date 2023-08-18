Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу в Алматы

До начала учебного года осталось меньше двух недель. Как правило, именно в это время родители суматошно начинают собирать детей в школу. Корреспондент Zakon.kz выяснил, где выгоднее закупиться в этом году.

Мы решили сравнить цены на все самое необходимое в специализированных магазинах, на школьной ярмарке, алматинской "барахолке" и гипермаркете.

Канцтовары

Специализированный магазин канцелярских товаров Abdi для удобства родителей подготовил минимальную корзину со списком товаров для первоклассников.

По подсчетам магазина, канцелярские принадлежности обойдутся примерно в 5900 тенге.

Фото: abdi.kz

В "Детском мире" также можно приобрести канцелярские товары. Стоит отметить, что выбор здесь небольшой, а цены на некоторые позиции выше. К примеру, самые обычные тетради в 12 листов здесь стоят 35 тенге, но есть и дороже.

Фото: Zakon.kz

Что касается остальных товаров, то цены следующие:

обложки для тетрадей (10 шт.) – 359 тенге;

обложки для книг (10 шт.) – 489 тенге;

пластилин – 699 тенге;

альбом для рисования (8 л.) – 147 тенге;

краски акварельные (6 цв.) – 247 тенге;

кисти для рисования (4 шт.) – 379 тенге;

стакан-непроливайка – 115 тенге;

ручка – от 27 тенге;

карандаш – 25 тенге;

линейка – 47 тенге;

ластик – 45 тенге;

точилка – 569 тенге;

цветные карандаши (12 шт.) – 245 тенге;

цветной картон – 779 тенге;

цветная бумага – 579 тенге;

ножницы – 149 тенге;

пенал – от 500 тенге.

Так, минимальный набор канцтоваров в "Детском мире" обойдется вам в 5400 тенге, добавим сюда еще 50 стандартных тетрадей и выйдет 7150 тенге. Однако многие родители предпочитают покупать канцтовары про запас, к примеру, те же ручки и карандаши, мы в данном случае считали все в штучном количестве.

Фото: Zakon.kz

Также ежегодно акимат города организовывает школьные ярмарки к началу учебного года. Они работают в каждом районе. Мы посетили одну из таких в Бостандыкском.

Фото: Zakon.kz

Цена стандартных тетрадей в 12 листов здесь 30 тенге, в принципе, как и в Abdi. Однако стоимость других товаров гораздо выше:

обложки на тетради (25 шт.) – 500 тенге;

обложки на книги (10 шт.) – 500 тенге;

пластилин – 600 тенге;

альбом для рисования – от 350 тенге;

краски акварельные (6 цв.) – от 500 тенге;

кисти для рисования (3 шт.) – 300 тенге;

стакан-непроливайка – 500 тенге;

ручка – от 30 тенге;

карандаш – от 100 тенге;

линейка – 250 тенге;

ластик – от 300 тенге;

точилка – от 300 тенге;

цветные карандаши (12 шт.) – от 1000 тенге;

цветной картон – от 350 тенге;

цветная бумага – от 350 тенге;

пенал – от 1000 тенге.

Общая сумма канцелярии по самым минимальным ценам на школьной ярмарке составила 6930 тенге без учета тетрадей, а это еще плюс 1500 тенге.

Фото: Zakon.kz

Многие привыкли к тому, что цены на рынках значительно ниже, чем в специализированных магазинах. Мы еще раз убедились в том, что это не совсем так.

Следующей нашей точка была алматинская "барахолка", а именно рынок Aqbulaq. Выбор здесь, конечно, хороший, канцелярию продают буквально на каждом углу.

Продавцы здесь заманивают покупателей самыми низкими ценами на тетради – всего 3 тенге. Но не все так просто. Для этого нужно купить канцелярию как минимум на 5-10 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

К слову, людей на рынке было не так уж и много, как мы ожидали. Продавец Арман нам рассказал, что в этом году продажи действительно слабые.

"Несмотря на то, что уже вовсю сезон, людей очень мало. В прошлом году в это время даже на обед времени не было. Сейчас все покупают канцтовары в интернет-магазинах. Это ведь удобнее, ехать никуда не надо и доставка бесплатная", – отметил он.

Фото: Zakon.kz

Цены на стандартный набор канцелярских товаров для школьника младших классов следующие:

обложки на тетради (10 шт.) – от 300 тенге;

обложки на книги (10 шт.) – 500 тенге;

пластилин – 600 тенге;

альбом для рисования – от 350 тенге;

краски акварельные – 600 тенге;

кисти для рисования – от 500 тенге;

стакан-непроливайка – 450 тенге;

ручка – от 30 тенге;

карандаш – от 50 тенге;

линейка – 150 тенге;

ластик – 100 тенге;

точилка – от 100 тенге;

цветные карандаши (12 шт.) – от 500 тенге;

цветной картон – от 800 тенге;

цветная бумага – от 400 тенге;

пенал – от 500 тенге.

Общая сумма канцтоваров на "барахолке" составила 5930 тенге, также без тетрадей. Как мы ранее писали, их тут можно получить в подарок или же приобрести по минимальной цене за 2-3 тенге.

Фото: Zakon.kz

Дешевле канцтовары можно найти в гипермаркете Magnum. Тут стандартные тетради по сравнению со специализированными магазинами и школьными ярмарками стоят 26 тенге.

Фото: Zakon.kz

Более-менее приемлемые цены и на остальные канцелярские товары:

обложки для тетрадей (10 шт.) – 435 тенге;

обложки для книг (20 шт.) – 575 тенге;

альбом для рисования – 299 тенге;

краски акварельные (6 цв.) – 407 тенге

кисти для рисования – 230 тенге;

стакан-непроливайка – 125 тенге;

ручка – от 70 тенге;

карандаш – 60 тенге;

ластик – от 69 тенге;

точилка – 167 тенге;

цветные карандаши (12 цв.) – от 300 тенге;

цветной картон – от 225 тенге;

цветная бумага – от 299 тенге;

пенал – 699 тенге.

Общая сумма необходимых канцтоваров вместе с тетрадями (50 шт.) обойдется вам в 5260 тенге.

Фото: Zakon.kz

Школьный рюкзак

Рюкзак – это главный атрибут школьника. Он должен быть вместительным, качественным и что самое главное – удобным.

Цены везде разные и зависят от модели, дизайна и качества.

Так, в Abdi цены на более-менее подходящие для школьника рюкзаки начинаются от 7 тыс. тенге. Ортопедические стоят в разы дороже – от 13 тыс. тенге и выше.

Ранцы в "Детском мире" предлагают по акции за 8290 тенге. Есть и подороже – за 15, 20 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

На школьной ярмарке мы встретили рюкзаки по ценам от 6500 до 9500 тенге.

Фото: Zakon.kz

Самые дешевые рюкзаки, конечно, на "барахолке", мы были на рынке Aqbulaq. Здесь встречались варианты и за 2 тыс. тенге, но за такую цену вы получите и соответствующее качество.

Более крепкие и надежные рюкзаки стоят от 4 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

В Glasman цены на школьные рюкзаки начинаются от 14 990 тенге. Но тут и спинка ортопедическая, и качество получше.

Фото: Zakon.kz

Выгодные акции на школьные рюкзаки предлагают в Magnum. Практически все рюкзаки здесь стоят 5999 тенге.

Фото: Zakon.kz

Напомним, при покупке школьного рюкзака специалисты рекомендуют обращать внимание на маркировку, вес, спинку, лямки и светоотражающие элементы. Потому что от качества ранца во многом зависят здоровье и безопасность ребенка.

Школьная форма

Наверное, самое сложное для многих родителей – подобрать ребенку качественную, но в то же время недорогую школьную форму.

Как нам рассказали в городском Управлении образования, фасон должен быть выдержан в классическом стиле и едином темном цвете.

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С этого года к элементам школьной одежды как для девочек, так и для мальчиков добавили трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску.

Также теперь не является обязательным элементом в гардеробе школьника галстук.

В "Детском мире" костюм двойка на мальчика со скидкой обойдется в 14 990 тенге. Отдельно жилет будет стоить 4899 тенге, а вязаный – 5199 тенге. Белая рубашка с длинным рукавом – 2599 тенге, а с коротким – 2099 тенге.

Фото: Zakon.kz

Как мы ранее писали, галстук не обязателен, но по желанию его можно купить за 1299 тенге. Классические брюки можно купить за 6999 тенге, а трикотажную кофту – за 3599 тенге.

Фото: Zakon.kz

Очень даже демократичные цены на спортивную одежду. Штаны для физкультуры можно найти за 2099 тенге, а футболку – всего за 799 тенге.

Фото: Zakon.kz

У девочек гардероб, конечно, разнообразнее. Как правило, помимо сарафана, нужно купить юбку на сменку, а для более прохладной погоды – брюки.

Цены на сарафаны начинаются от 6299 тенге, жилет стоит 4899 тенге, а вязаный – 2599 тенге. Блузка с длинным рукавом – 5599 тенге, а с коротким – 3299 тенге.

Отдельно юбку можно найти за 2 тыс. тенге, брюки – от 3599 тенге. Трикотажная кофта – 4899 тенге, а водолазка – 2299 тенге.

Фото: Zakon.kz

Спортивные штаны для физкультуры – 2099 тенге, а футболка – 799 тенге.

Фото: Zakon.kz

На рынке Aqbulaq в основном продают костюмы тройки. Цены начинаются от 15 тыс. тенге, более качественные турецкого производства – 18 тыс. тенге и выше.

Фото: Zakon.kz

Отдельно жилет можно найти за 3 тыс. тенге, а брюки – за 5 тыс. тенге. Белые рубашки – от 4500 тенге, галстуки продают по 1000 тенге.

Трикотажные кофты – по 7500 тенге. Спортивные костюмы – по 13 тыс. тенге, футболки – по 2500 тенге.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Цены на пиджаки для девочек начинаются от 8500 тенге, жилет – 3500 тенге. Сарафан – от 7500 тенге, белая блузка – от 3 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Отдельно юбку можно купить за 3500 тенге, брюки – от 5 тыс. тенге, трикотажную кофту – за 8500 тенге. Спортивные костюмы, как и для мальчиков, стоят 13 тыс. тенге, футболки – 2500 тенге.

Фото: Zakon.kz

Последняя точка – Glasman. Здесь пиджак на мальчика стоит 16 тыс. тенге. Жилет – 7 тыс. тенге, белая рубашка – от 7 тыс. тенге, галстук – 2 тыс. тенге, брюки – 12 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Пиджаки для девочек стоят так же, как и для мальчиков, – 16 тыс. тенге. Жилет – 7 тыс. тенге, сарафан – 14 тыс. тенге, блузка – 9 тыс. тенге. Классическая юбка – 9 тыс. тенге, брюки – 12 тыс. тенге, трикотажная кофта – 10 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Обувь

Строгих требований к обуви, как правило, у школ нет. Главное – придерживаться классического стиля.

В "Детском мире" более-менее подходящая обувь для мальчика стоит 2599 тенге, а кроссовки – 3899 тенге.

Фото: Zakon.kz

Туфли для девочек можно найти за 2899 тенге, а кроссовки – за 4899 тенге.

Фото: Zakon.kz

На рынке Aqbulaq обуви очень много, как говорится, на любой вкус, цвет и кошелек. Туфли из эко-кожи для мальчика здесь можно найти за 5-6 тыс. тенге, кроссовки – от 5 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Цены на туфли для девочки начинаются от 3500 тенге, кроссовки – от 5 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

В Glasman продают кожаную обувь. Такие туфли, конечно, прослужат дольше, но все зависит от ваших финансовых возможностей.

Фото: Zakon.kz

Здесь туфли для мальчиков и девочек стоят 19 990 тенге.

Фото: Zakon.kz

Итог

Сказать точно, сколько денег уйдет на сборы ребенка в школу, сложно, потому что в каждой семье все индивидуально. На это влияет множество факторов – возраст, потребности, финансовые возможности.

По нашим подсчетам, минимальные расходы для сбора одного ребенка в школу составят 50 тыс. тенге, если купить минимум канцтоваров, школьную форму, спортивную одежду, одну пару туфель и кроссовки.