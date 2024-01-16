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"Они даже не сказали простое "извини" - мама погибшего шахтера о гибели сына на шахте имени Ленина

Судебное заседание по шахте им.Ленина в Шахтинске Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина
Шокирующие факты обнародовали сегодня в городском суде Шахтинска Карагандинской области, где началось главное судебное разбирательство по делу о трагедии на шахте имени Ленина в ноябре 2022 года. Тогда при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа метана.

Тогда на глубине 700 метров под землей погибли 5 горняков. Четверо пострадали. Еще 101 человека удалось вывести "на гора" живыми и спасти. Известно, что бригада бурильщиков готовила скважину для вывода опасного метана. Однако именно он стал причиной их гибели.

Как стало известно сегодня на суде, газ метан шел на шахте имени Ленина в течение пяти дней до ЧП. Однако горняков все равно отправляли под землю бурить скважины.

Прокуроры Шахтинской городской прокуратуры уверены - руководящие сотрудники угольного предприятия бывшей компании "Арселор Миттла Темиртау" осознавали, что нарушаются правила безопасности при ведении горных работ. Об этом сегодня на судебном заседании в Шахтинском городском суде заявил процессуальный прокурор Аскар Меллялов.

"С 29 октября 2022 года по 2 ноября 2022 года зафиксировано шесть загазирований, которые происходили в период бурения газодренажных и дренажных скважин. Согласно записи диспетчера загазованность составила 3,5%. Превышение фиксировались датчиками контроля метана системы "Дэвис дерби", - отметил прокурор прокуратуры Шахтинска Аскар Меллялов.

На скамье подсудимых 4 сотрудника горного предприятия компании "Qarmet" (на момент ЧП "Арселор Миттал Темиртау"). Это главный инженер шахты, исполняющий обязанности начальника участка вентиляции и техники безопасности, исполняющий обязанности помощника начальника участка и техники безопасности по прогнозу и начальник смены. Им предъявлено обвинение по статье 227 УК РК ч. 3 "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Нарушения на шахте были и раньше, отметил на суде Сергей Санжаров. У его погибшего брата Андрея осталось двое детей, мужчине было чуть более 40 лет. Семья потеряла хорошего отца, мужа и брата.

"Я еще работал до этого несчастного случая на шахте Ленина. В августе нарушения присутствовали, не было надзора при бурении. Прогноз не присутствовал", - заявил Сергей Санжаров.

Как считают прокуроры и родные горняков, руководящий состав шахты должен был остановить бурение под землей. Это спасло бы людей от гибели.

"Несмотря на неоднократное загазирование и превышение концентрации газа, главным инженером Ли, исполняющим обязанности начальника участка УВТБ (участок вентиляции и техники безопасности) Абловым мероприятия по безопасному разгазированию и расследованию причин нефиксации двумя датчиками контроля метана системы "Дэвис дерби", установленных в местах бурения, не проводились. Об указанных фактах загазирования не сообщалось в отдел вентиляции угольного департамента АМТ. Работы по бурению дренажных и газодренажных скважин возобновлялись и продолжались" , - отметил прокурор.

Зачитывая детали гибели и причины смерти шахтеров, прокурор несколько раз останавливался. Настолько тяжелы были подробности.

Родные не могли сдержать слез. Выступая перед судом, мама Дениса Инкина Галина Инкина заявила, что сын рассказывал о нарушениях, но верил в профессионализм специалистов шахты, в меры безопасности и шел на работу.

"Я, как мама, настаиваю, обвиняемые даже простого "извини" не сказали вот, просто, "извини" я ждала этого, все-таки. Но этого не произошло. Вина лежит на всех одинаково. На скамье подсудимых в данный момент четверо, они все должны быть одинаково ответственны", - сказала она.

Что на все эти заявления ответят сами подсудимые, предстоит выяснить суду. Возможно, у них найдутся слова, чтобы объяснить случившееся. Их допрос еще впереди.

Отметим, что правительственная комиссия признала 100% вину работодателя в ЧП. Расследование по иностранным инвесторам, по информации прокуратуры Карагандинской области, прервано в связи с международным поручением.

Уже через несколько месяцев после трагедии на шахте имени Ленина, в августе 2023 года на угольном предприятии "Арселор Миттал Темиртау" вновь произошло ЧП. На "Казахстанской" под землей погибли 5 горняков. Далее в октябре 2023 года взрыв метана на шахте "Костенко" унес жизни 46 рабочих.

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