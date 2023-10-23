В Актау предприятия по сбору и переработке отходов – на грани банкротства

В Актау из десяти пунктов приема мусора на переработку закрылись четыре. Руководитель компании отмечает, что к новому году, возможно будут закрыты и остальные пункты. В такой ситуации оказались большинство предприятий, которые занимаются сбором и переработкой отходов, передает Zakon.kz.

Два года назад жительница Актау Анастасия Жилкина задумалась о сортировке отходов. Раз в месяц вместе с сыном она относила в пункт сбора в среднем по 10 пакетов с пластиковыми бутылками, алюминиевыми банками, макулатурой и тарой от бытовой химии.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Я представила, что если с одной нашей квартиры выходит столько мусора, который можно сдать в переработку, то сколько выходит в масштабах одного дома, микрорайона или даже целого города. Мы решили собирать отходы с сыном, и каждый раз, относя пакеты в пункт приема, он гордился, что спасает планету от мусора. Те деньги, которые получал за сданный мусор, складывал в копилку. Теперь пункт приема в нашем микрорайоне закрылся, и очень неудобно отвозить его через весь город, при этом на такси уйдет минимум тысяча тенге. Придется сдавать реже", - говорит жительница Актау.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Если ранее предприятие, которое отвечало за организацию сбора, транспортировку, переработку, обезвреживание, использование и утилизацию отходов, субсидировал некоторые затраты компаний, выполнявших эту работу, то вот уже два года предприятия не получают ни тиына.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Сейчас вообще ничего не выплачивают. Никакой поддержки от государства компаниям, которые занимаются сбором, утилизацией и переработкой, на сегодняшний день нет. Говорят, что субсидирование, возможно, возобновится, но ставки очень низкие. Они не покрывают расходов. Более 200 компаний-сборщиков в Казахстане, таких, как мы, закрылись и обанкротились за 2 года", - говорит руководитель компании Салтанат Бралина.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Основная причина, по которой загибается мусорный бизнес – это ситуация на рынке вторсырья. Если последние два года компании по сбору мусора как-то существовали без субсидий, но при этом цена, по которой мусор покупали переработчики, всех устраивала, то теперь все в корне изменилось.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Например, цена за килограмм картона доходила до 100 тенге, сейчас он стоит 50 тенге. С учетом того, что транспортировка в Алматы составит 34 тенге за кг, то сейчас нерентабельно ни собирать, ни сортировать, ни тем более отправлять. На цены сильно повлияли санкции в отношении России. Раньше российское вторсырье шло на рынки Европы, теперь картон, целлюлоза, дерево хлынуло в Казахстан. Естественно, они сбили цены. И сейчас казахстанские производители, например, обуви или сладостей – те, кто использует картон, предпочитают покупать его у российских компаний, нежели у наших переработчиков", - говорит Салтанат Бралина.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Руководитель актауской компании отмечает - казахстанские переработчики потеряли более 50 процентов рынка. Поэтому падают объемы переработки, соответственно, снизился и объем отходов, который принимали у сборщиков.

"Переработчики вынуждены закрываться, потому что не выдерживают того объема, который идет с России. Если не будет принято каких-то государственных мер, то мы не спасем казахстанский рынок. И даже субсидии тут не помогут. Допустим, ранее субсидировали на килограмм 35-40 тенге и на транспортировку - 17 тенге. А сейчас эти деньги, с учетом того, что тарифы на транспортировку выросли почти в два раза, никого не спасут. Раньше из Актау в Алматы мы за 400 тысяч отправляли вагон, теперь минимум 650 тысяч тенге. То есть, стоимость транспортировки старые субсидии уже не покроют. Если не будет нормальной рыночной цены, то компании не смогут реабилитироваться", - объясняет Салтанат Бралина.

Цены упали не только на картон, но и на пластиковые бутылки (с 300 до 160 тенге за кг) и на алюминиевые банки (с 400 до 200 тенге за кг). В месяц только с Актау отправляли около 200 тонн мусора на переработку в Алматы, Шымкент, Петропавловск.

"Я вхожу в ассоциацию по управлению отходами Казахстана. Несколько раз уже с министром встречались, давали свои предложения, говорили, что компании закрываются, но пока реакции нет. На местном уровне это невозможно решить, так как переработчики находятся в других регионах", - добавляет Салтанат Бралина.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

К слову, снижение объема переработки повлекло за собой еще одну проблему. В 2019 году были внесены изменения в Экологический Кодекс, согласно которым все, что подлежит переработке, нельзя закапывать на полигонах. Сейчас же компаниям, которые занимаются вывозом мусора на полигоны, приходится нарушать закон, так как выбора у них нет. К примеру, в Мунайлинском районе, где расположен мусорный полигон (сюда вывозят мусор с Актау), нет ни одного предприятия или завода по переработке твердых бытовых отходов.



"В связи с этим Мунайлинский район вынужден принимать на полигон весь мусор, вывозимый с территории города Актау и района. Нами выданы разрешения индивидуальным предпринимателям на сортировку на территории полигона. На сегодняшний день этим занимаются 4 ИП. 40 процентов принятых отходов отсортировано и отправлено на переработку, а остальные 60 процентов закопаны. Всего за 9 месяцев нынешнего года на переработку отправлено 40162,62 тонны мусора. Сейчас акиматом Мунайлинского района ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по переработке отходов", - отметили в районном акимате.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Корреспондент Zakon.kz обратился за уточнением в областной акимат, чтобы узнать, в каких еще районах области действуют предприятия по сортировке отходов на мусорных полигонах. Выяснилось, что в Мангистау сортировкой занимаются во всех районах. Однако, ни одного предприятия по переработке мусора в регионе нет.

Так два года назад одному из предпринимателей был предоставлен участок недалеко от Актау площадью 20 га для строительства комплекса по переработке промышленных и потребительских отходов. Когда оно будет окончено, в управлении ЖКХ акимата Мангистауской области не уточнили.