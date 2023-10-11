Нашествие змей в Актау: специалисты призывают не бояться их и не истреблять

В соцсетях стали появляться сообщения об участившихся случаях обнаружения сразу большого количества змей. Очевидцы в панике распространяют ролики с ползающими пресмыкающимися по набережной. Zakon.kz обратился к экспертам за разъяснением ситуации.

Накануне местная жительница во время прогулки по набережной Актау насчитала сразу 16 змей. О неожиданной встрече женщина рассказала в Instagram. В комментариях пользователи Сети стали делиться переживаниями о возможных укусах плавающих в море и предлагать меры по истреблению змей.

В ответ на панику населения, чтобы успокоить сограждан, герпетолог и научный сотрудник РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК Юлия Зима обратилась к жителям и гостям Каспийского побережья.

"Хотелось бы призвать граждан, а также информационные издания, которые, неверно интерпретируя факты обнаружения змей, используют "нагнетающие" заголовки, тем самым распространяют неверную информацию о якобы "нашествии змей" и "атаке змей". На самом деле на видео смартфонов жителей Актау попал естественный процесс в природе – перемещение водяных ужей в подходящие места для зимовки. Уход змей в укрытия на зиму происходит ежегодно в начале осени". Юлия Зима

По словам герпетолога, водяной уж является естественным обитателем Каспийского побережья. Это безобидная, неядовитая змея.

Берег Каспийского моря в окрестностях города Актау всегда населяли и населяют водяные ужи. Они способны образовывать большие скопления, которые чаще всего замечаются людьми весной и осенью. В зависимости от погодных особенностей в отдельные годы водяные ужи более заметны для местных жителей, иногда – менее. Наиболее часто ужей можно увидеть в апреле-мае и в сентябре-октябре.

"Встреча со змеей не требует никаких действий. Заметив пресмыкающихся, просто пройдите мимо. Не нужно пытаться их ловить, нельзя их убивать, если вы едете на машине, не нужно пытаться их задавить. Берегите животных вокруг себя. Они не виноваты в том, что живущий рядом и более сильный в сравнении с ними человек чаще всего пытается навредить всему живому". Юлия Зима

Эксперт отметила, что следует беречь природу и всех, кто ее населяет, а также важно учить этому детей.

"Прочитайте с детьми книгу про животных. Расскажите, кто обитает в вашем регионе и в Казахстане в целом. Расскажите, каких животных, пресмыкающихся, птиц и насекомых можно встретить в тех странах, где вы бываете. Начните любить и познавать родную землю! Образование даст ключ к увлекательной жизни!" – заключила специалист.

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Распознать среди других змей водяного ужа довольно легко по характерному шахматному рисунку чешуи. Это довольно крупная змея, до 150 см. Чаще всего он встречается в воде или около нее. Окрас тела водяного ужа варьирует от светло-серого и оливкового до очень темного, почти черного с темными пятнами или узкими поперечными полосками, расположенными в шахматном порядке на верхней стороне тела.

Хотя большую часть времени уж проводит в воде, но для поиска зимовочных укрытий может удалятся на два и более километров от нее. Спячка длится с ноября по март.

Основу питания составляют рыба и амфибии, но при случае может подкрепиться птичкой или мелкими млекопитающими. Пойманную добычу змея вытаскивает из воды и заглатывает ее целиком на суше.

При встрече с человеком водяной уж не проявляет агрессии – как правило, змея старается избежать столкновения и скрыться в воде или зарослях. Если уж чувствует опасность, то пытаясь отпугнуть врага выделяет сильно пахнущее вещество, которое сложно смыть с кожи и одежды. Опасности от укуса водяного ужа для человека никакой нет. Тем не менее, люди часто называют водяного ужа "шахматной гадюкой", некоторые даже при встрече пытаются уничтожить совершенно безобидную змею.

На территории Казахстана обитает 19 видов змей, из которых только три вида ядовиты. Поэтому необходимо понимать, что полностью избежать встреч со змеями невозможно, так как это часть нашей природы. Но соблюдение простых правил может помочь сделать их безопасными для всех.

