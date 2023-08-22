Фейковые сумочки и часы на 96 млн тенге: в ДЭР Алматы дали официальный комментарий

Казахстанские Instagram-блогеры заявили о мошенничестве на 96 миллионов тенге. Девушки хотели приобрести модные сумки и часы, а получили подделки по цене оригинальных товаров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Департаменте экономических расследований Алматы дали пояснение.

"​В ноября 2022 года Департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению потерпевших зарегистрировано досудебное расследование в отношении гражданки по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере на общую сумму 96 млн тенге. В мая 2023 года согласно ст.193 УПК РК Прокуратурой Алматы подследственность определена за Департаментом экономических расследований по Алматы. В настоящее время Департаментом проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всестороннего, полного и объективного исследование обстоятельств дела. ​В соответствии со ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению". Департамент экономический расследовании Алматы

О ситуации на своих страницах рассказали Instagram-блогеры Анель Давлетходжаева, Диля Саду, Мадина Курбаналиева и Алия Бермухамбетова.

В мошенничестве они обвинили свою подругу, которая якобы являлась сотрудницей компаний Hermes, Celine и Mercury, благодаря чему могла достать сумочки и часы быстро и по хорошей скидке.

Одна из потерпевших – Анель Давлетходжаева – рассказала, что познакомилась с подозреваемой в 2019 году, поработав вместе на съемках. Новая "подруга" быстро влилась в коллектив и даже полетела с ними в путешествие.

"Мы полетели в Стамбул и там я узнала, что она удаленно работает в магазинах Hermes, Celine. Тогда я даже не подозревала, что все это ложь", – рассказала она на своей странице.

По словам Instagram-блогера, после путешествия начались первые предложения о покупке дорогостоящей сумки.

Фото: instagram/dav.family

"Сейчас по делу проходит семь потерпевших, которым причинен материальный ущерб на более 96 млн тенге. В материалах дела есть все доказательства вины Х., это – заключения судебно-товароведческих экспертиз, подтверждающих неоригинальность сумок "Биркин", "Келли" и часов "Аудемар Пиге", которые купили потерпевшие у Х., переписки с ней, аудиосообщения о том, что она была менеджером Hermes, занималась мерчандайзингом витрин, работала с "Меркури" по бриллиантам и в компании "Селин". Также расписка от Х. об обязательствах возврата денег потерпевшим и показания почти 10 свидетелей, которым она рассказывала о работе в Hermes, Celin и предлагала купить сумки "Биркин" и "Келли", – заявила Анель Давлетходжаева в Instagram.

Она подчеркнула, что уголовное дело расследуется уже восемь месяцев. Но несмотря на то, что есть все доказательства, дело до сих пор не направили в суд для рассмотрения.

"21 июля мы с адвокатом ходили на личный прием к прокурору города Алматы Берику Жуйриктаеву, и только благодаря его объективности и справедливости Х. была признана подозреваемой. Но тут нам стало известно от наших с Х. общих знакомых, что она разводит дело в Генеральной прокуратуре и его хотят прекратить, а ее увести от ответственности", – добавила Instagram-блогер Анель Давлетходжаева.

Блогер не хотела придавать огласке эту историю, а решить все в рамках закона. Но поведение экс-подруги вынудило заявить о произошедшем в Instagram.

"Мне было жалко ее, ну может ошиблась, бывает. В последний раз у нас была очная ставка, но человек ни на минуточку не раскаивается, столько врет и даже в глаза не смотрит. Я подумала, почему людям сходит это с рук? Почему нас не защищают правоохранительные органы? Они знают, что она мошенница, но не хотят этим заниматься. Почему тогда я должна молчать? – сказала она.

Еще одна потерпевшая – Алия Бермухамбетова – заявила, что экс-подруга до сих пор разгуливает на свободе, летает за границу и откровенно насмехается над происходящим.

В связи с этим блогеры обратилась к президенту в своем Instagram с просьбой оказать содействие и помочь в разрешении этого вопроса.

Адвокат потерпевших отказалась давать комментарии.