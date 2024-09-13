Шагающие в пламя: как борются с огнем кызылординские пожарные

В Кызылординской области 14 пожарных частей. Три из них – специализированные пожарные части. О профессионализме, мужестве, стойкости и вдохновляющем примере спасателей – в материале корреспондента Zakon.kz из Кызылорды.

Кроме пожарных частей, в области есть еще два пожарных поста. В самой Кызылорде находится 6 пожарных подразделений. Одно из них – специализированная пожарная часть №2. Начальник караула здесь Мухамедали Тенизбай. Ему 24 года, он выпускник Кокшетауского технического института. Еще он учился 4 года в Минском университете гражданской защиты. Вот уже два года работает в этой пожарной части. Мухамедали рассказывает, как начинается рабочий день пожарного.

На фото Мухамедали Тенизбай/Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Вне зависимости от того, был ночью пожар или нет, подъем в 6:30. Пожарные сдают дежурство, в это время новая смена проверяет технику, пожарные машины, готовит свою форму, документы. Есть еще развод – это смена дежурного караула. На нем докладывается обо всех происшествиях за смену. Обычно заступают 10 человек вместе с начальником караула и пожарными. Если нет никаких происшествий в этот день, то у пожарных есть свои занятия, это и физподготовка (в части есть свой спортивный зал), и теория", – говорит Мухамедали.

Начальник караула рассказывает, что у них 11 пожарных машин. В цистерну вмещается 5 тонн воды. Если случается крупное ЧП, то на него выезжают две бригады. В машинах есть все необходимое: 30-метровая автолестница, огнетушители, ведра, лопаты, топоры, дыхательные аппараты, комбинезоны, сапоги. Спасательное снаряжение весит больше 20 килограммов. На сборы спасателям дается всего одна минута.

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz начальник части Куаныш Жанабаев, в сутки бывает по два, а то и три или четыре пожара. За всю его практику, а он работает с 2008 года, он много раз ликвидировал возгорание.

На фото Куаныш Жанабаев/Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Первый мой выезд был в 2008 году. Мы тогда тушили пожар на промзоне – горело топливо. Конечно, был страх, но с годами он проходит. Я кое-что знал о работе пожарных с детства, так как мой отец Амит Жанабаев был пожарным, он 25 лет трудился в этой службе. Сейчас у меня дочь и два сына. Если кто-то из них захочет продолжить нашу династию, буду рад", – говорит Куаныш Жанабаев.

Как рассказывает спасатель, главный девиз его части – всегда победить огонь. Когда люди за это благодарят – это как награда.

Но после победы над огнем пожарные, пропахшие дымом и измазанные сажей, не отдыхают. Они еще должны на месте происшествия установить причины, собрать улики. Только потом они уезжают с места происшествия и готовятся к следующему вызову.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Самая главная и первоочередная задача для нас, когда мы приезжаем на вызов, – это спасти людей, а потом уже тушить пламя. Нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь. Поэтому нужно быть в первую очередь хладнокровным в любой ситуации и принимать верные решения. Огонь не прощает ошибок", – говорит Куаныш Жанабаев.

Нынешнее лето в Кызылординской области было особенно жарким. По всему региону вспыхивали пожары. С начала 2024 года их было 267. В 2023-м за этот же период их было 328. Причины разные – неисправные электропровода, курение в доме, неисправные печи, были и лесные пожары. Поэтому пожарные еще выходят и с профилактикой к жителям города, проводят рейды, в том числе и поквартирные, объясняют, как предотвратить возгорания. Регулярно проводят тематические учения. Все это делается для того, чтобы предотвратить трагедии, ведь в пожарах часто гибнут люди и животные.

О том, как пожарные Алматы 11 сентября 2024 года предотвратили распространение огня на соседние строения и эвакуировали газовый баллон при тушении пожара в частном жилом доме в Жетысуском районе, мы рассказывали здесь.

Также в сентябре 2024 года спасатели Северо-Казахстанской области ликвидировали пожар в многоэтажке областного центра. По прибытии пожарных установлено, что в пятиэтажном жилом доме на последнем этаже в квартире загорелся балкон.