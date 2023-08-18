Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу в Алматы
Мы решили сравнить цены на все самое необходимое в специализированных магазинах, на школьной ярмарке, алматинской "барахолке" и гипермаркете.
Канцтовары
Специализированный магазин канцелярских товаров Abdi для удобства родителей подготовил минимальную корзину со списком товаров для первоклассников.
По подсчетам магазина, канцелярские принадлежности обойдутся примерно в 5900 тенге.
Фото: abdi.kz
В "Детском мире" также можно приобрести канцелярские товары. Стоит отметить, что выбор здесь небольшой, а цены на некоторые позиции выше. К примеру, самые обычные тетради в 12 листов здесь стоят 35 тенге, но есть и дороже.
Фото: Zakon.kz
Что касается остальных товаров, то цены следующие:
- обложки для тетрадей (10 шт.) – 359 тенге;
- обложки для книг (10 шт.) – 489 тенге;
- пластилин – 699 тенге;
- альбом для рисования (8 л.) – 147 тенге;
- краски акварельные (6 цв.) – 247 тенге;
- кисти для рисования (4 шт.) – 379 тенге;
- стакан-непроливайка – 115 тенге;
- ручка – от 27 тенге;
- карандаш – 25 тенге;
- линейка – 47 тенге;
- ластик – 45 тенге;
- точилка – 569 тенге;
- цветные карандаши (12 шт.) – 245 тенге;
- цветной картон – 779 тенге;
- цветная бумага – 579 тенге;
- ножницы – 149 тенге;
- пенал – от 500 тенге.
Так, минимальный набор канцтоваров в "Детском мире" обойдется вам в 5400 тенге, добавим сюда еще 50 стандартных тетрадей и выйдет 7150 тенге. Однако многие родители предпочитают покупать канцтовары про запас, к примеру, те же ручки и карандаши, мы в данном случае считали все в штучном количестве.
Фото: Zakon.kz
Также ежегодно акимат города организовывает школьные ярмарки к началу учебного года. Они работают в каждом районе. Мы посетили одну из таких в Бостандыкском.
Фото: Zakon.kz
Цена стандартных тетрадей в 12 листов здесь 30 тенге, в принципе, как и в Abdi. Однако стоимость других товаров гораздо выше:
- обложки на тетради (25 шт.) – 500 тенге;
- обложки на книги (10 шт.) – 500 тенге;
- пластилин – 600 тенге;
- альбом для рисования – от 350 тенге;
- краски акварельные (6 цв.) – от 500 тенге;
- кисти для рисования (3 шт.) – 300 тенге;
- стакан-непроливайка – 500 тенге;
- ручка – от 30 тенге;
- карандаш – от 100 тенге;
- линейка – 250 тенге;
- ластик – от 300 тенге;
- точилка – от 300 тенге;
- цветные карандаши (12 шт.) – от 1000 тенге;
- цветной картон – от 350 тенге;
- цветная бумага – от 350 тенге;
- пенал – от 1000 тенге.
Общая сумма канцелярии по самым минимальным ценам на школьной ярмарке составила 6930 тенге без учета тетрадей, а это еще плюс 1500 тенге.
Фото: Zakon.kz
Многие привыкли к тому, что цены на рынках значительно ниже, чем в специализированных магазинах. Мы еще раз убедились в том, что это не совсем так.
Следующей нашей точка была алматинская "барахолка", а именно рынок Aqbulaq. Выбор здесь, конечно, хороший, канцелярию продают буквально на каждом углу.
Продавцы здесь заманивают покупателей самыми низкими ценами на тетради – всего 3 тенге. Но не все так просто. Для этого нужно купить канцелярию как минимум на 5-10 тыс. тенге.
Фото: Zakon.kz
К слову, людей на рынке было не так уж и много, как мы ожидали. Продавец Арман нам рассказал, что в этом году продажи действительно слабые.
"Несмотря на то, что уже вовсю сезон, людей очень мало. В прошлом году в это время даже на обед времени не было. Сейчас все покупают канцтовары в интернет-магазинах. Это ведь удобнее, ехать никуда не надо и доставка бесплатная", – отметил он.
Фото: Zakon.kz
Цены на стандартный набор канцелярских товаров для школьника младших классов следующие:
- обложки на тетради (10 шт.) – от 300 тенге;
- обложки на книги (10 шт.) – 500 тенге;
- пластилин – 600 тенге;
- альбом для рисования – от 350 тенге;
- краски акварельные – 600 тенге;
- кисти для рисования – от 500 тенге;
- стакан-непроливайка – 450 тенге;
- ручка – от 30 тенге;
- карандаш – от 50 тенге;
- линейка – 150 тенге;
- ластик – 100 тенге;
- точилка – от 100 тенге;
- цветные карандаши (12 шт.) – от 500 тенге;
- цветной картон – от 800 тенге;
- цветная бумага – от 400 тенге;
- пенал – от 500 тенге.
Общая сумма канцтоваров на "барахолке" составила 5930 тенге, также без тетрадей. Как мы ранее писали, их тут можно получить в подарок или же приобрести по минимальной цене за 2-3 тенге.
Фото: Zakon.kz
Дешевле канцтовары можно найти в гипермаркете Magnum. Тут стандартные тетради по сравнению со специализированными магазинами и школьными ярмарками стоят 26 тенге.
Фото: Zakon.kz
Более-менее приемлемые цены и на остальные канцелярские товары:
- обложки для тетрадей (10 шт.) – 435 тенге;
- обложки для книг (20 шт.) – 575 тенге;
- альбом для рисования – 299 тенге;
- краски акварельные (6 цв.) – 407 тенге
- кисти для рисования – 230 тенге;
- стакан-непроливайка – 125 тенге;
- ручка – от 70 тенге;
- карандаш – 60 тенге;
- ластик – от 69 тенге;
- точилка – 167 тенге;
- цветные карандаши (12 цв.) – от 300 тенге;
- цветной картон – от 225 тенге;
- цветная бумага – от 299 тенге;
- пенал – 699 тенге.
Общая сумма необходимых канцтоваров вместе с тетрадями (50 шт.) обойдется вам в 5260 тенге.
Фото: Zakon.kz
Школьный рюкзак
Рюкзак – это главный атрибут школьника. Он должен быть вместительным, качественным и что самое главное – удобным.
Цены везде разные и зависят от модели, дизайна и качества.
Так, в Abdi цены на более-менее подходящие для школьника рюкзаки начинаются от 7 тыс. тенге. Ортопедические стоят в разы дороже – от 13 тыс. тенге и выше.
Ранцы в "Детском мире" предлагают по акции за 8290 тенге. Есть и подороже – за 15, 20 тыс. тенге.
Фото: Zakon.kz
На школьной ярмарке мы встретили рюкзаки по ценам от 6500 до 9500 тенге.
Фото: Zakon.kz
Самые дешевые рюкзаки, конечно, на "барахолке", мы были на рынке Aqbulaq. Здесь встречались варианты и за 2 тыс. тенге, но за такую цену вы получите и соответствующее качество.
Более крепкие и надежные рюкзаки стоят от 4 тыс. тенге.
Фото: Zakon.kz
В Glasman цены на школьные рюкзаки начинаются от 14 990 тенге. Но тут и спинка ортопедическая, и качество получше.
Фото: Zakon.kz
Выгодные акции на школьные рюкзаки предлагают в Magnum. Практически все рюкзаки здесь стоят 5999 тенге.
Фото: Zakon.kz
Напомним, при покупке школьного рюкзака специалисты рекомендуют обращать внимание на маркировку, вес, спинку, лямки и светоотражающие элементы. Потому что от качества ранца во многом зависят здоровье и безопасность ребенка.
Школьная форма
Наверное, самое сложное для многих родителей – подобрать ребенку качественную, но в то же время недорогую школьную форму.
Как нам рассказали в городском Управлении образования, фасон должен быть выдержан в классическом стиле и едином темном цвете.
С этого года к элементам школьной одежды как для девочек, так и для мальчиков добавили трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску.
Также теперь не является обязательным элементом в гардеробе школьника галстук.
В "Детском мире" костюм двойка на мальчика со скидкой обойдется в 14 990 тенге. Отдельно жилет будет стоить 4899 тенге, а вязаный – 5199 тенге. Белая рубашка с длинным рукавом – 2599 тенге, а с коротким – 2099 тенге.
Фото: Zakon.kz
Как мы ранее писали, галстук не обязателен, но по желанию его можно купить за 1299 тенге. Классические брюки можно купить за 6999 тенге, а трикотажную кофту – за 3599 тенге.
Фото: Zakon.kz
Очень даже демократичные цены на спортивную одежду. Штаны для физкультуры можно найти за 2099 тенге, а футболку – всего за 799 тенге.
Фото: Zakon.kz
У девочек гардероб, конечно, разнообразнее. Как правило, помимо сарафана, нужно купить юбку на сменку, а для более прохладной погоды – брюки.
Цены на сарафаны начинаются от 6299 тенге, жилет стоит 4899 тенге, а вязаный – 2599 тенге. Блузка с длинным рукавом – 5599 тенге, а с коротким – 3299 тенге.
Отдельно юбку можно найти за 2 тыс. тенге, брюки – от 3599 тенге. Трикотажная кофта – 4899 тенге, а водолазка – 2299 тенге.
Фото: Zakon.kz
Спортивные штаны для физкультуры – 2099 тенге, а футболка – 799 тенге.
Фото: Zakon.kz
На рынке Aqbulaq в основном продают костюмы тройки. Цены начинаются от 15 тыс. тенге, более качественные турецкого производства – 18 тыс. тенге и выше.
Фото: Zakon.kz
Отдельно жилет можно найти за 3 тыс. тенге, а брюки – за 5 тыс. тенге. Белые рубашки – от 4500 тенге, галстуки продают по 1000 тенге.
Трикотажные кофты – по 7500 тенге. Спортивные костюмы – по 13 тыс. тенге, футболки – по 2500 тенге.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Цены на пиджаки для девочек начинаются от 8500 тенге, жилет – 3500 тенге. Сарафан – от 7500 тенге, белая блузка – от 3 тыс. тенге.
Фото: Zakon.kz
Отдельно юбку можно купить за 3500 тенге, брюки – от 5 тыс. тенге, трикотажную кофту – за 8500 тенге. Спортивные костюмы, как и для мальчиков, стоят 13 тыс. тенге, футболки – 2500 тенге.
Фото: Zakon.kz
Последняя точка – Glasman. Здесь пиджак на мальчика стоит 16 тыс. тенге. Жилет – 7 тыс. тенге, белая рубашка – от 7 тыс. тенге, галстук – 2 тыс. тенге, брюки – 12 тыс. тенге.
Фото: Zakon.kz
Пиджаки для девочек стоят так же, как и для мальчиков, – 16 тыс. тенге. Жилет – 7 тыс. тенге, сарафан – 14 тыс. тенге, блузка – 9 тыс. тенге. Классическая юбка – 9 тыс. тенге, брюки – 12 тыс. тенге, трикотажная кофта – 10 тыс. тенге.
Фото: Zakon.kz
Обувь
Строгих требований к обуви, как правило, у школ нет. Главное – придерживаться классического стиля.
В "Детском мире" более-менее подходящая обувь для мальчика стоит 2599 тенге, а кроссовки – 3899 тенге.
Фото: Zakon.kz
Туфли для девочек можно найти за 2899 тенге, а кроссовки – за 4899 тенге.
Фото: Zakon.kz
На рынке Aqbulaq обуви очень много, как говорится, на любой вкус, цвет и кошелек. Туфли из эко-кожи для мальчика здесь можно найти за 5-6 тыс. тенге, кроссовки – от 5 тыс. тенге.
Фото: Zakon.kz
Цены на туфли для девочки начинаются от 3500 тенге, кроссовки – от 5 тыс. тенге.
Фото: Zakon.kz
В Glasman продают кожаную обувь. Такие туфли, конечно, прослужат дольше, но все зависит от ваших финансовых возможностей.
Фото: Zakon.kz
Здесь туфли для мальчиков и девочек стоят 19 990 тенге.
Фото: Zakon.kz
Итог
Сказать точно, сколько денег уйдет на сборы ребенка в школу, сложно, потому что в каждой семье все индивидуально. На это влияет множество факторов – возраст, потребности, финансовые возможности.
По нашим подсчетам, минимальные расходы для сбора одного ребенка в школу составят 50 тыс. тенге, если купить минимум канцтоваров, школьную форму, спортивную одежду, одну пару туфель и кроссовки.