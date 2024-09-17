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Между прошлым и будущим: как казахстанский физик-ядерщик продолжает дело своего отца

Физик-ядерщик , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 16:26 Фото: из личного архива Эрлана Батырбекова
Ученый-физик Гадлет Андиянович Батырбеков был первым гендиректором на тот момент только появившегося Национального ядерного центра РК. Теперь эту должность занимает его сын, Эрлан Батырбеков. Он и рассказал Zakon.kz, что произошло в научном мире, пока сменялись поколения.

Всю свою жизнь Гадлет Батырбеков посвятил проблемам физики, техники реакторов и ядерной энергетики. Он внес вклад в разработку, создание, а в последствии и совершенствование казахстанского исследовательского ядерного реактора ВВР-К. Под его началом еще в 70-х годах в ИЯФ АН КазССР проводились амбициозные прикладные научные исследования. Учитывая огромный опыт Гадлета Андияновича в решении вопросов в области атомной энергии, он был задействован в работе комиссий, связанных с вопросами Семипалатинского испытательного полигона. Одна из них выехала на место событий после последнего взрыва, навсегда поставившего крест на испытаниях ядерного оружия – но не на отечественной науке. Так, после анализа научно-технического потенциала СИП, был сделан первый шаг к созданию знаменитого сегодня на весь мир Национального ядерного центра (НЯЦ РК).

Ученый , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 16:26

Фото: из личного архива Эрлана Батырбекова

"Мой отец принимал участие в работе обеих комиссий, главным результатом которых стало закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Трудно переоценить это решение руководства нашей страны как для Казахстана, так и для всего мирового сообщества. Тем не менее после закрытия полигона возник ряд вопросов, которые необходимо было решать тогда еще нашему молодому государству. Первое – необходимо было определиться, что делать с инфраструктурой, предназначенной для испытаний ядерного оружия. Второй вопрос стоял о ликвидации последствий этих испытаний. На тот момент необходимо было также решать вопрос по конверсии военно-промышленного комплекса, который оставался на полигоне. Надо было наладить контроль за испытанием ядерного оружия. И наконец надо было создавать свою собственную кадровую и технологическую базу для развития атомной энергетики в республике. Именно для этих целей был создан Национальный ядерный центр РК, где мой отец как раз и был первым генеральным директором", – поделился Эрлан Батырбеков.

По его словам, на сегодняшний день все поставленные перед центром задачи – выполнены. В частности, вся инфраструктура испытаний ядерного оружия приведена в состояние, которое не позволяет больше ее использовать в тех целях, ради которых она, собственно, и создавалась.

"Мы провели порядка 50 уникальных проектов по ликвидации последствий испытания ядерного оружия. Самый крупный из которых – приведение в безопасное состояние площадки "Опытное поле", на которой проводились ядерные взрывы как в воздухе, так и на земле. На сегодняшний день это первая площадка в мире, на которой ранее проводились ядерные испытания и которая сегодня приведена в безопасное состояние с точки зрения нераспространения".

Вместе с тем центру за эти годы удалось не только сохранить научно-исследовательскую базу бывшего военно-промышленного комплекса СССР, но и провести ее конверсию, а также значительно ее расширить. Сегодня организация, среди прочего, может похвастаться высокой технологичностью, уникальными исследовательскими ядерными реакторами, экспериментальными стендами и реализованными крупными проектами, в числе которых строительство казахстанского материаловедческого Токамака КТМ в Курчатове (экспериментальная термоядерная установка. – Прим. авт.).

Но вернемся "назад в прошлое". Там, в 1992 году, в бытность Батырбекова-старшего генеральным директором НЯЦ, была разработана Республиканская целевая научно-техническая программа "Развитие атомной энергетики в Казахстане".

С тех пор минуло более 30 лет, и программа дала серьезные результаты.

"Благодаря реализации этой программы, сегодня нам удалость наработать серьезные опыт и компетенции в области безопасности современных и перспективных ядерных энергетических реакторов. Исследования в данном направлении мы проводим практически со всеми мировыми разработчиками и поставщиками атомно-энергетических технологий. Можно с уверенностью констатировать, что существующая у нас уникальная экспериментальная база, квалифицированный персонал и опыт решения сложных научно-прикладных задач в сфере мирного использования атомной энергии позволяют нашей стране оставаться на передовом крае науки, привлекая большой интерес к проведению совместных исследований со стороны зарубежных партнеров, работающих в области атомной энергетики. Более того, мы обеспечиваем научно-техническую поддержку развития атомной энергетики и подготовки к строительству АЭС в Казахстане. В этом направлении нами уже выполнен большой объем работ и исследований, в которых наше предприятие является одним из основных участников", – перечислил продолжатель озвученных в программе инициатив, ныне генеральный директор центра Батырбеков-младший.

