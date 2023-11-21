Библиотекари Уральска рассказали, какую литературу читают современные дети

Маленькие дети, как и раньше, увлеченно читают сказки. Только теперь они отдают предпочтение книжкам в 3D-формате, книжкам-раскладушкам, в которых героев сказок можно потрогать руками, заставить двигаться и даже посмотреть, что у них внутри.

Дети среднего звена запоем проглатывают биографии известных футболистов, а подростки зачитываются романами о любви и ищут в книгах секрет, как стать миллионером. При этом библиотекари объясняют, что изданий детских книг на казахском языке недостаточно, их выпускают малыми тиражами. И знакомиться с новинками современной литературы читатели областной детско-юношеской библиотеки имени Хамзы Есенжанова города Уральска могут только в читальном зале. С библиотекарями встречался корреспондент Zakon.kz.

Отметим, что общий фонд областной библиотеки для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова составляет более 200 тысяч экземпляров, и это не только книги, но и журналы, газеты, грампластинки, видео и аудиоматериалы. Ежегодно сюда приходят около 20 тысяч читателей самых разных возрастов – от детей дошкольников до студентов местных вузов, их родителей и преподавателей. Эта библиотека является методическим центром для всех детских библиотек ЗКО.

Методисты поддерживают тесную связь с библиотеками во всех районах области, оказывают помощь в подборе книжного фонда, организации и проведении научно-практических конференций, международных конкурсов и республиканских акций в рамках проекта "Бір ел - бір кітап", в ежедневной работе с читателями.

"Во всех библиотеках по области есть большие вопросы по комплектованию фонда литературы для детей на казахском языке. Этот связано, прежде всего, с количеством книг. Красочные, содержательные энциклопедии для детей на казахском языке издаются ограниченным тиражом. Издание классики казахской литературы, переводов произведений мировой литературы для детей сегодня издают тоже не очень много. Это количество не удовлетворяет потребности читателей в полной мере, издаваемой сегодня художественной литературы физически не хватает на все библиотеки страны. Почему? Мы не знаем ответа на эти вопросы", – поясняет методист областной библиотеки для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова Сергей Быков.

Новые книги выпускают малыми тиражами

Специалист констатирует, что в Казахстане более 11 тысяч библиотек, а самые современные книги для детей, с красивыми иллюстрациями, содержательным материалом на казахском языке издают тиражом 2000-5000 экземпляров. Эти книги в итоге попадают не во все библиотеки, и в свободной продаже практически не появляются.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Сейчас книги выпускают малым тиражом, красивые, в твердых переплетах, но дорогие, по цене – от 2800 до 5000 тенге за экземпляр. Не каждая семья может себе позволить купить такую книгу, – рассуждает Сергей Быков. – Возможно, типографиям не выгодно издавать книги в мягких переплетах. На мой взгляд, эти книги можно было бы издавать большим тиражом, в более дешевой обложке, но по цене, доступной для широкого круга читателей".

При этом, как отмечает библиотечный методист, в лучшую сторону для детских библиотек изменился госзаказ на обеспечение их книжным фондом. Если еще несколько лет назад издавалось много социально-политической литературы, которая для библиотек детского профиля не самая популярная у читателей, то за 2021-2023 годы стали больше издавать и переиздавать детской литературы на казахском языке.

В этом отношении очень хорошо работает издательство "Аруна" - они выпускают для детей яркие, красочные книги – казахские эпосы, сказки. В них – крупный шрифт, замечательные иллюстрации. При этом у "Аруны" есть и научно-познавательная литература для детей – к примеру, энциклопедия о космосе, в которой доступным языком рассказывается о Вселенной, планетах, созвездиях.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

За последние два года издательство выпустило несколько книг, посвященных изучению флоры и фауны, развитию автомобильной техники, культуре народов мира.

Вкратце, но содержательно, доступным языком ребенка знакомят с окружающим миром. И если раньше энциклопедии были неподъемными, то теперь их издают в легком переплете и мягкой обложке, они комфортны для использования ребенку.

Однако, как подчеркивает Быков, выдавать эти энциклопедии своим читателям на дом библиотека имени Хамзы Есенжанова не может – все они есть здесь в единственном экземпляре. И знакомиться с ними дети могут только в читальном зале.

Проводя обзор книг для детей на казахском языке, методист рассказывает, что сейчас среди школьников очень популярен жанр комиксов. И издательство "Фолиант" выпустило в виде комиксов энциклопедию о строении тела человека на казахском языке.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"В принципе, для ребенка маленького возраста комиксы – это лучший вариант подачи материала, когда нужно рассказать просто о чем-то сложном, – рассуждает Сергей Быков. – Многие ученики начальных классов с удовольствием читают у нас эти комиксы, листают эту энциклопедию, знакомятся с тем, как, к примеру, у человека растут зубы, как за ними ухаживать, познают основы своей физиологии".

