Не навреди: как государство контролирует потребление информации детьми, и что делать родителям

Благодаря развитию технологий океан контента сейчас столь глубок, что "захлебнуться" в нем подчас способен даже взрослый человек, чего уж говорить об еще неуверенно держащемся "на плаву" ребенке. Zakon.kz разбирался, как государство контролирует "подводные течения".

Оберегать...

Тема охраны психики подрастающего поколения от любого потенциального зла стоит в Казахстане очень остро. Вспомнить хоть прошлогодний скандал с просмотром школьниками порнографического видео... прямо на уроке. Не отрываясь, так сказать, от учебников. Или переговоры Министерства культуры и информации с администрацией сетевых ресурсов, распространявших уже упомянутую "клубничку", либо пропагандирующих запрещенные вещества, насилие и жестокость.

Впрочем, иногда забота больших о маленьких приобретает весьма причудливые формы. Как то – суеверный ужас родителей перед ставшим враз популярным у ребятни Хаги Ваги, обнаружение в безобидных развлечениях завуалированных "игр со смертью" и несуществующих субкультур.

Между тем в республике действует Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который запрещает потребление несовершеннолетними контента:

побуждающего их на совершение угрожающих здоровью и жизни действий;

провоцирующего на антиобщественные поступки;

содержащего специальный сексуально-эротических характер и тем более описание, изображение сексуального насилия;

содержащего ненормативную лексику.

Вся остальная информация попадает в "сито" возрастной классификации, где по задумке и отделяются зерна от плевел.

Так, например, со сценами психологического или физического насилия могут ознакомиться малыши, еще не перешагнувшие порог шестилетия. Но! Естественно, без смакования темы, с обязательным осуждением происходящего, подчеркнутым состраданием к жертве и классически-сказочным торжеством добра над злом в финале.

После шести лет рамки дозволенного чуть раздвигаются, однако ничего, способного напугать чадо, в кадре быть не должно. То есть никаких несчастных случаев, аварий, катастроф и смертей.

С 12 лет все вышеперечисленное постепенно становится доступнее юному гражданину, хотя в последствия происходящего ему углубляться пока нельзя.

С 14 в игру вступают эпизодические упоминания алкоголя, табака, психотропов и наркотиков – с порицанием и напоминанием об опасности, описания или изображения смерти "вследствие применения силы на пути защиты прав человека и законных интересов общества и государства".

С 16 лет допустимы сюжеты суицида, убийства с чувством сострадания к жертвам и осуждением насилия, сексуальных отношений без демонстрации действий сексуального характера.

Все остальное – 18+.

"При распространении несовершеннолетним информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, посредством сети интернет применяются административные, технические, программные средства или иные способы ограничения доступа детей к информации", – сказано в законе.

Схожие требования выдвигаются к кинематографии – "критерии отнесения фильмов к возрастным категориям "до 6 лет", "с 6 лет", "с 12 лет", "с 14 лет" и "с 16 лет" соответствуют критериям, предусмотренным в Законе Республики Казахстан "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Вместе с тем.

"К возрастной категории "с 18 лет" относятся фильмы, содержащие: информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, за исключением информации, запрещенной Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан; описания и (или) изображения суицида, убийства, проблем семейной жизни и развода, наркотической и алкогольной зависимости, заболеваний, асоциального поведения, обнажения, сцен полового акта или других эротических действий при условии оправданности их сюжетом и художественной задачей кинопроизведения; эпизодическое употребление грубых жаргонных слов, брани, ненормативной лексики. К возрастной категории "с 21 года" относятся фильмы: содержащие описания и (или) изображения любых сцен, за исключением информации, запрещенной Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан; не содержащие ограничения в употреблении грубых жаргонных слов, брани, ненормативной лексики".

...начав с себя

Проблема в том, что неприемлемым для отпрысков может оказаться любой контент, вплоть до кухонных разговоров родителей.

"Если причитать при детях, что все подорожало и как "мы будем жить дальше", то у ребенка подсознательно формируется страх нищеты, бедности. Если при ребенке говорить о криминале, политике и т. д., то базовое доверие к миру нарушается, деформируется, извращается. Таким образом, ребенок думает, что мир опасен и несет угрозы со всех сторон", – объясняет семейный психолог Меруерт Байтуменова.