Рассуждая о вопросах преемственности поколений, Эрлан Гадлетович отмечает, что это не только почетная миссия, но и большая ответственность. И считает: задача всех последующих поколений – сохранять и улучшать все, что досталось нам от отцов-основателей.

"Думаю, пока мы успешно справляемся. Я почти не сомневаюсь, что количество компетентных специалистов не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. На сегодняшний день мы уделяем также большое внимание подготовке кадров для нужд нашего предприятия. У нас четыре совместных кафедры с региональными университетами Восточно-Казахстанской области и области Абай, которые позволяют нам готовить без отрыва от производства специалистов, начиная от бакалавриата и заканчивая специалистами высшей категории – докторов PhD. У нас есть полный цикл подготовки специалистов для Национального ядерного центра по всем основным стратегическим направлениям нашей деятельности".

Жизненный путь Эрлана Гадлетовича был будто предопределен славной фамилией. Он вспоминает, как вместе с родителями переехал в поселок Алатау, строившийся при Институте ядерной физики. С трех лет будущий физик вращался в кругах научных сотрудников – друзей отца – и их детей:

"Поэтому вопрос о том, куда мне пойти учиться, дня меня не стоял. В восьмом или девятом классе я однозначно определился, что буду поступать в Московский инженерно-физический институт, который впоследствии успешно закончил. Потом вернулся по распределению в Институт ядерной физики. Поступил в аспирантуру в Физический институт имени Лебедева. После защиты кандидатской опять продолжил работу в Институте ядерной физики. То есть вся моя жизнь была связана с этим институтом. После того, как был создан Национальный ядерный центр в 1992 году, Институт ядерной физики вошел в его состав. С тех пор я – сотрудник Национального ядерного центра, и работал либо в самом центре, либо в организациях, которые создавались при НЯЦ. С 2009 года я первый заместитель, с 2013 года – генеральный директор".

Напоследок собеседник высказался по до сих пор вызывающей ожесточенные споры в обществе теме возможного строительства АЭС в Казахстане.

Поколения ядерных реакторов сменяются, как у людей – разве что не настолько быстро. Шагнувший далеко вперед в научном плане мир делает ставку на "выходцев" из III и III+. Эти реакторы представляются наиболее надежными, поскольку сочетают в себе пассивные и активные системы безопасности.

"Совокупность специализированных физических барьеров, а также комплекс мер противоаварийного реагирования составляет так называемую глубоко эшелонированную защиту современных АЭС. И первым физическим препятствием для выхода радионуклидов является само ядерное топливо, а именно его специализированная структура. Второй барьер – герметичная металлическая оболочка тепловыделяющего элемента, в которой находится ядерное топливо. Корпус реактора из стали толщиной приблизительно 20 сантиметров – это третий барьер. Ну а четвертый – двойной герметичный контайнмент, который изначально устойчив к восьмибалльным землетрясениям, наводнениям и даже столкновениям с 400-тонным самолетом, летящим со скоростью 720 км/ч. При возникновении любой аварии все последствия ограничиваются именно этой защитной оболочкой", — объяснил эксперт.

К слову, сама вероятность тяжелой аварии для современных АЭС учеными оценивается как крайне низкая – возможен 1 случай на 10 млн лет эксплуатации. В то же время меры безопасности позволяют ограничить санитарную защитную зону территорией площадки АЭС.

"Населению, которое проживает в непосредственной близости от АЭС, опасаться особо не стоит. Современные атомные реакторы существенно отличаются от используемых ранее. В настоящее время это максимально безопасная технология, что стало возможным благодаря огромному труду ученых, инженеров, которые работают в этом направлении. Казахстан также внес существенный вклад в повышение безопасности атомной технологии. Мы в этом достаточно компетентны и по праву можем гордиться. Сегодня одной из главных компетенций Национального ядерного центра являются исследования в области безопасности атомной энергетики. В частности, нами разработаны уникальные методы проведения внутри- и внереакторных экспериментов по моделированию тяжелых аварий с расплавлением активной зоны у водо-водяных реакторов. В этом плане мы провели уникальнейшие исследования взаимодействия расплава активной зоны с водой, бетоном, различными металлическими конструкциями. И сегодня наши исследования в этой области весьма востребованы крупнейшими производителями ядерных технологий", – подытожил Эрлан Батырбеков.

Как уже было сказано, его отец некогда был в числе людей, призванных решать вопросы последствий ядерной трагедии нашей республики. И даже они, брошенные на "баррикады" деятели науки, не отрицая нанесенного ущерба, все же понимали: минус можно превратить в плюс. Ведь даже опасный военный атом способен принести пользу, став мирным и подконтрольным светлым умам.

Наверное, династия Батырбековых, равно как и построенный на наследии СИП прогрессивный НЯЦ, являются ярким примером того, что важно не забывать о прошлом и уверенно смотреть в будущее.

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