Дело вайнеров: адвокаты попросили оправдать осужденных

18 января 2024 года в апелляционном суде адвокаты известных вайнеров, осужденных по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, объяснили, почему не согласны с приговором первой инстанции, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда первой инстанции по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital потерпевшими признали 87 человек. 12 подсудимых признали виновными, им назначили различные сроки наказания. Осужденные подали апелляционную жалобу, однако суд проходит без их участия. Заседание судебной коллегии по уголовным делам состоялось в открытом режиме под председательством судьи Ержана Даулиева, а также судей Светланы Яковлевой и Халимат Керимовой.

По делу о создании, руководстве и деятельности ОПГ осуждены десять человек, которых можно разделить на две группы: Алмаз Курмангалиев, Ерлан Мансуров, Ержан Мансуров и Дания Рахимова, занимавшиеся тендерами в ТОО "ASD Technology" и ТОО "Astex kz";

Руслан Бурканов, Самат Касенов, Андрей Ча, Нурлан Султанбаев, Тимур Рустемов, Биржан Жармухамед, занимавшиеся агентской деятельностью в ТОО "Mudarabah Capital" .

Руслан Бурканов

Пока свои ходатайства успели заявить только некоторые адвокаты. В их числе Анар Катебаева – представитель руководителя Mudarabah Capital Руслана Бурканова. Его осудили на 12 лет.

"Судебным следствием не установлено, что Руслан Бурканов имел мотив и осуществил действия по созданию финансовой пирамиды. Созданное им совместно с другими учредителями ТОО "Mudarabah Capital" зарегистрировано с целью осуществления законной предпринимательской деятельности. Бурканов в качестве директора компании заключил договор с ТОО "Astex kz", согласно которому принимает обязательства за вознаграждение совершать по поручению ТОО "Astex kz", от его имени и в его интересах за свой счет осуществлять поиск и привлечение вкладчиков, заключать от имени ТОО "Astex kz" соглашения с вкладчиками о сотрудничестве". Анар Катебаева

По словам адвоката, суд не принял во внимание свидетельские показания, показания подсудимых, заключение судебно-экономической экспертизы, указывающие на наличие у ТОО "Mudarabah Capital" предпринимательской деятельности (проекты "Аль-Шифа" по реализации препаратов, ресторан "Верблюдо", колбаса "Raqmet", строительство медицинского центра, мебельный цех, производство и реализация бургеров).

"Бурканов фактически не осуществлял руководство ТОО "Mudarabah Capital", всей финансово-хозяйственной деятельностью руководил и управлял Адилет Ораз. На это указывали все без исключения работники и участники ТОО "Mudarabah Capital", а также вкладчики. С ТОО "Astex kz" Бурканов вознаграждений не получал". Анар Катебаева

Мейржан Туребаев

Адвокат Жанна Уразбахова отметила, что Мейржана Туребаева признали виновным в создании финансовой пирамиды. Однако компании Mudarabah Capital и Astex kz были созданы еще до его прихода. Он присоединился к ним в качестве вкладчика и рекламодателя.

"Компании созданы в 2019 году и в начале 2020 года, Туребаев присоединился лишь 10 ноября 2020 года. Он не руководил компаниями, не был знаком с учредителями. Мейржан Туребаев являлся вкладчиком и был признан потерпевшим. Есть квитанция и договор на сумму 10 млн тенге. Ему обещали ежемесячную выплату по 2 млн тенге. Он даже не до конца получил вложенные средства. Есть запись, на которой Мейржан интересуется у Бурканова, почему по его выплате идет задержка, и просит его вернуть сумму вклада. К распределению денежных средств, руководству и организации финпирамиды он никакого отношения не имел". Жанна Уразбахова

Жанна Уразбахова заявила, что Ораз Адлет обманным путем привлек Мейржана Туребаева к деятельности финпирамиды.

"Прямой умысел его не подтвержден и не доказан. Он ничего с этой компании не заработал. Его роль заключалась в популяризации и привлечении клиентов, это не может быть признано руководством". Жанна Уразбахова

Самат Касенов

Самату Касенову назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. По словам его адвоката Анар Катебаевой, ему вменяют в вину создание финансовой пирамиды.

Согласно материалам дела, следствие установило два периода деятельности, где организатором признан Алмаз Курмангалиев:

с 2007 год по 2020 год – когда Курмангалиев при содействии братьев Мансуровых и Дании Рахимовой создал и руководил деятельностью компаний "ACD Technology", "Astex kz", "Astаna Tender Exchange", "Тендерная биржа", "An Pro", "Holding A.D.S", "Skm Servis" и других подконтрольных компаний;

с июля 2020 года по апрель 2021 года – когда Алмаз Курмангалиев работал с Адлетом Оразом, руководившим деятельностью ТОО "Mudarabah Capital", созданного Русланом Буркановым для осуществления предпринимательской деятельности и оказания агентских услуг по привлечению клиентов под тендерные проекты ТОО "Astex kz".

"Касенов включен в состав учредителей Mudarabah Capital только в ноябре 2020 года, то есть в создании и организации финансовой пирамиды не участвовал. Все доказательства указывают на то, что Самат Касенов не участвовал ни в создании ни ТОО "Astex kz", ни ТОО "ACD Technology", ни ТОО "Mudarabah Capital". Он вошел в состав участников ТОО "Mudarabah Capital" лишь 9 ноября 2020 года, то есть по истечении трех месяцев с момента регистрации ТОО "Mudarabah Capital", в органах управления не состоял, никому не подчинялся. Финансовыми потоками не управлял, вознаграждение от суммы вкладов потерпевших не получал. С вкладчиками не общался, никого не агитировал и не привлекал". Анар Катебаева

Кроме того, адвокат сообщила, что Касенов компенсировал потерпевшим ущерб в размере 15 млн тенге, они не имеют к нему претензий.

Тимур Рустемов

Адвокат Олег Клименко пояснил суду, что его подзащитный Тимур Рустемов с приговором не согласен, он не признает вину.

"Тимур короткий срок проработал в Mudarabah Capital с августа по октябрь. Два с половиной месяца официальной работы дали ему проанализировать ситуацию и обстоятельства, также из-за противоправных действий Бурканова у него был конфликт с ним, после чего он уволился. Он не имел прямого отношения к финпирамиде, поручения не давал. Работая с клиентами, не имел доступа к бухгалтерии. Им самим вложен 21 млн тенге, данный договор был подписан Мансуровым. Он был признан потерпевшим, и изменение его статуса на подозреваемого считается незаконным. Обвинение в создании и руководстве преступной группой по предварительному сговору ничем не доказано. Точно так же за два с половиной месяца человек физически не мог руководить ОПГ и причинить такой большой ущерб потерпевшим". Олег Клименко

Клименко пояснил, что Рустемов погасил крупный ущерб четырем потерпевшим, хотя с ними никаких договоров не подписывал.

Все выступившие адвокаты попросили пересмотреть приговор суда первой инстанции и освободить осужденных из мест лишения свободы. Суд отложил дальнейшее рассмотрение дела до 25 января.

Ранее апелляционный суд решил расследовать дело без участия осужденных.