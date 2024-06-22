"Вы –сила!": петропавловцев покорили голоса уникального мужского хора "Княжичи"

Областной центр Северо-Казахстанской области встретил коллектив аншлагом, а артисты признались, что с самого первого знакомства с Петропавловском "почувствовали" город. О том, как прошло выступление хора в самом северном городе страны, увидел корреспондент Zakon.kz.

В зале Северо-Казахстанской областной филармонии, который является одним из самых крупных в Петропавловске, яблоку негде упасть. Едва вышедший на сцену коллектив сразу срывает бурные аплодисменты. Долгожданное погружение в мир искусства начинается с песни, которой, как считают критики и рядовые казахстанцы, увековечил себя великий певец и композитор Батырхан Шукенов. Легендарная "Отан Ана" открывает концерт. Солист Медет Урумбаев буквально пробирает сердца зрителей своим уникальным голосом. Он моментально пропитывает зрительный зал нотками патриотизма, раскрывает в душах любовь к родной земле.

Завораживающее погружение в мир песни и любви к родине продолжает солист Богдан Шевченко. Композиция "Атамекен", которую подарила казахстанцам несравненная Роза Рымбаева, в исполнении Богдана захватывает дух в зрительном зале. Солиста провожают криками "Браво!".





Среди основных песен в репертуаре "Княжичи" выделяют казачьи песни, их даже называют "якорными".

Казачью народную "Ой, то не вечер" в исполнении солистов Романа Соколова, Кирилла Усольцева, Георгия Ткаченко и Феодора Романенко зал моментально подхватывает на каждом слове. Энергетика этой самобытной мелодии наполняет зал и зрители уже не только подпевают хору, но и не сдерживают эмоций в жестах, некоторые даже повторяют движения дирижера, находясь прямо в зрительном зале.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

А когда со сцены в исполнении мужского хора звучат легендарные композиции "Позови меня тихо по имени", "Конь", подаренные широкой публике композитором Игорем Матвиенко, в зале и вовсе возникает ощущение душевной семейной встречи, где эти песни поют целыми поколениями. Со сцены в зал льется уникальное звучание голосов, в них диапозон больше трех октав. Такая мощь голоса проникает в каждое сердце.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Душевную историю перед звучанием еще одной любимой в нашем народе песни рассказывает зрителю конферансье. Исполнения "Құсни Қорлан" зритель ждет с нетерпением. В каждое слово истории этой композиции зал вслушивается с большим интересом.

История гласит, что в далеком 1894 году народный певец Естай, будучи 20-летним юношей, познакомился с девушками Құсни и Қорлан. Красавицы были дочерьми богатого бия из рода кыпчак. Старшая, Қорлан, очень понравилась народному певцу, чувства оказались взаимными. Но девушка была засватана за другого. И хотя влюбленных разделяло расстояние в 400 километров, они находили возможность встречаться тайком. Естай собирался выкрасть возлюбленную и она была согласна, но паре не удалось быть вместе, отец все-таки выдал дочь замуж за состоятельного жениха. По легенде, Қорлан любила бедного акына до самой смерти, как и Естай, посвящавший ей песни. Самой красивой и трогательной из них стала "Құсни Қорлан".

Из лирического состояния с душевной грустинкой "Княжичи" мгновенно перенесли зал в совершенно другую эмоциональную плоскость. Переливы редчайших голосов, исполняющие попурри из репертуара группы "Pentatonix", моментально взбодрили аудиторию, и наполнили жизнерадостностью. Зал взрывался аплодисментами, крики "Браво" раздавались со всех уголков зала.

Артистов провожали стоя. В первые секунды после концерта у зрителей даже настолько захватило дух, что терялись слова. Эмоции восторга переполняли. Зрители несли исполнителям цветы и емко передавали свои ощущения: "Вы – сила!", "Спасибо за подарок!", "Княжичи", вы – восторг!", а еще - просили приезжать чаще.





"Мы поклонники музыки, об этом хоре нам сказал наш преподаватель фортепиано. У нас мурашки по телу от выступления, от их шикарных голосов. Репертуар тоже очень понравился", - делится впечатлениями Ирина Хаирова.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Лариса Пестерева тоже не скрывает восторга.

"Шикарные впечатления. Это такой подарок! Знаете, в этих голосах можно купаться. Это такой хор, это волшебство, что они приехали в наш город. Это счастье! Искупаться в этой мужской энергетике, силе голосов, многоголосье! Я в восторге!". Лариса Пестерева

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Не меньший позитив от встречи в Петропавловске и у самих "Княжичей". Исполнители говорят, что прониклись душой к городу и горожанам сразу, как только приехали, еще до концерта.

"Мы посетили краеведческий музей, прошли всю пешеходную улицу города Конституции Казахстана, побывали в музейном комплексе "Резиденция Абылай хана", мы в восторге от архитектуры, потрясающе, невероятные фасады. И такая душевность, она во всем, в каждой мелочи. Мы уже перед концертом почувствовали эту духовную связь с будущим зрителем. Мы были уверены, что точно растопим сердца. Особенно – женские. Мы, как артисты, выкладываемся для того, чтобы каждый слушатель имел ощущение, что все исполняется только для него. Петропавловск тронул наши души. Спасибо большое", - делится впечатлениями Кирилл Усольцев, концертный директор коллектива.

Сергей Редькин, дирижер и руководитель коллектива, приоткрыл секрет закулисной жизни уникальных "Княжичей". Как талантам, каждый из которых – яркая звезда, находить общий язык, чтобы дарить слушателю себя как частицу одного целого? Этот вопрос у руководителя сразу вызвал улыбку.

"У нас несколько солистов оперного театра, солисты филармонии, стажер оперного театра, студенты консерватории, и каждый индивидуален, гениален, каждый - личность. И каждому солисту нужно, чтобы его было слышно. Всех собрать и привести к единому целому – это труд, который стоит того, чтобы получить вот такой отклик зала, как сегодня", - делится Сергей Редькин, руководитель мужского хора "Княжичи".

Сергей Редькин также поделился дальнейшими планами коллектива. В ближайшем будущем исполнителей ждет перспективная сцена Международного фестиваля мужских хоров в российском Красноярске. Бывать в североказахстанской глубинке чаще "Княжичи" тоже намерены. Говорят, если зритель ждет, то встречи состоятся.