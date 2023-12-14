Новогодний бум: за какие суммы казахстанские звезды зажигают на корпоративах

Выступление звезд эстрады придает любым праздникам особенно радостную атмосферу. Не исключение – Новый год. В преддверии этого главного в году праздника интерес к селебрити растет. Корреспонденту Zakon.kz стало известно, сколько стоит выступление казахстанских звезд на Новый год.

Многие крупные и успешные компании проводят предновогодние корпоративы для своих работников. Кто-то не скупится и приглашает популярных в Казахстане людей. Корреспонденту Zakon.kz удалось пообщаться с сотрудником одной из таких компаний, которому поставили задачу "организовать" выступление отечественной звезды. Организатор мероприятия составил список из самых популярных казахстанских звезд и обзвонил их продюсеров, чтобы сравнить стоимость выступления.

"Руководство поручило мне заняться организацией новогоднего корпоратива. С задумкой пригласить на вечер звезд я позвонил нескольким, которые попали в список желанных от коллектива. Но был в шоке от того, сколько они запросили за полчаса выступления. Конечно, в праздники все дорожает, но эти суммы мне показались космическими", – поделился парень, который предпочел не называть своего имени.

Обзванивая наших селебрити молодой человек узнал, что у них есть стандартный пакет, в него входят три-четыре песни, а по времени выступление занимает не более получаса.

"Если звезда находится не в городе, доплачиваются трансфер, проживание и питание. Так вот, по этим параметрам самым дорогим оказался RaiM, его короткое выступление обойдется в 6 миллионов тенге, наименее дорогой – Мадина Садвакасова – 1 миллион тенге," – рассказал житель Алматы.

Нам предоставили список, с представителями каких звезд удалось связаться организатору корпоратива и узнать стоимость их услуг. Напомним, это гонорар за получасовое выступление в Алматы:



RaiM (Райымбек Бактыгереев) – 6 000 000 тенге;

Ерке Есмахан – 5 000 000 тенге;

Наzима – 10 000 долларов (4 557 554 тенге);

Кайрат Нуртас – 10 000 долларов (4 557 554 тенге);

Галымжан Молданазар – 10 000 долларов (4 557 554 тенге);

Айкын Толепберген – 2 500 000 тенге;

Luina – 2 500 000 тенге;

Торегали Тореали – 2 500 000 тенге;

Группа "МузАРТ" – 2 500 000 тенге;

Группа "U r k e r" – 1 800 000 тенге;

Али Окапов – 1 500 000 тенге;

Мадина Садвакасова – 1 000 000 тенге.

"А вот стоимость выступлений Дильназ Ахмадиевой, а также Беркута с Аишой узнать не удалось, поскольку они заняты на весь декабрь. Еще свободных окошек уже нет у Кайрата Нуртаса", – сообщил источник.

На вопрос, на ком же остановила свой выбор компания, молодой человек ответил, что было решено обойтись без участия звезд, а вместо этого выдать сотрудникам премию.