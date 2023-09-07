Включите свет: автовладельцы и жители Алматы жалуются на неосвещенные улицы и переулки

Алматинцы и автовладельцы уже несколько лет жалуются властям на слабое или полное отсутствие освещения на улицах и в переулках. Чиновники каждый раз обещают заняться и решить вопрос, но пока это у них не получается. Горожанам приходится и дальше передвигаться по темным и опасным дорогам.

Больше всего алматинцы боятся наступления зимы, тогда передвигаться по неосвещенным участкам станет еще сложнее. Особенно пенсионерам и школьникам, которые будут возвращаться со второй смены. Справедливости ради нужно отметить, что все-таки в некоторых районах установили новые опоры и дали освещение, но и его надолго не хватает. Так в чем причина, а главное – когда она будет решена, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Я шагаю по пpoспектy, по ночномy гоpодy

Практически в полную уличную темноту Алматы погружается уже не первый год. Власти пытаются наладить освещение, но сделать город светлее все равно не получается. А причина в том, что в самом крупном городе острая нехватка электроэнергии. И это проблема не только города, а страны. С дефицитом Казахстан борется с осени 2021 года.

Специалисты подсчитали, что в вечерние часы недостача энергии составляет более 1,3 ГВт, и прогноз на ближайшее время весьма неутешительный. Министерство энергетики РК ожидает, что к 2029 году дефицит электрической мощности и вовсе превысит 3 ГВт, а все из-за стремительного роста городов, появления новых жилых массивов и промышленных предприятий, которые нужно питать энергией.



Фото: Zakon.kz

Жители отмечают, что в последние годы в некоторых районах Алматы действительно освещенных улиц стало больше. В основном это крупные проспекты и прилегающие к ним переулки и улицы. Но все же большая часть частного сектора или дворы в микрорайонах по-прежнему погружены во тьму.

"Я – коренная алматинка. Если сравнивать с прошлыми годами, то даже в 90-е годы не было таких проблем. И с каждым годом ситуация все хуже и хуже. Поздним вечером выходить в магазин или гулять с собакой немного страшно. Подсвечиваешь себе под ноги фонариком с сотового телефона", – рассказала жительница проспекта Республики Сауле Ибрагимова.

Фото: Zakon.kz

На проблему неосвещенных улиц сейчас жалуются и автолюбители. Они говорят, что порой фонари не горят даже на крупных магистралях. Объезжать ямы, предупредительные знаки, спецтехнику и даже рабочих, проводящих ремонт дорог, приходится буквально в нескольких метрах, подвергая опасности не только свою, но и жизнь окружающих.

Фото: Zakon.kz

И таких участков в Алматы достаточно. Люди рассказывают: если в центре коммунальщики еще что-то делают, то жители микрорайонов и окраин уже и не мечтают об уличных фонарях.

"С освещением на некоторых улицах Алматы давно проблема стоит очень остро, особенно сложно внутри дворов. К примеру, недавно у меня был такой случай. За рулем своего автомобиля я заворачивала во двор по улице Чокина. Из-за слабого освещения я не сразу заметила сидящего на асфальте пьяного мужчину. К счастью, трагедии удалось избежать, я успела затормозить в последний момент. Но другому водителю и пешеходу может не повезти, а вдруг на проезжую часть выбежит ребенок?" – рассказала Светлана Демидова.

Фото: Zakon.kz

Несильно, но все же не погрузиться в полную тьму на алматинских улицах сейчас помогают рекламные билборды и освещение от ближайших ресторанов и супермаркетов.

Фото: Zakon.kz

Также алматинцы отмечают, что неосвещенные улицы зачастую приводят к различным травмам. А с наступлением зимы их количество может возрасти.

"Буквально неделю назад мой сын возвращался поздно домой на электросамокате. В темноте не заметил яму на проезжей части. На скорости слетел в арык. Результатом такой поездки по ночному городу стала сломанная кисть руки и сотрясение мозга", – поделился Дмитрий Реверов, проживающий по улице Толе би.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

При этом стоит отметить, что центральные улицы, такие как Достык или Назарбаева, действительно освещены, но тусклый свет от уличных фонарей все равно большого эффекта не дает.

Фото: Zakon.kz

Гоpод-сказка, гоpод-мечта

В марте этого года акимат Алматы провел работы на 511 неосвещенных улицах. Специалисты выявили еще одну причину отсутствия освещения на улицах – это нехватка шкафов управления наружным освещением. Эти устройства выглядят как металлические ящики и предназначены для приема, учета и распределения электрической энергии, а также защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях в осветительных сетях переменного тока частотой 50 Гц.

К слову, ситуацию с городским освещением поднял еще 22 июня 2023 года и аким Алматы. Ерболат Досаев рассказал, какие работы проводятся в городе и когда полностью решится этот вопрос.

"Этих шкафов у нас больше 1,6 тыс. В свое время, когда заключался договор ГЧП, модернизация ШУНО не предусматривалась. Сейчас, когда едете по городу, вы видите: стоит столб, а внизу – ящик. Этот ящик – самое главное, потому что он управляет световыми точками и обеспечивает стабильную работу. В нем есть цветные металлы, и они все время подвержены нападению или изъятию, ну и они все старые. Мы подготовили программу и где-то 600 таких боксов в этом году поменяем", – отметил аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге для журналистов в СЦК.

Фото: Zakon.kz

Глава мегаполиса уточнил: если эти шкафы будут стабильно работать, то и освещение в городе будет хорошим. В целом, власти нацелены решить проблему темных улиц Алматы через два года. Выполнением этой задачи займется предприятие "Алматы Қала Жарық".

"Вы знаете, что в прошлом году мы потратили время, чтобы вернуть в коммунальную собственность "Алматы Қала Жарық". Мы вернули его и подготовили специальную программу по освещению города. До конца 2025 года намерены стопроцентно охватить весь город освещением", – сказал Ерболат Досаев на брифинге для журналистов в СЦК.

Фото: Zakon.kz