Не навреди: как государство контролирует потребление информации детьми, и что делать родителям
Оберегать...
Тема охраны психики подрастающего поколения от любого потенциального зла стоит в Казахстане очень остро. Вспомнить хоть прошлогодний скандал с просмотром школьниками порнографического видео... прямо на уроке. Не отрываясь, так сказать, от учебников. Или переговоры Министерства культуры и информации с администрацией сетевых ресурсов, распространявших уже упомянутую "клубничку", либо пропагандирующих запрещенные вещества, насилие и жестокость.
Впрочем, иногда забота больших о маленьких приобретает весьма причудливые формы. Как то – суеверный ужас родителей перед ставшим враз популярным у ребятни Хаги Ваги, обнаружение в безобидных развлечениях завуалированных "игр со смертью" и несуществующих субкультур.
Между тем в республике действует Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который запрещает потребление несовершеннолетними контента:
- побуждающего их на совершение угрожающих здоровью и жизни действий;
- провоцирующего на антиобщественные поступки;
- содержащего специальный сексуально-эротических характер и тем более описание, изображение сексуального насилия;
- содержащего ненормативную лексику.
Вся остальная информация попадает в "сито" возрастной классификации, где по задумке и отделяются зерна от плевел.
Так, например, со сценами психологического или физического насилия могут ознакомиться малыши, еще не перешагнувшие порог шестилетия. Но! Естественно, без смакования темы, с обязательным осуждением происходящего, подчеркнутым состраданием к жертве и классически-сказочным торжеством добра над злом в финале.
После шести лет рамки дозволенного чуть раздвигаются, однако ничего, способного напугать чадо, в кадре быть не должно. То есть никаких несчастных случаев, аварий, катастроф и смертей.
С 12 лет все вышеперечисленное постепенно становится доступнее юному гражданину, хотя в последствия происходящего ему углубляться пока нельзя.
С 14 в игру вступают эпизодические упоминания алкоголя, табака, психотропов и наркотиков – с порицанием и напоминанием об опасности, описания или изображения смерти "вследствие применения силы на пути защиты прав человека и законных интересов общества и государства".
С 16 лет допустимы сюжеты суицида, убийства с чувством сострадания к жертвам и осуждением насилия, сексуальных отношений без демонстрации действий сексуального характера.
Все остальное – 18+.
"При распространении несовершеннолетним информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, посредством сети интернет применяются административные, технические, программные средства или иные способы ограничения доступа детей к информации", – сказано в законе.
Схожие требования выдвигаются к кинематографии – "критерии отнесения фильмов к возрастным категориям "до 6 лет", "с 6 лет", "с 12 лет", "с 14 лет" и "с 16 лет" соответствуют критериям, предусмотренным в Законе Республики Казахстан "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Вместе с тем.
"К возрастной категории "с 18 лет" относятся фильмы, содержащие: информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, за исключением информации, запрещенной Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан; описания и (или) изображения суицида, убийства, проблем семейной жизни и развода, наркотической и алкогольной зависимости, заболеваний, асоциального поведения, обнажения, сцен полового акта или других эротических действий при условии оправданности их сюжетом и художественной задачей кинопроизведения; эпизодическое употребление грубых жаргонных слов, брани, ненормативной лексики. К возрастной категории "с 21 года" относятся фильмы: содержащие описания и (или) изображения любых сцен, за исключением информации, запрещенной Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан; не содержащие ограничения в употреблении грубых жаргонных слов, брани, ненормативной лексики".
...начав с себя
Проблема в том, что неприемлемым для отпрысков может оказаться любой контент, вплоть до кухонных разговоров родителей.
"Если причитать при детях, что все подорожало и как "мы будем жить дальше", то у ребенка подсознательно формируется страх нищеты, бедности. Если при ребенке говорить о криминале, политике и т. д., то базовое доверие к миру нарушается, деформируется, извращается. Таким образом, ребенок думает, что мир опасен и несет угрозы со всех сторон", – объясняет семейный психолог Меруерт Байтуменова.
