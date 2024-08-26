Актриса, режиссер, преподаватель в США: алматинка вдохновила трудолюбием американцев

Виктория Мысик всегда знала, что станет яркой звездой мирового кино и покорит Голливуд. Теперь алматинка востребованная актриса, режиссер и преподаватель в городе ангелов – Лос-Анджелесе. Zakon.kz поделится историей успеха казахстанки.

33-летняя Виктория Мысик – родом из Алматы. Она окончила гимназию классических искусств №46, в которой развилась ее любовь к актерскому мастерству. Еще будучи подростком, работала на телеканале, играла в спектаклях и грезила о славе.

"С 12 лет я работала на одном из телеканалов. Снималась в шоу. Эта была моя самая первая роль. Идея заключалась в том, что 55-летняя женщина превращается в 12-летнюю девочку и начинает путешествовать вместе с семилетней внучкой. Будучи подростком, я играла женщину предпенсионного возраста. Это был очень интересный опыт. Также периодически участвовала в спектаклях. После зарабатывала в рекламных агентствах". Виктория Мысик

Воспоминания о родном городе у девушки самые теплые. Она с семьей почти каждые выходные выезжала на природу, гостила в юртах и каталась на лошадях.

Фото: из личного архива Виктории Мысик

Однажды у нее появился шанс отправиться учиться в США, она решила не упускать эту возможность. А все началось с того, что в 2019 году американский режиссер Сара Луис Уилсон приехала преподавать в одну из актерских школ Алматы.

Параллельно она снимала фильм No Exit ("Нет выхода"). Главную роль она отвела Виктории Мысик. Этот фильм получил поддержку "Казахфильма". Создатели и участники кинокартины поехали в США, где состоялась премьера. Также на фестивале фильм взял две награды: Best Narrative Feature (Лучший повествовательный фильм) и Jury Award (Выбор жюри).

"Зная, какие крутые фильмы творит Голливуд, я всегда мечтала оказаться в США. Осуществить желанное прежде всего мне помогла Сара Луис Уилсон. Этот режиссер номинирована на "Эмми". В ее фильме No Exit я играла главную героиню. Это было во время коронавируса, и наши съемки шли в формате онлайн. У каждого из актеров была собственная комната, в которой были компьютер, камера, свет и костюмы. К нам никого не допускали. Мы были собственными костюмерами, гримерами, актерами. К нам заходили, только чтобы обрабатывать комнату от вируса. Через видеозвонок объясняли, как пользоваться светом, как его переключать через приложение в телефоне в зависимости от того, в какой сцене мы находимся". Виктория Мысик

Фото: из личного архива Виктории Мысик

Успех фильма оказался стартом для алматинки, которая решилась переехать в США.

"За день до отлета я крепко обняла маму и сказала: "Мне так страшно". Я единственная из семьи, которая переехала на другой континент. Сейчас вспоминаю и слезы наворачиваются. Потому что в тот момент понимала, что оставляла все и отправлялась в неизвестность". Виктория Мысик

Фото: из личного архива Виктории Мысик

Сначала казахстанка прилетела в Нью-Йорк. Чтобы поступить на актерское мастерство, прошла прослушивание во многих университетах. Откликнулись несколько учебных заведений. Но студентка выбрала Louisiana State University, который предложил грант. Она переехала в Батон-Руж. Два года училась в магистратуре, получила актерское образование. Параллельно играла в спектаклях.

"У меня была цель – получить как можно больше знаний и стать профессионалом в актерском мастерстве. Я не хотела слепо полагаться на удачу или талант. Хотя фортуна была на моей стороне, страна тепло приняла меня. Я сразу поступила в вуз, нашла работу, обрела друзей, решила вопрос с жильем". Виктория Мысик

Фото: из личного архива Виктории Мысик

Виктория Мысик признается, что если в США работать не покладая рук, то успех не заставит себя долго ждать. Так, один за другим у нее появлялись новые роли, фильмы и проекты.

"Я уже сбилась со счета, сколько кинокартин появилось благодаря мне. Среди них, конечно, есть запоминающиеся. Мне понравилось работать над фильмом Off Hollywood: The Undocumented Journey of Hope, который прошел квалификацию на премию "Оскар". Он снят совместно с казахстанскими режиссерами и актерами. Татьяна Ким и Анатолий О – супруги из Алматы. Они создали этот короткометражный фильм в США. Я играла эмигранта из России. Очень требовательную, дерзкую, временами грубую девушку. Требовала деньги за аренду квартиры у молодого отца Миши, который и без того находился в затруднительном положении". Виктория Мысик

Фото: из личного архива Виктории Мысик

Как рассказала собеседница, в основном интересные роли актрисе удается получить благодаря славянскому акценту.

"Я думала, что мой акцент станет барьером в карьере, а он наоборот пользуется спросом. С ним я сыграла персонажи из Болгарии, Польши, России, Украины и Казахстана. В настоящее время я собираюсь делать голосовую озвучку, участвовать в огромном проекте для глобальной компании. Эту роль я также получила потому, что умею делать определенный акцент. Хотя если проработаю какие-то фразы, мне удается сделать стандартный американский акцент". Виктория Мысик

Фото: из личного архива Виктории Мысик

Сейчас казахстанка живет в Лос-Анджелесе. Она актер, режиссер, писатель и преподаватель. У нее своя студия Actor’s Studio of Orange County, в которой актерскому мастерству обучаются онлайн с разных уголков земли.

"Меня поразило, что многие американцы не выезжают за рубеж. США – настолько огромны, что здесь встретишь самые разные культуры. Каждый штат как отдельное мини-государство со своим сленгом, акцентом, едой, культурой, историей, нацпарками. Еще мне безумно нравится Лос-Анджелес тем, что здесь два часа езды до гор, час – до пляжа. Под боком озера, каньоны, затонувший лес, степи – все это напоминает Алматы". Виктория Мысик

Фото: из личного архива Виктории Мысик

Еще казахстанку удивляет реакция американцев, которые впервые слышат про Казахстан.

"До сих пор слышу: "О, ты первый человек, которого я встречаю из Казахстана". В такие моменты достаю телефон, показываю на карте мира нашу страну. Они поражаются большой территории. Я благодарна тому, что выросла в Казахстане. Когда я разговариваю с людьми, мне говорят, что у меня хорошие манеры. Это благодаря нашей культуре. Очень люблю казахстанцев, наши традиции, еду. Хочу, чтобы в будущем у меня был свой дом в Алматы. Надеюсь вернуться и открыть на родине актерскую школу". Виктория Мысик

Фото: из личного архива Виктории Мысик

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Видя, как Виктория Мысик неустанно трудится, американцы удивляются. Порой они даже интересуются, почему она не выйдет замуж в США, чтобы ей легче было получить вид на жительство. На что она отвечает, что все заработает честным трудом.