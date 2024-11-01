Привет, ноябрь: казахстанцы делятся кадрами снежных пейзажей

На календаре 1 ноября. Несмотря на солнечный день осени, соотечественники выкладывают атмосферные снежные пейзажи. Zakon.kz предлагает подборку самых "белых" захватывающих видов.

Пожалуй, откроем подборку с волшебного контраста. Насыщенные краски осени: желтая и красная листва на склоне, вечно зеленые ели, а за ними – белоснежный пик. Совсем скоро осень передаст эстафету зиме. Эту красоту сумел заснять алматинский фотограф Дмитрий Доценко.

"Успел запечатлеть быстротечные моменты золотой осени в наших горах. Красно-желтые деревья, снежные вершины и чистая вода в реках – красивая прощальная пора! Скоро придут первые морозы, природа приготовится к зимнему сну", – пишет Дмитрий Доценко.

Алматинка Наталья Телемисова считает, что началось самое красивое время для походов в горы. Безусловно, Большое Алматинское озеро порадует любого своими красотами: чистой водой лазурного цвета и снежным покровом в горах.

Другие горожане очутились в зимней сказке, побывав на Медеу. Популярный горнолыжный курорт Шымбулак в это время особенно прекрасен.

"Горячий чай в термосе, теплый согревающий плед и ты наедине с природой. Обволакивающие звуки природы и красота осеннего пейзажа. Это особенный момент, дающий простую радость и спокойствие на душе. Больше выделяйте времени на природу", – призывает жительница Алматы Асель Каликова.

Суровый холод в спокойной обстановке передает алматинский гид Эрик Туркебаев. Обратите внимание, как переливаются белые краски с тенями под лучами солнца.

"А у вас есть любимые места в наших горах? Места, в которые вы готовы возвращаться вновь и вновь, испытывая те же ощущения, что в первый раз. Места, где важны не амбиции и рекорды, а лишь вы и горы. Чувства переполняют от осознания того, что каждый раз вашему взору это место предстает по-разному. Мне вот посчастливилось найти такое место", – делится эмоциями Эрик Туркебаев.

Друг Эрика Туркебаева – Айбек Еркин – поделился интересными фактами о гляциологической станции, которая расположена у подножья ледника Туюк-су. На первый взгляд, домик стоит в гордом одиночестве средь пиков.

"Станция была основана в 1956 году. Находится на высоте 3450 метров над уровнем моря, у подножия ледника Туюк-Су. Несмотря на небольшое финансирование, удаленность от города и суровый климат, Т1 – единственная станция, продолжающая свою работу после распада СССР на территории постсоветских стран. К настоящему моменту ледник отступил на несколько сотен метров от Т1, но еще шесть десятилетий назад она находилась непосредственно на языке Туюк-Су. Горный "стационар" (так говорят специалисты) расположен в бассейне реки Малая Алматинка и окружен вечными льдами. Работу здесь ведут гляциологи – специалисты по изучению массивов ледяного покрова земной поверхности". Алматинец Айбек Еркин

"Если доброе утро, то только такое", – демонстрирует чудесные виды БАО видеограф по имени Султан.

Конечно, о красоте алматинских гор можно говорить бесконечно, но давайте перенесемся в Алматинскую область. В лучах солнца купается снежный Кольсай.

Не менее красиво сейчас в селе Нарынкол, что на самом краю Алматинской области и почти у границы с Китаем. Автор видео признается, что красоту не передать словами, лучше взгляните на это сами.

Романтическая атмосфера веет на Рахмановских Ключах – это село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. На "мосту любви" встретились современные Козы Корпеш и Баян Сулу.

А вот в горах Риддера буквально все уже засыпало осадками. Снега здесь по колено, что даже на внедорожнике крайне сложно передвигаться.

"Первое знакомство со снегом будущего сезона 2024-2025", – подписан пост.

Эти кадры свидетельствуют о том, что осень на исходе, и казахстанцам нужно насладиться последними теплыми днями, а затем встречать зимнюю пору.