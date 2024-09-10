Олень с цветочными рогами и доберман для Германии: сварщик из Атырау создает причудливые фигурки

Житель Атырау открыл для себя полигональный стиль. Теперь он создает достаточно интересные фигурки из железа. Zakon.kz побеседовал со сварщиком и узнал, в чем особенность его работ.

48-летний житель Атырау Александр Речкин всю жизнь работал водителем. 12 лет назад его семья взяла земельный участок и построила дом. Со многим ему пришлось справляться самому. Мужчине понравилось трудиться и тогда он купил сварочный аппарат.

"Занимался художественной резкой металла и сваркой. Изготавливал мангалы, качели, навесы, перила. Мне понравилось работать с железом. Однако в 2022 году я перенес инфаркт. Врачи запретили тяжелый труд. Через три месяца узнал, что у меня еще и цирроз печени. Полгода берег себя, но знал, что так продолжаться не может. Тогда я стал изучать полигональные фигуры. Собирать их намного легче, нежели поднимать массивное". Александр Речкин

Фото: из личного архива Александра Речкина

Однако эта работа оказалась кропотливой и требующей точных математических просчетов. Полигональный стиль – новый тренд в дизайне, он набирает особенную популярность во все мире. В целом, это жанр живописи, характеризующийся использованием геометрических форм, которые, соединяясь, создают реалистичную картину. Но направление подхватили и другие ремесленники.

"Я изучил наш рынок и не нашел мастеров, работающих в этом стиле. Хотя в мире сейчас модно украшать дворы железными силуэтами. Когда приступил к изготовлению, столкнулся со сложностями из-за недостатка информации. За рубежом были объявления о продаже, но сам процесс работы мастера держали в строжайшем секрете. Поэтому мне пришлось идти на ощупь. Методом проб и ошибок стало что-то получаться". Александр Речкин

Фото: из личного архива Александра Речкина

На пути у мастера сразу же появились хейтеры. Даже родные не верили в успех его творчества. Но вопреки всему сварщик продолжал заниматься любимым делом.

"Родные на протяжении полутора лет говорили, мол, кому это надо, никто у тебя не купит, не тем ты занимаешься. Но я захотел и воплотил задуманное. Идеи сами приходят в голову, что-то черпаю из интернета. Я продолжаю учиться. Сейчас некоторые пишут в комментариях, что это пустяки. Но если кто-то может лучше, я только аплодировать буду". Александр Речкин

Александр Речкин называет себя универсальным мастером. Свою работу он другим не доверяет – один работает в цеху: режет, варит, шкурит, чистит и красит. Единственное, выводить точные фигуры помогает проектировщик.

"Каждое новое изделие для меня вызов. Наверное, самое сложное – начало процесса сборки. А там глаза боятся – руки делают. Нужно все детали загнуть под определенным углом, а их более ста, и важен даже миллиметр. И если где-то идет нестыковка, считай, вся твоя работа проделана зря. У меня несколько раз так было. И самое обидно, что это вылезает в конце, когда невозможно что-то исправить и приходится жертвовать полностью всей фигурой". Александр Речкин

Фото: из личного архива Александра Речкина

Грани очертания могут повторить любую фигуру. За полтора года работы в полигональном стиле мастер сотворил самые разные образы человека и животных.

"Делал быка, медведя, собаку, горного козла, беркута, лошадей, трофейных животных. В Тараз отправил человека в полный рост, держащего над головой двухметровую рыбу. Девушка ведет на цепи пантеру. Самая объемная и сложная для меня работа: четырехметровый олень. Его я изготавливал 25 дней, не считая покраски. Продал почти за 1,2 млн тенге. Одно из последних творений – доберман, он отправился в Германию. Так, в основном берут в качестве арт-объектов в Россию и Беларусь. Есть модели, которые я собрал за три дня". Александр Речкин

Фото: из личного архива Александра Речкина

Умелец считает, что его хобби, как настоящее искусство. Сейчас он поправил здоровье и намерен еще больше приложить усилий для создания шедевров. Необычно украшая дворы, он не только вдохновляет людей, но и сам испытывает гамму эмоций.