Она также не рекомендует комментировать криминальные хроники и напряженные репортажи, просматривая их в присутствии наследников. Тем более, что такие "вечера у телевизора" нередко заканчиваются недовольством и спорами поборников разных мнений.
"Мы должны помнить о том, что ребенок, как губка, все впитывает. Еще Джон Локк (английский педагог и философ. – Прим. авт.) говорил, что ребенок – это tabula rasa (чистая доска) – что на ней напишешь, тем она и будет".
В интернете маленького человека следует оберегать, в первую очередь, от мошенников и кибербуллинга, нередко вгоняющего неготовых к схватке с "невидимым врагом" ребят в депрессию.
Однако, продолжает психолог, порой даже умудренным опытом мамам и папам сложно понять, где прячется опасная "вредность".
"Я работала с 10-летней девочкой, которая, увидев пьяную курящую знакомую женщину, очень долго не могла прийти в себя. Она была взволнована, разочарована и напугана. Что уж говорить о соцсетях, например? Нам детей не уберечь от этого мира – важно понимать, что с этим делать. На телефоне установить родительский контроль. Блокировать ресурсы, содержащие порнографический контент, а также все, что связано с жестокостью в отношении людей и животных".
Вдобавок с чадом придется очень много разговаривать. На примере "перчинки" в кино – четырехлетка может и не обратить на нее внимания, зато уж точно отметит для себя реакцию взрослых. А последние обычно либо выпроваживают малыша из комнаты без объяснений, переключают канал, либо, что еще хуже, загадочно хихикают, приговаривая: "Вырастешь – поймешь".
Подростку та же сцена уже не покажется чем-то из ряда вон – скорее всего, его уже успели "просветить" сверстники. Но это не значит, что деликатного, серьезного и своевременного диалога получится избежать.
"Предотвратить действие неприемлемого контента – задача взрослого. Следует объяснить, что, когда он столкнется с вещами, которые предпочтительно не видеть, нужно рассказать об этом родителям. Как только ваш ребенок поймет, что такое неприемлемый контент, четко объясните ему, почему ему запрещен доступ туда. Интерес к запретному, конечно же, будет расти, но, чтобы этот интерес не приобрел болезненный характер, без устали объясняйте, повторяйте, какие могут быть последствия", – советует специалист.
И напоминает: чем крепче в семье правильные ценности и ориентиры, тем меньше интереса питает "почемучка" ко всякого рода "запрещенке".
О потенциальной опасности любой информации и возможности перевернуть медаль обратной стороной говорит и клинический психолог Анастасия Абрамкина.
"Тут мы возвращаемся к тому, что многое зависит от объяснения увиденного взрослыми", – поясняет Абрамкина.
Появление соцсетей она связала с подскочившим уровнем тревожности и страхом будущего – как у взрослых, так и у детей. Во многом это произошло благодаря так называемой философии "успешного успеха": человек видит красивую картинку в популярных блогах и, не зная, что скрывается за ней, делает сравнения не в свою пользу. А попытка равняться на кумиров приводит к тому, что и стар, и млад все больше погружаются в пучину отчаяния.
Если говорить об инфополе в целом, продолжает психолог, очевидно, не следует показывать самым маленьким жестокие кадры, сцены совокупления людей или человекоподобных существ. А любую попавшую в их поле зрения "жесть", даже в мультиках, важно обсуждать, разъясняя понятия добра и зла, хорошего и плохого поведения, коих у детей "по умолчанию" нет.
"Но надо помнить, что корень агрессии – не в контенте. Контент и "пример"– это всего лишь метод выпуска того, что уже есть в ребенке. По разным причинам, от эндогенных – различные заболевания, психические и не только, к примеру, дети с серьезными речевыми нарушениями в возрасте от двух до пяти-шести лет будут агрессивны как бы лояльно их ни воспитывали – до внешних и социальных".
То есть, как бы банально это ни прозвучало, одних усилий государства, попыток удалить ярлык интернета с рабочего стола или выбросить телевизор в окно не хватит, если вопросы вызывает "погода в доме".