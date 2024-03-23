"Сложно отличить террористов от законопослушных гостей": политолог о теракте в Москве

22 марта в здании "Крокус Сити Холла" прозвучали выстрелы. Российские власти продолжают считать погибших, их число постоянно растет. 23 марта президент Казахстана провел совещание с Советом Безопасности по мерам в связи с терактом в РФ. О каких мерах речь – в материале Zakon.kz.

22 марта в Москве должен был состояться концерт известной рок-группы "Пикник". Ничего не подозревающие люди пришли насладиться музыкой, но вместо этого вынуждены были в панике покидать здание и спасать свои жизни. К сожалению, уйти удалось не всем: информация о количестве убитых террористами постоянно обновляется.

Последними, как писали российские СМИ, якобы оказались граждане Таджикистана, которые еще и активно сопротивлялись при задержании. Впрочем, МВД и МИД Таджикистана эту информацию опровергают.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что "Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве".

23 марта Акорда проинформировала о проведении совещания в Совете Безопасности, посвященного трагическим событиям у "соседей".

После мероприятия официальный ресурс ограничился краткими итогами, естественно, без конкретики:

Президент вновь осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма .

. В ходе мероприятия рассмотрели планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях .

. Президент дал поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

С вопросом, какова сейчас ситуация с террористической угрозой в Казахстане, Zakon.kz обратился к известному отечественному политологу, директору Института прикладных этнополитических исследований Талгату Калиеву.

По его словам, в случае с нашей страной опасность исходит как извне, так и изнутри.

"Мы являемся открытой страной с достаточно либеральным визовым режимом. Сложно отличить террористов от законопослушных гостей, когда они въезжают в страну. С другой стороны, террористические организации масштабно работают через мессенджеры, социальные сети, где осуществляют вербовку своих последователей, в том числе и граждан страны пребывания. Поэтому, безусловно, нужно учиться на чужих ошибках и чужом печальном опыте, чтобы не допустить повторения подобной ситуации у нас, минимизировать риски". Талгат Калиев

Тем не менее, продолжает эксперт, сейчас на нашей стороне – системы видеонаблюдения и идентификации, помогающие отследить перемещения подозрительных лиц. Вдобавок Казахстан осуществляет взаимообмен собранной информацией по террористическим угрозам со странами-союзниками.

То есть принимаемые меры и так можно считать достаточно эффективными. А после трагедии в "Крокусе" их еще и усилят.