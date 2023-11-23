Диагноз - не приговор: Гулим Курманбаева о силовых тренировках и победе на соревнованиях

35-летняя жительница Кандыагаша Гулим Курманбаева завоевала бронзу на Азиатских паралимпийских играх, в которых участвовала впервые в своей жизни. Она выступала в дисциплине парапауэрлифтинг. Своими впечатлениями от соревнований она поделилась с корреспондентом Zakon.kz.

В силовой вид спорта, который заключается в преодолении тяжелого веса, Гулим пришла 8 лет назад. На сегодня она является мастером спорта международного уровня по парапауэрлифтингу.



Фото из личного архива

Диагноз Гулим - ахондроплазия, она невысокого роста, всего 127 сантиметров. Ахондроплазия — это генетическое заболевание, которое приводит к нарушению роста и формирования костей, и считается редким заболеванием. Ахондроплазия вызвана мутацией гена, который контролирует производство белка, называемого рецептором гормона роста. Этот белок играет важную роль в развитии и росте костей. У людей с ахондроплазией кости не достигают полного роста, что приводит к искривлению конечностей.

Фото из личного архива

До прихода в профессиональный спорт Гулим работала в общественном фонде воинов-афганцев, но на данный момент не работает, так как сейчас акцентировалась на занятиях спортом. Пять раз в неделю у нее тренировки, по два раза в день, поэтому основное время уходит на подготовку. Гулим учится в университете по специальности "Спорт и туризм", поэтому в мире спорта она "свой" человек.

Гулим рассказала, что очень сильно ждала эти соревнования: первые прошли в 2018 году, но она не смогла в них участвовать, поэтому к нынешним готовилась уже тщательно весь последний год.

"Каждый день готовились, конечно, но настрой в течение последнего года был особенным", - рассказывает Гулим.

Фото из личного архива

В итоге 3 место в весе 45 килограммов заслуженно досталось спортсменке из города Кандыагаш. Гулим, несмотря на то, что внешне выглядит очень хрупкой, доказала, что все в руках самого человека, ведь она смогла доказать это, поднимая 91-килограммовую штангу. При этом нужно учитывать, что соперники были сильнейшие. В соревнованиях, которые состоялись в октябре этого года в Китае, в городе Ханчжоу, было 4 тысячи участников из 42 стран, выступили они в турнирах по 23 видам паралимпийского спорта.

Фото из личного архива

"Первое место досталось участнице из Китая, второе из Индонезии, третье – мое. Но для меня оно как первое. Не скажу что было легко, были сложности, это нервы, драйв, переживания, все было - не скрою. Но вера в себя, в свои силы, и то, что я смогу, помогли мне, заставили идти к победе", - делится впечатлениями Гулим.

К тому же, по словам спортсменки, достичь цели ей помогла поддержка республиканской сборной команды. Гулим Курманбаева благодарна всем, кто в нее верил и помогал - тренеру Сергею Ведюшкину, который очень сильно переживал за свою подопечную.

"Гулим - мастер спорта международного класса РК, многократная чемпионка и рекордсменка РК, призер Кубков Мира, серебряный призер Азии, бронзовый призер Азиатских игр. Гулим воспитывалась в многодетной семье, она самая младшая. Мы с ней познакомились в 2015 году в Павлодаре, на паралимпийских играх РК, она выступала по легкой атлетике. Я с ней побеседовал, рассказал, что есть такой вид спорта — парапауэрлифтинг. Она заинтересовалась, мы начали тренироваться. Через год она выполнила норматив мастера спорта РК. У Гулим есть очень замечательное качество, если она ставит цель, то она ее добивается. Очень открытый человек, с ней не соскучишься, она веселый человек, все время на позитиве. Быть на позитиве в наше время очень трудно. У Гулим очень много друзей, она пользуется авторитетом и уважением. Но Гулим может и взорваться и показать такой характер, что поставит на место любого человека. За ее улыбкой скрывается "адайский" характер", - говорит ее тренер.

Он отметил, что парапауэрлифтинг как вид спорта очень сложный, а судейство жесткое и справедливое. Поэтому на тренировках все время нужно оттачивать технику.

"Мы всех наших соперников хорошо изучаем, анализируем, следим за их выступлениями. В данный момент мы сейчас тренируемся с небольшой нагрузкой после Азиатских игр. С декабря переходим на пятиразовые тренировки в неделю. В 2024 году нам предстоит пройти два обязательных Кубка Мира - в Грузии (Тбилиси), и в Англии (Манчестер). Это лицензионные соревнования, где нам нужно постараться подтянуть как можно больше веса на штанге, чтобы получить лицензию и попасть на паралимпийские игры в Париж. Соперники очень сильные, как говорится, идем ноздря в ноздрю. На конец 2023 года в олимпийском рейтинге мы стоим на 8-м месте. Каждый спортсмен и тренер мечтает об участии в олимпийских играх. Это самое главное событие в жизни спортсмена и тренера, нужно приложить невозможное и возможное, чтобы получить заветную лицензию на участие в олимпийских играх", - делится тренер Гулим.

Также она благодарна своему супругу, который, несмотря на то, что прикован к инвалидной коляске, всегда поддерживает супругу в спорте, в быту, в повседневной жизни. Кстати, поженилась пара 4 года назад.

Фото из личного архива

Супруг Гулим Багдат Орынбасаров, рассказывает, что познакомился с ней в 2016 году через общих знакомых. С тех пор начали общаться. В 2019 году приняли решение пожениться.

"Гулим очень целеустремленная, с волевым характерном, жизнерадостная, активная. Прекрасная жена. У нее есть цель - участие в Олимпиаде, постепенно идет к ней. Остался один шаг к достижению поставленной задачи. Я в нее верю", - поделился своими мыслями супруг спортсменки.

Фото из личного архива

Родители Гулим – пенсионеры, им 67 и 68 лет. Отец в молодости работал электриком, мама бухгалтером. В молодости они увлекались волейболом, возможно от них Гулим и передалась любовь к спорту.

Гулим просит особо отметить, что такие соревнования нужны.

"Всем, у кого такая же судьба, хочу сказать - не сидите дома, участвуйте в соревнованиях. Это здорово помогает в жизни", - говорит она.

Фото из личного архива

Сама же она намерена и впредь участвовать во всех спортивных мероприятиях для людей с инвалидностью, так как считает, что хоть таких людей, как она, и называют людьми с ограниченными возможностями, но возможности у них как раз не ограничены, а воля к победам над собой, своими страхами и ограничениями сильнее, чем у условно здоровых людей.