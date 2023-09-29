От 600 тенге за килограмм: в Кызылординской области дорожает рис

В Кызылординской области дорожает рис. Жители региона считают, что для продукта собственного производства цена сильно завышена – от 600 тенге за килограмм в зависимости от сорта. Производители же сетуют на то, что из-за выросшей себестоимости увеличили оптовую цену, сообщает Zakon.kz.

В регионе сейчас жатва риса. Земледельцы убрали 53 тыс. га, обмолотили 43 тыс. из имеющихся 89 тысяч гектаров. Средняя урожайность в эти дни чуть больше 50 центнеров. Ежедневно грузовики с зерном с полей отправляются на перерабатывающие заводы.



Как рассказал корреспонденту Zakon.kz вице-президент Ассоциации производителей и переработчиков риса Кызылординской области Сагидулла Сыздыков, оптовая цена на рис в этом году выше прошогодней на 150 тенге за килограмм. Крупные производители продают его по 500 тенге за килограмм. Мелкие – по 430-450.

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"Цена выросла из-за подорожания составляющих производства. Но такая картина во всех отраслях сельского хозяйства. В то же время у нас появились конкуренты – в Казахстан завозят рис российского производства по более низкой цене. Поэтому спрос сейчас на наш рис низкий. В то же время у нас рано началась осень. Можно сказать, что с 25 августа, когда рисоводы в первый день вышли на уборку, так и началась холодная погода. Это плохо повлияло на урожай – не везде рис дозрел. Также в этом сезоне не хватало поливной воды. Это тоже повлияло на качество зерна и сроки уборки. Многие хозяйства не успеют собрать его до 10 октября, как запланировали". Сагидулла Сыздыков

По словам эксперта, в рисоводстве одни и те же проблемы, которые решить земледельцы могут. Кроме одной – маловодье. Это вопрос межгосударственного уровня.

"Но чиновники требуют от рисоводов, чтобы они сокращали поля, переходили на производство влагосберегающих сельхозкультур. Но это дело не одного года, и даже не пяти лет. Чтобы отказаться от риса, нужны миллиарды тенге, так как потребуется новая техника, технологии, специалисты и другие расходы. Кто пойдет на такие расходы?". Сагидулла Сыздыков

Нынешней весной рисоводы шести кызылординских рисоводческих хозяйств выплатили почти 100 миллионов тенге штрафов.

"Нас привлекли к ответственности за необоснованное увеличение цены. Но что интересно – проверяющие не учли факт, что компании не ведут финансово-хозяйственную деятельность один месяц. Ее нужно считать за весь год. Например, зимой 2022 года цена на рис была низкой и в республике и на внешнем рынке. Наши рисоводы продавали его по низкой цене. При проверках этот факт даже не приняли внимание. Высокие закупочные цены устанавливают перекупщики, но их никто не проверяет. Получается, что выгоднее перепродавать рис, чем выращивать его. В этом сезоне было и новшество – впервые государство купило рис по форвардным договорам у крупных хозяйств. Это дает надежду, что к рисоводству будет более лояльное отношение. Ведь загубить отрасль легко, восстановить трудно. И зачем оставлять без работы аулчан? Чтобы кормить потом иностранных рисоводов?". Сагидулла Сыздыков

Ежегодно областной акимат и областная Ассоциация производителей и переработчиков риса заключают меморандум о стабилизации цен на шлифованный рис.

"В нем определяют пороговую, то есть рекомендуемую цену на рис. Согласно документу, производители риса продают его в торговые точки не выше пороговой цены. Предприниматели, купившие у них рис, делают надбавку не более 10% от закупочной цены". Ерхан Агибаев, руководитель отдела продбезопасности облуправления с/х и земотношений

Между тем кызылординцы недовольны тем, что рис дорожает, и высказывают свое возмущение.

"Это наш продукт, местный, поэтому он не должен дорожать намного. Сейчас на него разные цены – есть и по 600 тенге за килограмм, в прошлом году мы покупали его по 450-500 тенге", – говорит кызылординка Меруерт Калиева.

В этом сезоне в закрома стабфонда у местных производителей будет закупаться и рис. Его будут продавать в социальных магазинах по ценам, чуть ниже рыночных. Но договоры с рисоводами еще не подписаны.



