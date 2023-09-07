Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Включите свет: автовладельцы и жители Алматы жалуются на неосвещенные улицы и переулки

освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия Фото: Zakon.kz
Алматинцы и автовладельцы уже несколько лет жалуются властям на слабое или полное отсутствие освещения на улицах и в переулках. Чиновники каждый раз обещают заняться и решить вопрос, но пока это у них не получается. Горожанам приходится и дальше передвигаться по темным и опасным дорогам.

Больше всего алматинцы боятся наступления зимы, тогда передвигаться по неосвещенным участкам станет еще сложнее. Особенно пенсионерам и школьникам, которые будут возвращаться со второй смены. Справедливости ради нужно отметить, что все-таки в некоторых районах установили новые опоры и дали освещение, но и его надолго не хватает. Так в чем причина, а главное – когда она будет решена, разбирался корреспондент Zakon.kz.   

Я шагаю по пpoспектy, по ночномy гоpодy

Практически в полную уличную темноту Алматы погружается уже не первый год. Власти пытаются наладить освещение, но сделать город светлее все равно не получается. А причина в том, что в самом крупном городе острая нехватка электроэнергии. И это проблема не только города, а страны. С дефицитом Казахстан борется с осени 2021 года.   

Специалисты подсчитали, что в вечерние часы недостача энергии составляет более 1,3 ГВт, и прогноз на ближайшее время весьма неутешительный. Министерство энергетики РК ожидает, что к 2029 году дефицит электрической мощности и вовсе превысит 3 ГВт, а все из-за стремительного роста городов, появления новых жилых массивов и промышленных предприятий, которые нужно питать энергией.

освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

Жители отмечают, что в последние годы в некоторых районах Алматы действительно освещенных улиц стало больше. В основном это крупные проспекты и прилегающие к ним переулки и улицы. Но все же большая часть частного сектора или дворы в микрорайонах по-прежнему погружены во тьму.   

"Я – коренная алматинка. Если сравнивать с прошлыми годами, то даже в 90-е годы не было таких проблем. И с каждым годом ситуация все хуже и хуже. Поздним вечером выходить в магазин или гулять с собакой немного страшно. Подсвечиваешь себе под ноги фонариком с сотового телефона", – рассказала жительница проспекта Республики Сауле Ибрагимова.
освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

На проблему неосвещенных улиц сейчас жалуются и автолюбители. Они говорят, что порой фонари не горят даже на крупных магистралях. Объезжать ямы, предупредительные знаки, спецтехнику и даже рабочих, проводящих ремонт дорог, приходится буквально в нескольких метрах, подвергая опасности не только свою, но и жизнь окружающих.    

освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

И таких участков в Алматы достаточно. Люди рассказывают: если в центре коммунальщики еще что-то делают, то жители микрорайонов и окраин уже и не мечтают об уличных фонарях. 

"С освещением на некоторых улицах Алматы давно проблема стоит очень остро, особенно сложно внутри дворов. К примеру, недавно у меня был такой случай. За рулем своего автомобиля я заворачивала во двор по улице Чокина. Из-за слабого освещения я не сразу заметила сидящего на асфальте пьяного мужчину. К счастью, трагедии удалось избежать, я успела затормозить в последний момент. Но другому водителю и пешеходу может не повезти, а вдруг на проезжую часть выбежит ребенок?" – рассказала Светлана Демидова.
освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

Несильно, но все же не погрузиться в полную тьму на алматинских улицах сейчас помогают рекламные билборды и освещение от ближайших ресторанов и супермаркетов.  

освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

Также алматинцы отмечают, что неосвещенные улицы зачастую приводят к различным травмам. А с наступлением зимы их количество может возрасти. 

"Буквально неделю назад мой сын возвращался поздно домой на электросамокате. В темноте не заметил яму на проезжей части. На скорости слетел в арык. Результатом такой поездки по ночному городу стала сломанная кисть руки и сотрясение мозга", – поделился Дмитрий Реверов, проживающий по улице Толе би.
освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

При этом стоит отметить, что центральные улицы, такие как Достык или Назарбаева, действительно освещены, но тусклый свет от уличных фонарей все равно большого эффекта не дает. 

освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

Гоpод-сказка, гоpод-мечта

В марте этого года акимат Алматы провел работы на 511 неосвещенных улицах. Специалисты выявили еще одну причину отсутствия освещения на улицах – это нехватка шкафов управления наружным освещением. Эти устройства выглядят как металлические ящики и предназначены для приема, учета и распределения электрической энергии, а также защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях в осветительных сетях переменного тока частотой 50 Гц.

К слову, ситуацию с городским освещением поднял еще 22 июня 2023 года и аким Алматы. Ерболат Досаев рассказал, какие работы проводятся в городе и когда полностью решится этот вопрос.       

"Этих шкафов у нас больше 1,6 тыс. В свое время, когда заключался договор ГЧП, модернизация ШУНО не предусматривалась. Сейчас, когда едете по городу, вы видите: стоит столб, а внизу – ящик. Этот ящик – самое главное, потому что он управляет световыми точками и обеспечивает стабильную работу. В нем есть цветные металлы, и они все время подвержены нападению или изъятию, ну и они все старые. Мы подготовили программу и где-то 600 таких боксов в этом году поменяем", – отметил аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге для журналистов в СЦК.
освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

Глава мегаполиса уточнил: если эти шкафы будут стабильно работать, то и освещение в городе будет хорошим. В целом, власти нацелены решить проблему темных улиц Алматы через два года. Выполнением этой задачи займется предприятие "Алматы Қала Жарық".

"Вы знаете, что в прошлом году мы потратили время, чтобы вернуть в коммунальную собственность "Алматы Қала Жарық". Мы вернули его и подготовили специальную программу по освещению города. До конца 2025 года намерены стопроцентно охватить весь город освещением", – сказал Ерболат Досаев на брифинге для журналистов в СЦК. 
освещение, ночные улицы Алматы, электроэнергия

Фото: Zakon.kz

На данный момент в городе проложено 210 километров новых кабелей и установлено почти 7 тыс. световых точек. Обслуживать эту инфраструктуру будут районные акиматы. 


А пока алматинцам ничего не остается, как набраться терпения и с максимальной осторожностью прогуливаться и возвращаться домой в вечернее время по неосвещенным городским улицам и переулкам. 

Читайте также

Свадьба осенью: счастливые даты и особенности образа от специалистов

Сиань – порт для казахстанской продукции и гавань технологий

Гостиничные условия вместо общежития: как в Алматы расселяли студентов

Николай Ежелев
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
отопление
Когда в Астане дадут отопление, рассказали в акимате
На качество строящегося жилья пожаловались астанчане
Кривой потолок и окна без монтажной пены: жители Астаны пожаловались на качество строительства
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления