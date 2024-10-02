Зрение летучей мыши и самоучитель-алфавит: изобретения казахстанцев заинтересовали Китай и США

Изобретения ученых позволяют людям с инвалидностью быть самостоятельными и жить полноценной жизнью. Интерес к ним проявили даже Китай и Соединенные Штаты. Zakon.kz расскажет об уникальности технологий казахстанцев.

Общественное объединение инвалидов Sezual основано изобретателем Галымжаном Габдрешовым в команде с выпускниками программы "Болашақ" Нурбеком Енсебаевым и Абдильдой Шаменовым. О том, как все начиналось и чего ждать от ученых, поделился Нурбек Енсебаев.

Вдохновляющие герои

Нурбек Енсебаев учился на энергетика в Москве по программе "Болашак". В свободное время ему нравилось участвовать в разных конференциях и семинарах, где он встречал таланты с инвалидностью, которые выступали с мотивирующей речью. Еще больше его вдохновили герои на спортивной площадке.

"Я с замиранием сердца наблюдал за тем, как, несмотря на разную инвалидность, люди не были сломлены и с удовольствием делились своим опытом, знаниями, давали дельные советы. Также, когда я ходил играть в баскетбол, на поле встречал парней в инвалидной коляске, со слуховыми аппаратами, толстыми линзами в очках – и это им абсолютно не мешало заниматься спортом. Каково было мое удивление, когда человек, сидя в коляске, проделывал сложные трюки и с разгона на большой скорости метко забрасывал мяч в корзину". Нурбек Енсебаев

Фото: из личного архива Нурбека Енсебаева

Однако казахстанец понимал, что за вдохновляющим примером кроется тяжелый труд и постоянное преодоление барьеров. Тогда он стал задумываться, неужели в век высоких технологий невозможно им облегчить жизнь.

"Даже если взять человека, передвигающегося в инвалидной коляске, представьте, что ему стоит добраться до баскетбольного поля. Не во всех зданиях есть лифты, пандусы, помощники. Это себе могут позволить лишь те, у кого есть возможность. А желающих сыграть в баскетбол, безусловно, намного больше. Тогда у меня было не только чувство вдохновения, но и желание помочь". Нурбек Енсебаев

Зрение летучей мыши

В 2011 году, вернувшись на Родину после окончания учебы, молодой человек осознал, что самое время осуществлять свою мечту и приносить пользу обществу.

"У меня инженерная специальность, и я как электронщик могу направить свои знания в нужное русло. Собрал единомышленников. Сначала мы создавали видеоигры, позволяющие развивать тактику. Там еще были лайфхаки, которые мотивировали игрока изучать разные науки. Потом перешли к логическим играм. Но этого было недостаточно для полного развития пользователя. Поэтому нужно было из виртуального переходить в сферу реальных технологий". Нурбек Енсебаев

Изобретатели решили начать с наиболее уязвимых групп. Исследование показало, что больше всего в помощи нуждаются незрячие. Именно они самые мало коммуникативные. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается около 2,2 млрд человек, имеющих проблемы со зрением. Более 90% незрячих людей в мире не умеют читать, соответственно, не могут устроиться на работу.

Фото: из личного архива Нурбека Енсебаева

Внушающая статистика призывает принять реальные меры. Первая разработка была направлена на то, чтобы незрячие могли свободно передвигаться. Биолокатор позволяет ему ориентироваться в пространстве с помощью звуковой эхолокации аналогично той, которую используют летучие мыши.

Этот уникальный прибор носится на шее и помогает мозгу незрячего человека распознавать объекты в радиусе 15 метров. Фантастически, но наука находит этому свое объяснение.

"Мы проводили множество исследований, испробовали разные методы. Один из них оказался очень удачным. У летучей мыши не как у человека цветовое зрение, она воспринимает мир по звукам. Еще преимущество в том, что если мы видим хорошо вперед и немного по бокам, то это животное ориентируется на все 360 градусов. Такое зрение у огромного количества насекомых, дельфинов и касаток. Поэтому мы создали излучатель, который работает на базе активной звуковой биолокации и излучает высокочастотные щелчки, как у летучих мышей. Незрячий человек обучается "видеть" звуковые волны, отражающиеся от предметов. Обработка происходит в зрительной коре головного мозга, который и передает информацию об их форме, материале, расстоянии до них и направлении их движения". Нурбек Енсебаев

Карманный самоучитель

Стартаперы подали заявку на грант, провели тестирование не только на казахстанцах, но и на заинтересованных лицах из Турции и Азербайджана. Были готовы прототипы. Однако пока на рынке их нет.

"Мы опубликовали научную статью в американских журналах, выпустили книгу. Объяснили, какие химические процессы происходят в мозге, когда человек потерял зрение, определенный срок не видел и надевает наш аппарат. От него идут щелчки, и пользователь начинает обучаться видеть мир. Наш мозг его никак не воспринимает, а мозг незрячего трансформируется. И тот, кто тестировал аппарат, говорил, что у него в голове складывается четкая картина. Например, он мог взять стакан, налить себе кофе. Для того, чтобы запустить этот аппарат, нужны педагоги, которые будут обучать правильно распознавать щелчки". Нурбек Енсебаев

Фото: предоставлено Нурбеком Енсебаева

В это же время к ученым обратились школы. Это был как раз период пандемии. Учителя заявили, что пока обычные дети обучаются дистанционно, незрячие могут отстать от программы, поскольку для них просто нет адаптированных материалов.

"Мы разработали аппарат, который позволяет незрячим освоить шрифт Брайля и читать на любом языке. Для того, чтобы учителю обучить этому ребенка, требуется четыре года. И то ему приходится пальчик ученика наводить на нужную точку. Когда наш аппарат раздали детям, они не знали, что он обучающий. Среди них были дети не только с нарушением зрения, но и с задержкой речи, ДЦП, аутизмом. Детям он понравился тем, что он маленький и его можно носить в кармане. Мы разрешили забирать его домой. Ребенок нажимает на клавиши, слышит, как произносится буква, и запоминает. Ровно за месяц они выучили алфавит на разных языках, думая, что это игра. Учителя были в восторге. Они признались, что это облегчает им работу и увлекает школьника". Нурбек Енсебаев

Услышав про технологии, к казахстанским разработчикам из Турции в гости прилетел президент ассоциации IBQS (организация, обучающая незрячих чтению Корана посредством шрифта Брайля) Селахаттин Айдын.

"Селахаттин Айдын в возрасте 60 лет потерял зрение из-за глазной болезни. Он протестировал наши аппараты, они очень ему понравились. Преимущество электронно-алфавитного тренажера в том, что за короткий срок можно самостоятельно выучить алфавит и начать читать. Если ребенок родился незрячим или ослеп до 14 лет, то его обучат в школе. В этом плане сложно приходится взрослому человеку, потому что его не возьмут в школы и ему приходится оставшуюся жизнь быть вне коммуникации. И гость отметил, что эта технология полезна и крайне необходима каждому незрячему человеку". Нурбек Енсебаев

Безопасное движение

Немаловажным оказался проект адаптации автотранспорта для людей с ограниченными возможностями. Нурбек Енсебаев считает, что проблема мобильного перемещения людей с ограниченными возможностями все еще актуальна. Специализированные машины позволят улучшить качество их жизни, откроют новые возможности для труда и отдыха.

"Мы не ограничиваемся аппаратами для незрячих. В Алматы мы внедряем технологию, которая позволяет пересаживаться с коляски в автомобиль и управлять машиной самостоятельно. У нас есть тестировщик по имени Сабина, она много лет назад получила травму позвоночника и не могла передвигаться. Мы адаптировали ее авто, теперь она может работать в службе такси. Эти транспортные средства соответствуют всем требованиям безопасности, надежности и комфортного управления". Нурбек Енсебаев

Фото: из личного архива Нурбека Енсебаева

Команда спасателей

Сейчас в команде восемь ученых по миру: двое – в Астане, столько же – в Алматы, а Нурбек Енсебаев находится в Актау. Часть ребят переехали в США: трое – в Техас и один – в Нью-Йорк. Запчасти казахстанцы заказывают в китайском городе Гуанчжоу, дистанционно программируют и собирают аппараты в Астане.

"У нас общественное объединение инвалидов, потому что наши сотрудники с инвалидностью: незрячие, неслышащие, колясочники. Вместе мы создали около 300 изобретений. Из них 10 активно внедряются. Остальные планируем постепенно запустить в ближайшие пять лет". Нурбек Енсебаев

Казахстанским технологиям уже придали особое значение в Китае и США.

"Мы получили запрос от Китайской академии наук на разработку самоучителя с шрифтом Брайля на китайском языке. Этот процесс уже на завершающей стадии. Мы планируем начать его внедрение на следующий год. Что касается США: мы открыли филиал в Остине, потому что в Техасе строится завод по производству чипов, а это главный элемент всех наших микросхем. Возможно, в будущем мы будем производить все на территории США и оттуда распространять наши технологии по миру. В настоящее время американцы заинтересованы абсолютно всей линейкой наших технологий". Нурбек Енсебаев

Фото: из личного архива Нурбека Енсебаева

По словам Нурбека Енсебаева, американцы считают, что казахстанские аппараты существенно улучшают жизнь людям с инвалидностью. Например, они хотят перенять опыт Алматы и внедрить в финансовых организациях США звуковые маяки, чтобы облегчить обслуживание населения. А биолокатор помогает получать образование, заниматься спортом, путешествовать. И это еще не все.

"Также проявлен интерес к автосезуалам, она позволяет людям без нижних конечностей водить авто. Еще мы разрабатываем систему, которая даст возможность людям с нестандартным ростом управлять автомобилем. В Штатах заявили, что выделяют колоссальные деньги на досуг своих жителей и люди с инвалидностью не исключение. Если у обычных людей есть где развлечься, то у незрячего очень скудный спектр дел. Мы сейчас изучаем все вопросы, чтобы полноценно предложить свои технологии. Но один из вариантов будет караоке для незрячих". Нурбек Енсебаев

Команда продолжает совершенствовать свои разработки и расширять их функциональность. К последним разработкам ученых относится самоучитель Брайля по физике, химии и математике. У людей без зрения теперь появится возможность самостоятельно изучать точные науки.

Фото: из личного архива Нурбека Енсебаева

Кроме того, изобретатели пишут книги и научные статьи по технологиям: локомоушн для людей с травмами позвоночника, музыкальный самоучитель Брайля, подпись для незрячих, караоке для незрячих, экзоскелет для колясочников, костный наушник для глухих и слабослышащих людей.