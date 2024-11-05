Запах мазута, стук колес и дрожь земли: истории людей, которые поселились в двух шагах от железной дороги

Алматы, как и любой большой город, устроен таким образом, что его некоторые жилые зоны соприкасается с линиями железнодорожных путей. Каково это – соседствовать с железной дорогой и привыкать к стуку, лязгу, свисту и другим звукам поездов, узнал Zakon.kz.

Самый большой дискомфорт сейчас испытывают люди, дома которых находятся в 100-200 метрах от железной дороги. Хотя двигатели современных поездов производят все меньше шума, чем их предшественники, но грохот, идущий от скоростных поездов, до сих пор не дает покоя. Также неизбежен и стук, звон и лязг железнодорожных вагонов.

Фото: Zakon.kz

Особенно непросто летом. Если в вашем доме нет кондиционера или вы предпочитаете более свежий воздух, то шум от железной дороги будет доставлять вам неприятные ощущения во время проветривания помещений и сна с открытыми окнами. Однако громкий стук колесных пар и гудки – это не самая большая проблема.

"Я живу возле железной дороги на улице Гаршина уже 26 лет. Поначалу спать ночами вообще не могла, казалось, будто поезд в дом въезжает, но со временем привыкла. Но шум это полбеды. Со временем на него не обращаешь внимания. Настоящая проблема – это вибрация. Особенно ее ощущаешь, когда по железной дороге идут "товарняки". Грохот стоит по всей квартире. Эту вибрацию не выдерживают стены, раз в месяц стабильно появляются трещины, только и успеваешь их замазывать", – рассказала жительница Турксибского района Татьяна Федорова.

Фото: Zakon.kz

Еще одна опасность такого соседства с железной дорогой – это быть сбитым проходящим поездом или маневровым составом. Поскольку автобусные остановки, как правило, расположены на противоположной стороне от дома и приходится переходить пути в неположенном месте. Этим чаще всего грешит молодежь, не всегда соблюдающая технику безопасности.

"У меня через железную дорогу живет несколько друзей. Часто к ним хожу, иногда они ко мне. Дорогу перехожу в день по нескольку раз. Когда у поездов стоянка, чтобы не обходить его и не ждать долго, пока он уедет, мы пробегаем под вагонами или между ними. Так хоть и опасно, но намного быстрее", – рассказал школьник Максим.

Фото: Zakon.kz

Если с постоянным шумом и грохотом местные жители уже смирились, то с едкими и черными выхлопами от локомотивов и пассажирских вагонов все куда сложнее. Люди говорят, что в воздухе практически всегда витает неприятный запах. Особенно сложно летом, когда дневная температура поднимается выше 25 градусов тепла – к тепловозам на дизеле добавляются еще и испарения от деревянных шпал.

"Особенно сложно зимой. Воздух с улицы быстро распространяется по комнатам. У меня маленький ребенок. Если к вибрации и шуму он привык буквально через полгода после нашего переезда, то от выхлопных газов у моего сына начались проблемы с верхними дыхательными путями. Врачи говорят, что продукты горения мазута и угля быстро оседают на слизистой ребенка. Мучимся хроническим кашлем и бронхитом", – поделился житель Турксибского района Александр Мешков.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на то, что многим такое соседство с поездами не нравится, никто из жителей не обращался к районным чиновникам Алматы с просьбой установить близ их домов шумопоглощающие экраны или провести замеры по вредным выхлопам.

"С подобными просьбами в акимат города Алматы обращений не было. В городе не предусмотрен масштабный проект по установке шумопоглощающих экранов. Но разрешение проблемы возможно локально, после индивидуального обращения", – сообщили в пресс-службе города Алматы.

Фото: Zakon.kz

В населенных пунктах Алматинской области ситуация схожая. К примеру, в селе Кенена Азербаева железная дорога проходит вдоль улицы Космическая и разделяет населенный пункт на две части. Как и в городе, тут люди жалуются на шум от поездов. Но переезжать в глубь поселка никто не спешит.

"Шумно очень. У меня ребенок очень пугается по ночам. Но, к сожалению, мы не можем себе позволить другое жилье. Снять дом у железной дороги намного дешевле, чем в более спокойном районе. Вот и приходится терпеть. Мы уже почти привыкли с супругом к шуму и вибрациям, думаю, и ребенок перестанет обращать внимание на эти неудобства", – рассказала жительница села Кенена Азербаева Карлыгаш Абенова.

Фото: Zakon.kz

Подростки села Кенена Азербаева не сильно отличаются от своих городских сверстников. Несмотря на то, что взрослые стараются постоянно прогонять детей от путей, для них железная дорога – это излюбленное место для игр.

"Нам тут интересно. Монеты кладем на рельсы, другие небольшие предметы, ждем, когда поезд проедет. Интересно, как колеса раздавят вещь и какую форму она примет. Конечно, знаем, что это опасно, но мы стараемся быть аккуратными", – рассказала школьница Марьям.

Стоит отметить, что за подобные шалости существует административная ответственность. Родителям несовершеннолетних за такие действия грозит административная ответственность по Статье 559 КоАП РК. Это если все обойдется без последствий. Если же из-за камня или металлического болта железнодорожный состав сойдет с рельс, то родитель хулигана будет нести уже уголовную ответственность.

Фото: Zakon.kz

Большинство обитателей домов, прилегающих вплотную к железнодорожным путям, уже смирились с таким соседством. Единственное, о чем сейчас просят местные жители, так это установить вдоль путей небольшие ограждения, чтобы дети не имели к ним доступа, а также сделать безопасные переходы. Особенно они будут актуальны с наступлением зимы, поскольку в регионе темнеет рано и часты туманы, из-за которых не всегда можно увидеть идущий железнодорожный состав.