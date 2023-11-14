Вспышка кори в Казахстане: с чем связан рост заболеваемости и когда он пойдет на спад

Начиная с сентября в Казахстане еженедельно растет заболеваемость корью. На сегодняшний день в стране уже больше 14 тыс. заболевших, основная часть из них – дети. Корреспондент Zakon.kz выяснил, с чем связана вспышка инфекции и когда заболеваемость пойдет на спад.

Директор оперативного центра по ЧС в области общественного здравоохранения Минздрава Жанибек Ерубаев отметил, что рост инфицированных корью в Казахстане начался в марте, однако ситуация ухудшилась осенью, когда начался учебный год.

"Если летом мы регистрировали максимум 400-450 случаев в неделю, то с середины октября мы выявляем не менее 1000 подтвержденных случаев кори", – рассказал Жанибек Ерубаев.

По его словам, на сегодняшний день у 14 438 казахстанцев подтвержден диагноз "корь", 70% из них ранее не получали вакцину от кори. Среди заболевших:

2197 – дети до 1 года;

9 717 – дети от 1 до 14 лет;

458 – подростки от 15 до 18 лет;

2066 – взрослые.

Более 2 тыс. человек сейчас получают лечение в больницах.

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Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Заболевание характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов и общей интоксикацией.

Фото: freepik

Корь уже затронула все регионы страны. По данным Минздрава, наибольшее количество зараженных в Шымкенте, Алматы и Жамбылской области.

Шымкент – 2512 случаев;

Алматы – 2317 случаев;

Жамбылская область – больше 1800 случаев;

Алматинская область – 1375 случаев;

Мангистауская область – 1304 случая;

Актюбинская область – 1171 случай.

"Весной у нас действительно было много завозных случаев кори, люди приезжали из других стран, в частности из России, Турции и заражали других. Сейчас мы видим, что количество зараженных достигло 14 тыс. И основная причина этого в том, что в свое время они пропустили плановую вакцинацию", – объяснил Жанибек Ерубаев.

Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения также не исключает влияние пандемии COVID-19 на текущую заболеваемость корью во всем мире, поскольку из-за карантина и других ограничений дети просто вовремя не получили вакцинацию.

А вакцинация – это наиболее эффективный метод профилактики кори. В Казахстане плановая вакцинация против кори проводится в два этапа: первую прививку детям делают в возрасте 1 года (12-15 месяцев), вторую – в 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет.

В Казахстане используют комбинированную вакцину от кори, краснухи и эпидемического паротита. Это индийский препарат, который получил сертификацию ВОЗ и зарегистрирован в Казахстане.

"Это живая аттенуированная вакцина. Такой вид вакцины является очень эффективным и используется для профилактики инфекционных заболеваний. Он содержат в себе версию живого вируса, ослабленного или модифицированного таким образом, что возбудитель не способен вызвать заболевание, но при этом вызывает сильный иммунный ответ", – объяснил он.

Фото: freepik

Среди заболевших и ранее невакцинированных чуть больше 60% добровольно отказались от получения прививки, 18% имеют медотвод и около 20% не достигли возраста вакцинации.

Причины отказов разные: кто-то опасается появления новых заболеваний, другие отказываются прививать детей по религиозным убеждениям.

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В то время само заболевание может вызвать тяжелые осложнения, вплоть до смертельного исхода. В этом году таких случаев в Казахстане не было, однако в 2019 году такие факты были и среди детей.

"Наиболее часто осложнения появляются у детей в возрасте до 5 лет и у взрослых старше 30 лет. Это слепота, энцефалит – инфекция, приводящая к отеку головного мозга и возможному развитию церебральных осложнений. Также корь может привести к тяжелой диарее и обезвоживанию, серьезным проблемам с дыханием, включая пневмонию. Опасно это заболевание и для беременных и может привести к тому, что родится недоношенный ребенок с низкой массой тела", – уточнил Жанибек Ерубаев.

В связи с увеличением количества зараженных 6 ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация. Сейчас вакцинируют детей от 6 до 11 месяцев, начиная с декабря, получить вакцину смогут дети от 2 до 5 лет.

С момента запуска дополнительной иммунизации вакцину от кори получили уже 25 тыс. человек, и ежедневно эта цифра продолжает расти.





"Но есть определенные противопоказания к вакцинации. Это гиперчувствительность к компонентам вакцины, простуда, острые инфекционные заболевания, если женщина беременная или у нее период лактации. Кроме того, такие сопутствующие заболевание, как: лейкемия, анемия и другие тяжелые заболевания крови, нарушения функций почек, заболевания сердца, злокачественные образования", – добавил директор оперативного центра по ЧС в области общественного здравоохранения Минздрава Жанибек Ерубаев.

Некоторые противопоказания являются временными, поэтому прививку можно будет получить позже, когда общее состояние организма улучшится.

Фото: freepik

"Если у вас постоянный медотвод, то лучше избегать мест массового скопления людей и контакта с людьми, у которых есть симптомы кори. Регулярно проветривать помещение, соблюдать гигиену рук. Если вдруг появятся какие-то симптомы, то изолироваться и обратиться к врачу. Самостоятельно лечиться ни в коем случае нельзя", – сказал он.

В целом шанс заразиться корью после вакцинации есть, но незначительный. Из всех заболевших на сегодняшний день около 4% ранее получали прививку от кори.

"Но, если даже вакцинированный ребенок заболеет, то корь будет протекать в легкой форме, это будут единичные высыпания, а может их и вовсе не быть. Рисков осложнений в таких случаях мало, поскольку вакцина дает защиту на 95%", – заверил специалист.

Чтобы выработался иммунитет после вакцинации нужно как минимум от 2 до 3 недель. Согласно рекомендациям ВОЗ, для коллективного иммунитета против кори необходимо, чтобы вакцинировалось около 95% населения.

"Как только мы достигнем этих показателей, заболеваемость пойдет на спад. Это в том числе зависит и от населения. Поэтому я призываю всех активно вакцинироваться, если нет медицинских противопоказаний", – подчеркнул директор оперативного центра по ЧС в области общественного здравоохранения Минздрава Жанибек Ерубаев.



Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что, несмотря на рост заболеваемости корью среди детей, закрывать школы и детские сады на карантин не будут. Объяснили все это тем, что корь –вакциноуправляемая инфекция.