В соседнем отделе – для подростков – есть уже комиксы издательства "Khan Comics", в которых увлекательно рассказана история становления и развития Казахского ханства, правления самых известных султанов, ханов и батыров. Обе книги – фавориты у детей-читателей.

"Азбука" Кадыра Мырза Али должна быть у каждого ребенка

В 2023 году были переизданы для детей самые известные сборники стихов западноказахстанского поэта Кадыра Мырза Али "Табиғат айшықтары" и "Азбука".

Быков подчеркивает, что у поэта – огромное количество стихов для детей. Он рассуждает, что такие издания нужны библиотекам – они помогают познакомить детей с историей родного края через знаменитых, выдающихся земляков, прививать им любовь к классике казахской литературы.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Азбука" – это стихи Кадыра Мырза Али о казахском алфавите, где о каждой букве написано легкое и запоминающееся четверостишие. Для ребенка, который только знакомится с казахским языком – это прекрасное подспорье для изучения алфавита. Но "Азбука" Кадыра Мырза Али издана тиражом всего 2000 экземпляров в издательстве "Алматы-кітап". У нас в библиотеке есть 5-7 экземпляров этой книги. На дом мы можем выдать ее лишь нескольким детям. Было бы идеально, если бы в книжных магазинах родители могли купить эту "Азбуку" своим детям-первоклассникам и изучать в игровой форме алфавит вместе с ними. Почему наш регион не может издать большим тиражом эту книгу? В Уральске есть Центр творчества нашего замечательного поэта, есть несколько типографий. "Азбуку" можно переиздать, для широкой аудитории, чтобы она была в продаже, – рассуждает Сергей Быков.

Методист делится, что со своей стороны библиотека имени Хамзы Есенжанова могла бы объявить конкурс среди читателей на создание иллюстраций к "Азбуке" Кадыра Мырза Али.

"Я поднимал эти вопросы на сессиях в Ассамблее народа Казахстана, но пока это предложение не нашло отклика. Если мы говорим о популяризации казахского языка, о любви к родному краю, то самое лучшее, что мы можем сделать – популяризовать изучение родного языка через изучение творчества казахских поэтов и писателей", – рассуждает Быков.

Он отмечает, что для детей младшего школьного возраста сейчас издаются произведения Зиры Наурызбай в соавторстве с Лилей Каллаус. Писательницы пишут рассказы в жанре фэнтези, основанные на национальной культуре, казахских легендах и сказках. Эти рассказы изданы на казахском языке, но вскоре появятся и на русском и английском языке.

Есть книжки стихов на двух языках – стихи казахстанских поэтов с переводом на русский язык.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Я считаю, что эти книги прекрасно подойдут для детей и взрослых, которые изучают казахский язык. В обществе мы много говорим об изучении нашего государственного языка. И для того, чтобы свои знания пополнять, нужно читать на казахском языке. Понимание написанного не приходит сразу. Но, когда есть возможность читать стихи на казахском языке и видеть параллельно их перевод на русском, можно постепенно научиться языку. Раньше таких книг было очень мало. Сейчас для детей стало появляться все больше книг на двух языках". Сергей Быков

Библиотекарь высшей категории отдела обслуживания детей младшего дошкольного и школьного возраста Мария Сапрыкина рассказывает, что их работа с читателями начинается со школьных "книжных десантов".

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Они организуют выезды в школы и детские сады – показывают детям новые издания из библиотечного фонда и зачитанные до дыр всеми любимые сказки народов мира. Приглашают детей вместе с родителями в библиотеку, проводят викторины и игры, зачастую по мотивам сказок ставят спектакли кукольного театра. И после таких встреч дети вместе с родителями приходят к ним и становятся читателями. Многие дети с восторгом делятся, что даже не представляли, что в библиотеке может быть так интересно, и что давно уже не открывали книги, не знали, что сейчас издается так много ярких, красочных книг для детей.

"Раньше дети младшего школьного возраста прибегали к нам сами после школы, сидели в читальном зале, листали энциклопедии, читали сказки. Сейчас детей чаще стали приводить сами родители – сидят с ними, читают вслух. Иногда с младшими школьниками приходят бабушки или дедушки, те просят, чтобы дети сами читали им", – говорит Мария Сапрыкина.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Какие книги дети чаще всего берут домой почитать

Ученики начальной школы читают классику – по школьной программе. Оскар Уайльд "Мальчик-звезда" никогда не залеживается на книжных полках, пользуется популярностью среди детей "Умная собачка Соня" Андрея Усачева, рассказы Тамары Крюковой и Виктора Драгунского, Александра Раскина. К сожалению, перевода этих авторов на казахский язык нет. Хотя дети часто спрашивают их почитать.

