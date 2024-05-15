Поехали с нами: семейная пара из Костанайской области путешествует по Казахстану на велосипедах

Семейная пара из Рудного Станислав Высочин и Екатерина Лярская уже несколько лет путешествуют по Казахстану на велосипедах. В планах у молодых людей посетить все города страны. C какими трудностями сталкиваются велотуристы и кого они встречают по пути, в материале Zakon.kz.

Екатерина Лярская и Станислав Высочин велосипедами обзавелись семь лет назад. Поначалу их велопрогулки ограничивались только городской чертой. Но вскоре семейная пара начала выезжать в близлежащие поселки и населенные пункты.

Фото: из личного архива Екатерины Лярцевой

Сейчас супружеская пара в среднем проезжает по 100 километров в день. Максимальная дистанция, которую удалось проехать за один заезд, – 137 километров. За сезон они преодолевают по 4000-5000 километров.

"Мы были во всех городах Костанайской области и практически во всех поселках. В 2022 году мы впервые выехали на дальнюю дистанцию. Наш маршрут составил примерно 1700 километров. Мы выехали из Рудного в направлении Астаны, затем проехали Караганду, Балхаш и Приозерск. Маршрут интересный, но было сложно из-за больших расстояний между населенными пунктами. В 2023 году мы проехали Петропавловск, Боровое, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск и преодолели уже больше 2000 километров. Это был один из самых красочных маршрутов", – поделилась Екатерина Лярская.

К путешествиям семейная пара готовится основательно. В первую очередь к преодолению большого расстояния подготавливается техника. Этим занимается глава семьи Станислав Высочин. Кстати, он и является инициатором всех путешествий.

Фото: из личного архива Екатерины Лярцевой

Не менее важно для велосипедистов продумать маршрут следования. Екатерина и Станислав внимательно изучают карты, смотрят видео блогеров, которые уже были в тех местах, внимательно читают их отзывы. С собой путешественники берут минимальный набор вещей. Все необходимое снаряжение упаковывается в специальные велосумки.

"С собой обычно берем только необходимое. Палатка, спальные мешки, запасные камеры, одежду, инструменты. Продукты пополняем по ходу маршрута. Основательно кушаем в придорожных кафе, если таковых нет, то готовим сами. Для этого у нас есть горелка и посуда. В больших городах останавливались в съемных квартирах или хостелах. Но, к сожалению, у нас этот сервис не развит на должном уровне. Часто приходится объяснять хозяевам, что мы не можем оставить наш единственный транспорт у забора", – пояснила Екатерина.

Фото: из личного архива Екатерины Лярцевой

В особо сложные ситуации в своих путешествиях семейная пара не попадала. Хотя были травмы и нередко подводила техника.

"Возле города Экибастуз от большой нагрузки у меня лопнула велосипедная камера, запаски у нас с собой не было. Мы кинули клич о помощи местному сообществу велосипедистов под названием "8 миля". Ребята отозвались быстро. Привезли три новые камеры. Основатель этого велоклуба – Анатолий Пырлик, очень идейный человек. Мы беседовали с ним и не заметили, что опустились сумерки. Двигаться по скоростной трассе в темноте стало опасно. Мы решили заночевать на улице. Рядом с трассой лежали магистральные трубы. В этих трубах мы и спали. В принципе, очень даже удобно и комфортно было", – поделилась Екатерина.

Фото: из личного архива Екатерины Лярцевой

Девушка отмечает, что любое велопутешествие наполнено разными приключениями и иногда опасными. К примеру, в 2022 году на одной из трасс в Северо-Казахстанской области она потеряла управление над своим двухколесным транспортом. При падении Екатерина получила травму колена. Были сумерки и шел дождь. В беде их не оставила семейная пара из Алматы, которая на своем автомобиле ехала в Петропавловск. Молодые люди не проехали мимо. Алматинцы поделились теплой одеждой и напоили путешественников чаем.

"Еще нам запомнилась семейная пара Светлана и Руслан из Карагандинской области. Эти молодые люди предоставили нам место для ночлега. На утро нам приготовили завтрак и дали с собой в дорогу пять бутылок с газировкой. Другая семья в одном из сел Акмолинской области угостила нас полным пакетом баурсаков с домашней сметаной", – рассказала путешественница.

Фото: из личного архива Екатерины Лярцевой

Пока рудненские путешественники не встретили ни одного человека на своем пути, который бы попытался им навредить. Екатерина заметила, что в дороге особое отношение людей друг к другу.

"Был такой случай: на платной трассе Астана –Павлодар нас остановила патрульная машина. Полицейские сказали, что в темноте нам ехать по этой трассе нельзя. Нам до места ночлега оставалось совсем чуть-чуть. Патрульные вошли в положение и вызвались нас сопроводить. Для безопасного движения нам выделили целую полосу и патрульку с мигалкой", – вспомнила Екатерина.

Фото: из личного архива Екатерины Лярцевой

Сейчас велотуристы строят планы на новый сезон, который для них начнется буквально через месяц. Пара планировала отправиться на запад страны, но пока в связи с паводками они решили отложить этот маршрут на следующий год.

Фото: из личного архива Екатерины Лярцевой

"Наша страна очень большая. Есть много мест, которые хочется посетить. Когда изучим каждый уголок Казахстана, планируем отправиться в соседние страны. Кто знает, возможно, когда-нибудь мы совершим кругосветное путешествие", – поделилась Екатерина.

Екатерина и Станислав отметили, что велотуризм – это не только прекрасный способ держать себя в хорошей физической форме, но и возможность совершенно бесплатно посетить самые красивые места большой страны.