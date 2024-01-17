В Казахстане предложили избирать судей

Экс-глава Верховного суда Казахстана, а ныне профессор КазНУ имени аль-Фараби Мусабек Алимбеков, предложил предоставить населению право избирать судей, которым они будут доверять и к которым пойдут за защитой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такое предложение он озвучил на Международной научно-практической конференции на тему "Судебная система как основа устойчивого развития казахстанского общества", которая была посвящена и его 70-летнему юбилею.

Мусабек Алимбеков – авторитетный работник судебной системы, который прошел весь путь от стажера районного суда до председателя Верховного суда страны. Сейчас он работает профессором на кафедре теории и истории государства и права, конституционного и административного права КазНУ имени аль-Фараби и передает свои знания и опыт будущим юристам.

По его словам, в последнее время общество часто критикует судебную систему и просто не доверяет нынешним судьям.

"Когда приняли закон "О судебной системе и статусе судей", мы изменили коренным образом многие подходы, в частности, перешли от системы избрания на систему назначения судей на постоянной основе. Да, может в тот период это было необходимо и дало свои результаты. Но в то же время в последнее время люди часто критикуют судебную систему", – сказал Мусабек Алимбеков

Фото: Zakon.kz

Он напомнил, что в своих выступлениях президент не раз упоминал, что Казахстан должен стать слышащим государством, а значит, и судебная система, и исполнительные органы должны начать прислушиваться к народу.



"Сегодня сельские и районные акимы избираются народом, правительство полностью назначается Парламентом, представители законодательных органов формируются за счет выборов, а судьи назначаются. Нам нужно подумать о том, чтобы народ выбирал судей. В советское время судей избирали, и я сам в 1982 году был избран народным судьей Центрального района тогда еще города Джамбула", – объяснил Мусабек Алимбеков.

С этим предложением согласился доктор юридических наук Еркин Дуйсенов. По его мнению, сегодня судьи районных судов "работают с оглядкой" из-за системы назначения.

"Судьи местных судов работают с оглядкой, поскольку их назначают. Все это так или иначе сказывается на объективности принимаемых решений. Восстановление доверия к власти – это главная задача, которую мы должны решать. И восстановление доверия к деятельности судов в первую очередь один из путей преодоления правового нигилизма в обществе и восстановлению хотя бы в теоретическом плане принципов социальной справедливости, о чем часто говорит глава государства. Поэтому одним из путей обеспечения независимости судей в современных условиях может стать непосредственно избрание их населением", – добавил Еркин Дуйсенов.

Он считает, что общество в состоянии самостоятельно определять кандидатуры на должности судей местных судов. И только получение так называемого императивного мандата даст судьям возможность объективно принимать решения без оглядки на высшие инстанции.

"Вот этот механизм должен будет войти в конституционную реформу, хотим мы этого или нет, это запросы общества. Поэтому путь избрание судей местных судов будет самым оптимальным, если мы хотим построить новый Казахстан и справедливое государство", – заявил он.

Фото: Zakon.kz

Также поднимался вопрос кассационных судов и отделения этой инстанции от Верховного суда, дабы исключить какую-либо дискриминацию при рассмотрении судебных дел.



"Не каждая кассационная жалоба является предметом рассмотрения кассационного суда. Поскольку сейчас судья Верховного суда решает подлежит ли ваша кассационная жалоба рассмотрению или нет. Он может просто отказать, потому что нет оснований для рассмотрения дела. А кассация должна быть обеспечена для всех одинаково, дискриминация не допустима", – заключил профессор Мусабек Алимбеков.

Отметим, в сентябре 2023 года на встрече с отечественным бизнесом президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать самостоятельную кассационную инстанцию, которая позволила бы обеспечить качественную защиту прав граждан. По словам главы государства, всего 5% уголовных и гражданских дел попадает в кассацию, что не соответствует потребностям граждан.