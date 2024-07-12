"Казахи – молодцы": как полицейские в ВКО помогли путешественникам из Франции

Народ Казахстана всегда отличался гостеприимством и отзывчивостью. Это на деле подтвердили полицейские ВКО, которые встретили и накормили странников-французов, сообщает Zakon.kz.

Никола Рабаскино с супругой и двумя дочками жили во Франции. Но однажды они продали все свое имущество, купили автодом и начали путешествовать по Европе и Азии. Годами, исколесив множество стран, они, наконец, добрались до красот Казахстана.

В ВКО иностранцы попросили разрешение у полицейских переночевать возле отдела полиции в своем доме на колесах. Те, проявив казахстанское гостеприимство, не только дали согласие, но и накормили гостей.

"Вечером мне позвонили, сообщили, что приехали иностранцы, попросили для безопасности заночевать возле РУВД. Я познакомился с ними, пригласил на ужин. Угостил лагманом и мантами. Предложил поставить их домик на территории РУВД. Хотел отвезти их в гостиницу, но они сказали, что будут спать в машине. На следующий день пришел на работу, они проснулись, говорят: "В 23:00 ушли и так рано в 7:00 пришли". Я объяснил, что у нас работа такая. Отвел их позавтракать. Они были благодарны, даже пригласили во Францию". Заместитель начальника Тарбагатайского отдела полиции Ерик Сарипов

Фото: из личного архива Ерика Сарипова

Ерик Сарипов поинтересовался у французов, куда путешественники держат путь. На что они заявили – в Алматы. Оказалось, недавно они побывали в России и в ВКО прибыли из Уральска. К слову, это их не первый визит в Казахстан. Ранее они успели насладиться пейзажами дивного села Катон-Карагай.

"Никола Рабаскино – токарь. У него была своя мастерская и дом. Его семья решила путешествовать. Ради этого они продали все, что у них было. Это он мне рассказал в нашем диалоге. Говорит, что во Франции стало много запретов. Якобы, французы – эгоисты, не желают помогать людям. Если, допустим, на улице лежит больной, все пройдут мимо. Мужчина признался, что не хочет, чтобы его дети росли в таких условиях. Пусть лучше познают мир в лучших его красках". Ерик Сарипов

Сотрудник ДП признался, что не говорит по-французски. Но сторонам это не помешало вдоволь пообщаться.

"Мы общались через переводчик в телефоне. Мне была интересна их жизнь. Когда он сказал, что все продал и путешествуют, я подумал, что они тратят деньги на бензин и еду, поэтому хотел, чтобы они хоть немного сэкономили. Дочкам Никола шесть и восемь лет. Оказывается, они не ходят в школу. Его супруга сама обучает их", – рассказал полицейский.

Фото: из личного архива Ерика Сарипова

В беседе француз поделился, что Казахстан впечатлил его природой, а его жители – своим гостеприимством. В таком случае, стража порядка предложил им остаться здесь. На что туристы ответили: впереди много неизведанного и приключений. Поэтому они продолжили путь. Сначала заедут к алматинцам, а далее по плану визит в Узбекистан и Таджикистан.

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На этом общение с путешественниками не прекратилось. Они доложили полицейскому, что добрались до Абайской области, где у них сломалась машина и снова добрые люди помогают. Добавив, что "казахи – молодцы".