Из казахских авторов чаще всего школьники читают стихи Музафара Алимбаева и Кадыра Мырза Али, повесть Марата Кабанбаева "Солнце в одуванчиках". Они любят рассказы Турдакына Жексенбаева – "Бүркіттің балапаны", повесть Бердибека Сокпакбаева "Менің атым Қожа".

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Сейчас издается очень много красочных книг на казахском языке, чтобы привлечь внимание детей, увлечь их чтением. Сказка Ханса Криситиана Андерсона "Гадкий утенок" – это книжка-панорама с 3D-рисунками, пользуется особой любовью детей. Детям нравится ее читать и видеть буквально в реальности героев сказки. Мы работаем с маленькими детьми, и самым маленьким из них читаем эту книжку сами, если они еще только учатся читать", – объясняет библиотекарь отдела обслуживания детей младшего дошкольного и школьного возраста.

Она отмечает, что экземплярность большинства детских книг на казахском языке очень маленькая. После уроков и особенно во время школьных каникул в библиотеку приходит очень много детей. Самые интересные, красочные книги дети разбирают нарасхват. И, бывает, что обижаются, когда узнают, что книгу, которая увлекла, нельзя взять дочитать дома.

Для того, чтобы сделать чтение в библиотеке комфортным, здесь оборудовали зону отдыха, где есть мягкие модули, игровая зона, где дети младшего возраста могут отдохнуть, отвлечься от уроков и книг.

"Дети начальной школы приходят в библиотеку за дополнительными знаниями, но не знают точно, о чем они хотят читать. Мы разговариваем с ними, узнаем круг их интересов, и исходя из этого рекомендуем им к прочтению ту или иную книгу. Иногда рассказываем начало книги, интригуем, чтобы ребенку было интересно прочесть произведение, которое мы ему советуем", – объясняет Мария Сапрыкина.

Желание родителей

Сейчас, по словам библиотекаря, дети с довольствием стали читать книги Ховарда Хейди – это психологическая литература для детей на казахском и русском языках. В каждом отдельном издании автор рассматривает самые актуальные для школьников вопросы: "Как адаптироваться в школе?", "Почему я сегодня не получил пятерку?", "Почему я грустный?" Автор учит детей, как справляться с трудными ситуациями - буллинг в школе, отсутствие интереса к учебе, стеснение перед одноклассниками. Эти книги написаны легко и доступно, дети читают их с удовольствием и даже рассказывают о них родителям, так как в них есть советы для мам и пап.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Мария Сапрыкина объясняет, что детям они рекомендуют обратить внимание на серию всемирной литературы для детей "Әлім балалар әдебиет". В рамках этой серии книг на казахский язык переведены сказки "Старик Хоттабыч" Лазаря Лагина, "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Винни пух" Алана Милна, сказки Александра Сергеевича Пушкина, роман "Робинзон Крузо" Даниэля Дефо.

В библиотеке собраны детские журналы – "Айгөлек", "Айтшы, әжетай", "Балалар әлемі", "Балдырған". В них, как отмечают библиотекари, публикуется много материалов о мировой и казахской культуре, об известных личностях, отрывки из произведений казахстанских авторов, ребусы, загадки, кроссворды.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Сейчас идет тенденция к тому, что родители хотят, чтобы их дети читали. Они проводят вместе с ними много времени в нашем читальном зале. Конечно, есть и такие мамы, которые приходят к нам детей и убегают на пару часов по своим делам. В это время мы сами читаем с детьми книжки, рисуем иллюстрации к сказкам, играем с ними в настольные игры. Интерес к чтению, к книгам у детей есть. Сказками зачитываются не только младшие школьники. Бывает, что к нам приходят старшие школьники вместе с младшими сестренками или братишками, листают комиксы, а потом начинают читать сказки, которые не дочитали когда-то в младших классах", – делится Мария Сапрыкина.

Она констатирует, что детям нужны переводы на казахский язык книг Драгунского, Носова. Нужны сказки Андерсена. Они есть в отдельных экземплярах, но полного сборника сказок Андерсена на казахском языке нет.

Нужно переиздавать классику

В отделе по работе с читателями 5-9 классов областной библиотеки для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова ситуация с книжным фондом практически такая же. Здесь собраны десятки содержательных энциклопедий на казахском языке – о мире животных и растений, о науке и технике, о подводных обитателях и анатомии человека. Единственный их минус – все книги есть в единственном экземпляре. Читать их можно только в читальном зале.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Уже несколько лет в Казахстане издают журнал "Аңыз адам", в нем собраны биографии известных людей казахской и мировой культуры, искусства, политики. Этот журнал расширяет интеллектуальные горизонты подростков, показывает возможности человека в современном мире, – делится Сергей Быков. – Мы видим, что старшеклассники с удовольствием листают этот журнал, знакомятся с биографиями известных личностей".

