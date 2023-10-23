Хомячок не убежал, хомячок умер: надо ли беречь детей от негативных эмоций

Мир, в котором растут наши дети, – далеко не идеальное место. В нем случаются аварии, стихийные бедствия, насилие и голод, потери и расставания, болезни и смерть родных, сообщает Zakon.kz.

Как подготовить детей ко встрече с реальным миром? И что делать, если, столкнувшись с тяжелым событием, ребенок испытывает отрицательные эмоции?



Естественные чувства

"Ребенок может справиться с тяжелыми жизненными ситуациями без серьезного воздействия на его физическое и психологическое здоровье, только если близкие говорят ему правду и позволяют делиться естественными чувствами, которые люди испытывают, проживая горе, утрату и любое другое несчастье", – говорит алматинский педагог-психолог Анжелика Логинова.

Специалист сообщает, что всегда лучше узнать подробности о неприятном событии от безопасного и надежного взрослого: "Говорите кратко, честно, разрешите детям задавать вопросы. И обязательно делитесь своими мыслями, чтобы ребенок понял, что он не одинок и может вам довериться".

Детские правозащитники ЮНИСЕФ также призывают родителей не скрывать проблему, какой бы тяжелой ни была ситуация. А отвечая на вопросы ребенка, необходимо учитывать его возраст: некоторые понятия – такие как изнасилование, концлагерь – детский мозг просто не вмещает. Не стоит перегружать детей кровавыми и страшными подробностями, чтобы не довести до невроза. Ребенок должен понимать, что случившееся – ненормально, но это происходит крайне редко. Сам он – в безопасности, ведь рядом добрые взрослые.

Смерть – это тоже часть жизни

Многим семьям пережить трудную ситуацию, например, болезнь близких или утрату, помогает вера. Ведь для верующих смерть – это перестать быть в этом мире и начать быть в другом. Разговоры о бесконечности жизни, о вечной душе и о том, что дорогой нам человек всегда рядом с нами, – утешают и помогают.

"Мне очень нравится мультфильм "Шрек" с духовной точки зрения, – говорит протоиерей Евгений Иванов. – Помните, там умирает король-лягушка? Он долго умирает, где-то они обыгрывают это смешно. Но мы сопереживаем всей этой честной компании: Шреку, Фионе и остальным. И мы видим, что король не исчез, он в их памяти, он где-то в природе. Условно говоря, мы видим, что нет смерти".

Евгений Иванов считает, что ребенок с малых лет должен понимать, что в жизни есть страдания и боль, но жизнь на этом жизнь не заканчивается:

"Сейчас детей очень прячут от смерти. Да, смерть – это плохо, больно, это слезы, скорбь. Но это часть жизни. А когда страдания табуируются, ребенка до невообразимых лет держат в тепличных условиях, а потом он все равно с этим сталкивается уже во взрослом возрасте – у него шок, стресс. У детей на самом деле очень гибкая психика, дозированно страдания работают как прививка, вырабатывается иммунитет. Поэтому ребенка надо подготавливать. И не говорить, что хомячок убежал. Хомячок умер. Но всегда взрослые должны объяснять, что происходящее – плохо, ужасно"

В исламе считается, что все трудности, с которыми сталкивается человек, происходят по воле Аллаха. Устаз мечети "Вайнах" в Алматы Нурмухаммад Иминов говорит:

"Даже страдания детей – это проявление мудрости Всевышнего. Если бы не было болезней, мы не ценили бы здоровье. Если бы не было голода, мы не осознавали бы ценность еды. Если бы не было страданий, мучений, мы не осознавали бы ценность мира, спокойствия и безопасности".

Ощущение нормальности

Очень важно дать ребенку реальные механизмы защиты своей психики. Анжелика Логинова объясняет, что у детей не сформированы адекватные психологические защиты, и нужно учить их говорить о тревогах и страхах. Ведь ребенку трудно выражать свои чувства, сложно объяснять словами, что происходит.

"Чтобы помочь ребенку после пугающего или тревожного события, необходимо создать условия, в которых он будет чувствовать себя в безопасности. По возможности следуйте обычному домашнему распорядку. Среди хаоса и изменений ежедневные рутинные дела подбадривают детей, убеждая их, что жизнь снова войдет в нормальное русло. Постарайтесь, чтобы приемы пищи и отход ко сну происходили каждый день примерно в одно и то же время. Всем детям, от малышей до подростков, нужны прикосновения: посидеть в обнимку, крепко обнять или просто успокаивающе похлопать по спине. Помогайте детям получать удовольствие от жизни. Поощряйте активность и игры с другими детьми. Им полезно отвлечься — это даст ощущение нормальности", – заключила специалист.

Полина Чихичина, АПН