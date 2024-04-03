Тектонические разломы в Алматы, на юге и востоке страны: сейсмологи подготовили новые карты опасных зон

Сейсмологи посчитали, сколько разломов имеется в земной коре Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также в Усть-Каменогорске. Эти территории признаны наиболее сейсмоопасными по стране. Корреспондент Zakon.kz узнал, когда эти карты будут представлены казахстанцам.

Как пояснила заместитель директора по науке Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Елизавета Есенжигитова, после каждого крупного землетрясения в земной коре остается след в виде трещин. Они бывают разных размеров, но в среднем достигают в высоту около двух метров, а в ширину – один метр. Простыми словами, их называют "разломы". Важно определить, активные они или впавшие в спячку. Первые – опасны, поскольку являются очагами для повторных подземных толчков.

"При изучении разломов создается карта. Определяется их местонахождение, в каком виде они расположены, их количество. Проводятся инженерно-изыскательные работы в виде бурения. Изымаются образцы, по ним прослеживается, как меняется структура земной коры и какие изменения произошли. В земной коре геологический процесс происходит очень медленно, она может меняться в течение 150 лет". Елизавета Есенжигитова

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Говоря о сейсмической опасности на территории Казахстана, особое внимание уделяется Алматы. Он подвержен землетрясению со стороны Китая и Кыргызстана. Еще основной причиной подземных толчков является местное горообразование. Поэтому мегаполис в настоящее время единственный, который имеет свою сейсмокарту. На его территории 27 разломов:

Алатауский район : Аксенгирский, Боролдайский, Алматинский разломы;

: Аксенгирский, Боролдайский, Алматинский разломы; Алмалинский район : Городской, Жанатурмысский, Диагональный (Северо-восточный) разломы;

: Городской, Жанатурмысский, Диагональный (Северо-восточный) разломы; Ауэзовский район : Алматинский, Городской, Жанатурмысский, Микрорайонный разломы;

: Алматинский, Городской, Жанатурмысский, Микрорайонный разломы; Бостандыкский район : Диагональный (Северо-восточный), Предгорный, Бостандыкский, Заилийский, Кокчекский, Акжарский, Большеалматинский, Бутаковский, Предкумбельский, Аюсайский, Приозерный, Северо-Талгарский, Жанатурмысский разломы;

: Диагональный (Северо-восточный), Предгорный, Бостандыкский, Заилийский, Кокчекский, Акжарский, Большеалматинский, Бутаковский, Предкумбельский, Аюсайский, Приозерный, Северо-Талгарский, Жанатурмысский разломы; Наурызбайский район : Боролдайский, Алматинский, Жанатурмысский, Диагональный, Предгорный, Бостандыкский, Заилийский разломы;

: Боролдайский, Алматинский, Жанатурмысский, Диагональный, Предгорный, Бостандыкский, Заилийский разломы; Медеуский район : Алматинский, Городской, Жанатурмысский, Диагональный, Коктюбинский западный, Коктюбинский восточный, Жарбулакский, Солоновский, Предгорный, Заилийский, Аксу-Тогузакский, Предкумбельский, Горельниковский, Северо-Талгарский, Куликовский, Вершинный, Кокозекский разломы;

: Алматинский, Городской, Жанатурмысский, Диагональный, Коктюбинский западный, Коктюбинский восточный, Жарбулакский, Солоновский, Предгорный, Заилийский, Аксу-Тогузакский, Предкумбельский, Горельниковский, Северо-Талгарский, Куликовский, Вершинный, Кокозекский разломы; Жетысуский район: Алматинский, Боролдайский разломы.

Лишь в Турксибском районе нет активных разломов.

"Сейсмическое микрорайонирование Алматы было начато в 2012 году. Тогда был запланирован проект на три года. Мы только заканчивали работы, насчитали 24 разлома. Но в 2016 году территорию Алматы расширили. Нам пришлось продлить изучение. В итоге добавилось еще три разлома. Теперь нам нужно исследовать, какие из них активные, а какие – нет. Однако, к сожалению, такие научные работы у нас пока не проводятся и не финансируются", – поделилась сейсмолог.

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Карта активных разломов необходима для оценки сейсмической обстановки и опасности. Для Казахстана первая общая карта зонирования была составлена в 1986 году. Учитывая, что эти материалы устарели, к тому же в науке появились эффективные методы анализа с более точными данными, возникла необходимость создания нового документа.

"В 2017 году было завершено и утверждено общее сейсмическое зонирование территории Казахстана. И на основе этой карты разработаны строительные нормы и правила для страны. Там общая информация, поэтому решено составить отдельные данные для каждой области. Эти карты создаются в рамках программы целевого финансирования. Исследовательская работа финансируется Министерством науки и высшего образования РК в виде проекта на три года". Елизавета Есенжигитова

Елизавета Есенжигитова рассказала, что предыдущий проект исполнялся с 2021 по 2023 год. Изучены Алматинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области, а также Усть-Каменогорск. Именно на этих территориях наиболее часто происходят землетрясения.

"Это комплекс карт с разными сведениями, которые получены после детальной инженерно-изыскательной работы. Документы служат основой для составления строительных норм и правил. Если каждый строитель будет соблюдать эти нормы, то при сильном землетрясении количество жертв и разрушений будет минимальное. В основном земля выпускает свою внутреннюю энергию через разломы, и если на ее пути будут какие-то сооружения, то они будут разрушены. Важно и то, как в этот момент колеблются разломы, в одном направлении или врозь. Если в одном, то пострадает меньшее число объектов, если в разных, то масштабы будут серьезнее. Мы не говорим, что у нас часто происходят землетрясения, поэтому нельзя строить дома. Тут главное – соблюдать строительные нормы". Заместитель директора по науке Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований

На вопрос: какие крупные здания стоят на разломах? – собеседница не огласила названия сооружений.

"Есть специальная лаборатория инженерной сейсмологии, они проверяют здания, делают оценку совместно с Национальным исследовательским институтом сейсмостойкого строительства "КазНИИСА". К примеру, по Алматы реализуется проект паспортизации. У каждого здания будет свой паспорт с такими данными, как и в каком году оно построено, из каких материалов, сейсмоустойчивость сооружения. Когда работы по паспортизации завершатся, можно будет назвать, какие здания расположены на разломе и какая угроза для них существует", – подчеркнула сейсмолог.

Сколько разломов в новых картах, где они точно расположены и опасны ли – пока сейсмологи говорить не спешат, ссылаясь на то, что документ находится на рассмотрении в уполномоченных ведомствах. Как только он будет утвержден, можно будет делать выводы и продолжить зонирование других регионов.

К примеру, как заявила Елизавета Есенжигитова, до сих пор считается, что в Западном Казахстане не бывает землетрясений. Тогда как эта часть просто остается неизученной учеными. Поэтому впереди у казахстанских сейсмологов будут большие исследовательские работы по всей территории Казахстана.