Методист областной библиотеки показывает нам новинки издательства "Аруна" - серию "Даңқты адамдар", посвященную историческим деятелям Казахстана - красочные, легким и понятным языком написанные книги в легком переплете. Он отмечет, что отделу не хватает классической литературы на казахском языке.

Ильяс Жунсугуров, Магжан Жумабаев - сборники стихов этих поэтов изданы в конце 1990 годов. Новых изданий их произведений очень мало.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Буквально зачитаны до дыр в переводе на казахский язык "Приключения барона Мюнхгаузена" Эриха Распе, 1975 года выпуска, "Капитанская дочка" Александра Пушкина, 1984 года выпуска, "Крокодил Гена" Эдуарда Успенского, 1989 года выпуска.

Библиотекари отдела подсказывают, что в 2006 году были переизданы произведения мировой классики на казахском языке, которые были изданы в 1984 году. И сейчас по школьной программе ученики среднего и старших классов могут брать эти произведения почитать на дом – книги есть в достаточном количестве.

Ведущий специалист высшей категории, библиотекарь отдела обслуживания учащихся среднего и старшего школьного возраста Айман Ниязова рассказывает, что интересе к чтению сейчас пробуждается у многих детей. Подросткам нравятся романы о любви и книги о футболе.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Среди любимых книг старших школьников – роман Сауле Досжан "Ауылдан шыққан миллионер". Очень многие старшие школьники 7-8 классов читают книги Ақберена Елгезек "Болмаған балалық шақ" и Нургали Оразова "Ақ ұлпа", серию романов Джоан Роулинг "Гарри Поттер" и роман-комикс "Тентек балақайдың күнделігі" Джеффа Кинни на казахском языке.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Айман Ниязова отмечает, что эти книги очень дорогие, купить их дети не могут, поэтому с удовольствием берут для чтения в библиотеке.

Дети из 5-6 классов из классиков казахской литературы хорошо читают произведения Касыма Кайсенова, Бауыржана Момышулы, Немата Келимбетова. Одна из любимых книг современных подростков – "Махаббат, қызық мол жылдар" Әзілхана Нұршайықова. Ее с удовольствием читают не только девочки, но и мальчики-подростки.

"К нам часто приходят родители и спрашивают, какие книги берут читать их дети, и сами просят их прочитать, чтобы понимать, чем интересуется новое поколение, – говорит Айман Ниязова.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

По ее словам, в отделе для детей среднего и старшего школьного звена собран огромный фонд справочной и научной литературы, большое количество энциклопедий на двух языках. Дети-школьники приходят в библиотеку, чтобы черпать из них знания в помощь школьной программе и читают для собственного развития.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Сейчас, как отмечают библиотекари, дети среднего и старшего возраста зачитываются книгами о футболе, всемирно известных футболистах. На казахский язык часть таких книг не переведена, но это для ребят не проблема. Многие дети читают книги на двух языках – казахском и русском, если их увлекает тематика изданий. Есть энциклопедии, которые изданы на трех языках – казахском, русском и английском. И на эти книги находятся свои читатели. Большая часть книг – в одном экземпляре, их школьники читают в читальном зале библиотеки.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Самые новые издания книг – это энциклопедии, но если говорить о художественной литературе, то все-таки переизданий не так много. Нужно переиздавать произведения казахской классики, те произведения, которые изучают по школьной программе. Многие произведения были изданы в 2006-2007 годах. У наших читателей есть спрос на переиздания книг Абая Кунанбаева, Ахмета Байтурсынова, Музафара Алимбаева, Таира Жарокова", – констатирует Айман Ниязова.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Она с гордостью демонстрирует книжную выставку, которая посвящена памяти поэта Приуралья – Кайрата Жумагалиева, автора известной лирической композиции "Анашым", известной каждому казахстанцу. Поэт при жизни был частым гостем библиотеки имени Хамзы Есенжанова, встречался с читателями, дети с удовольствием на вечерах поэзии читали его стихи. Кайрат Жумагалиев сделал много переводов произведений зарубежной и русской литературы на казахский язык – эти книги также пользуются особым спросом среди читателей библиотеки.

Библиотекари подчеркивают, что стараются учесть все интересы свои юных читателей. И если дети спрашивают какую-то книгу, которой нет в библиотечном фонде, то стараются заказать это произведение литературы на сайтах интернет-магазинов. При этом они перед заказом знакомятся с содержанием книги, узнают, подходит ли она для чтения категории читателей – учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ. Если книга подходит для таких читателей, то ее обязательно заказывают, чтобы она радовала читателей и расширяла их кругозор.