Она также не рекомендует комментировать криминальные хроники и напряженные репортажи, просматривая их в присутствии наследников. Тем более, что такие "вечера у телевизора" нередко заканчиваются недовольством и спорами поборников разных мнений.

"Мы должны помнить о том, что ребенок, как губка, все впитывает. Еще Джон Локк (английский педагог и философ. – Прим. авт.) говорил, что ребенок – это tabula rasa (чистая доска) – что на ней напишешь, тем она и будет".

В интернете маленького человека следует оберегать, в первую очередь, от мошенников и кибербуллинга, нередко вгоняющего неготовых к схватке с "невидимым врагом" ребят в депрессию.

Однако, продолжает психолог, порой даже умудренным опытом мамам и папам сложно понять, где прячется опасная "вредность".

"Я работала с 10-летней девочкой, которая, увидев пьяную курящую знакомую женщину, очень долго не могла прийти в себя. Она была взволнована, разочарована и напугана. Что уж говорить о соцсетях, например? Нам детей не уберечь от этого мира – важно понимать, что с этим делать. На телефоне установить родительский контроль. Блокировать ресурсы, содержащие порнографический контент, а также все, что связано с жестокостью в отношении людей и животных".

Вдобавок с чадом придется очень много разговаривать. На примере "перчинки" в кино – четырехлетка может и не обратить на нее внимания, зато уж точно отметит для себя реакцию взрослых. А последние обычно либо выпроваживают малыша из комнаты без объяснений, переключают канал, либо, что еще хуже, загадочно хихикают, приговаривая: "Вырастешь – поймешь".

Подростку та же сцена уже не покажется чем-то из ряда вон – скорее всего, его уже успели "просветить" сверстники. Но это не значит, что деликатного, серьезного и своевременного диалога получится избежать.

"Предотвратить действие неприемлемого контента – задача взрослого. Следует объяснить, что, когда он столкнется с вещами, которые предпочтительно не видеть, нужно рассказать об этом родителям. Как только ваш ребенок поймет, что такое неприемлемый контент, четко объясните ему, почему ему запрещен доступ туда. Интерес к запретному, конечно же, будет расти, но, чтобы этот интерес не приобрел болезненный характер, без устали объясняйте, повторяйте, какие могут быть последствия", – советует специалист.

И напоминает: чем крепче в семье правильные ценности и ориентиры, тем меньше интереса питает "почемучка" ко всякого рода "запрещенке".

О потенциальной опасности любой информации и возможности перевернуть медаль обратной стороной говорит и клинический психолог Анастасия Абрамкина.

"Тут мы возвращаемся к тому, что многое зависит от объяснения увиденного взрослыми", – поясняет Абрамкина.

Появление соцсетей она связала с подскочившим уровнем тревожности и страхом будущего – как у взрослых, так и у детей. Во многом это произошло благодаря так называемой философии "успешного успеха": человек видит красивую картинку в популярных блогах и, не зная, что скрывается за ней, делает сравнения не в свою пользу. А попытка равняться на кумиров приводит к тому, что и стар, и млад все больше погружаются в пучину отчаяния.

Если говорить об инфополе в целом, продолжает психолог, очевидно, не следует показывать самым маленьким жестокие кадры, сцены совокупления людей или человекоподобных существ. А любую попавшую в их поле зрения "жесть", даже в мультиках, важно обсуждать, разъясняя понятия добра и зла, хорошего и плохого поведения, коих у детей "по умолчанию" нет.

"Но надо помнить, что корень агрессии – не в контенте. Контент и "пример"– это всего лишь метод выпуска того, что уже есть в ребенке. По разным причинам, от эндогенных – различные заболевания, психические и не только, к примеру, дети с серьезными речевыми нарушениями в возрасте от двух до пяти-шести лет будут агрессивны как бы лояльно их ни воспитывали – до внешних и социальных".

То есть, как бы банально это ни прозвучало, одних усилий государства, попыток удалить ярлык интернета с рабочего стола или выбросить телевизор в окно не хватит, если вопросы вызывает "погода в доме".