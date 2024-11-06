"Лучше бы тебя не было": почему мамы добровольно обрекают младенцев на гибель

В последние годы в Казахстане все чаще появляются шокирующие известия о том, что новорожденных находят на свалке, в туалете, арыках или, еще хуже, уже мертвыми. Что же заставляет нерадивых матерей отказаться от своих младенцев и так жестоко поступить с ними, разбирался Zakon.kz.

Причины отказа от детей

Зачастую матери отказываются от новорожденных из-за сложных жизненных обстоятельств. Среди основных факторов, которые приводят к этому: бедность, домашнее насилие, отсутствие поддержки со стороны отца ребенка или родственников, социальное давление и стигматизация, а также психологические расстройства.

Отметим, что такие случаи происходят регулярно и в разных регионах страны. Только в этом году в Казахстане зарегистрировано несколько инцидентов. Так, в июле в Алматы во время сортировки мусора было обнаружено тело младенца. Чуть позже в Алматинской области в заброшенном здании местные жители наткнулись на мертвого новорожденного. А в Кызылординской области мать и вовсе пыталась продать своих детей за полмиллиона тенге.

Между тем нередки случаи, когда женщина не встает на учет в течение всей беременности и решает рожать дома, без медицинской помощи. В последующем рождение ребенка нигде не зарегистрировано, отсутствует официальная информация о рождении и нет никакого наблюдения за состоянием здоровья новорожденного.

В случае, если роды происходят в больнице, врач курирует беременную и возможные осложнения, где также мать может подписать отказную от ребенка. Отказ от малыша не преследуется законом.

А вот за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и защите детей, а именно – оставление ребенка без присмотра, есть административная ответственность по статье 127 ч. 1 КоАП РК. Это влечет штраф в размере 10 МРП.

Если же мать умышленно убивает своего новорожденного или бросает его в небезопасном месте, что повлекло смерть, дело рассматривается в рамках статьи 100 Уголовного кодекса РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". За такое преступление можно получить до четырех лет лишения свободы.

Какова дальнейшая судьба найденных детей?

Как ответили в Министерстве просвещения РК, дети, чьи родители отказались от их воспитания после рождения или были найдены, определяются в организации для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В организациях им оказывается всесторонняя поддержка с предоставлением места проживания до их устройства в семьи, а также психологическая, медицинская, правовая и иная помощь.

Бояться огласки

На вопрос, почему же матери не просто отдают ребенка в детский дом или оставляют в роддоме, а бросают их на улице на произвол судьбы, ответила психолог Дина Жапарова. По ее словам, такие ситуации часто происходят именно с молодыми девушками с неокрепшей психикой – это школьницы или студентки.

"Молодая мама после рождения ребенка боится осуждения и возможного отвержения со стороны близких. Чувство страха становится выше здоровья ребенка и, стремясь избежать, как ей кажется, позора, она решается избавиться от малыша незаконным путем, выбросив его. А все изначально связано с тем, как родители выстраивают отношения с детьми. К сожалению, порой девушке проще избавиться от своего малыша, чем признаться родителям, что она ошиблась. То есть, когда в семье нет доверительных отношений, девушка готова избавиться от новорожденного ребенка, лишь бы об этом не узнали другие. То есть многие просто боятся огласки". Дина Жапарова

Психолог пояснила, что такой поступок также связан с тем, что люди не хотят и не готовы брать на себя ответственность за рождение детей, а также не несут ответственность за их смерть, когда обрекают ребенка, если его не найдут.

"То есть вседозволенность и доступность информации есть, но нет развития ответственности за последствия. В целом, выносить ребенка – это большой труд. После родов женщина остается чувствительной и уязвимой, а в нашем обществе материнству часто не уделяется должного внимания. И, конечно, второй момент: пограничное расстройство личности, мать может быть психически нездорова. Однако, по моим наблюдениям, в основном такие поступки совершают молодые матери, которые не имеют психических расстройств, а делают это намеренно". Дина Жапарова

Социальный прессинг

С таким мнением согласна и врач-акушер-гинеколог Айжан Жумакаева. Она считает, что у всех матерей, особенно в эпоху цифровизации, есть риск нанести себе и своим детям большой вред. Молодые девушки, перегруженные информационным прессингом, особенно подвержены этому влиянию.

"Когда в интернете есть масса разных экспертных мнений и все "знают", как должна протекать беременность, это создает дополнительное давление. Поэтому я рекомендую роженицам читать проверенные источники информации. Ведь не всегда беременность наступает в благоприятный период жизни женщины. Бывают разные жизненные обстоятельства. Многие скрывают факт своей беременности, особенно если она нежеланная", – говорит Жумакаева.

Айжан Жумакаева добавляет, что многие женщины, столкнувшиеся с нежелательной беременностью вне брака, чувствуют сильный социальный прессинг. Они думают: что делать, где и на что жить? Если все это сочетается с послеродовой депрессией, это может привести к решениям с ужасными последствиями.

"Послеродовой период – это время, когда у пациентки есть возможность прийти в себя, и мы даем для этого 21 день. Важно, чтобы в этот период родильница находилась в семье, была окружена заботой, а не только указаниями. Нужно спрашивать, как она себя чувствует. Если в течение двух-трех недель не проходит сниженный эмоциональный фон, пониженный интерес к ребенку, если она не проявляет интереса к малышу, постоянно лежит, не хочет общаться и социализироваться, жалуется на боли – такую маму желательно показать психологу". Айжан Жумакаева

Как справиться с послеродовой депрессией?

Говоря о том, как справиться с тревогой, врач отмечает, что новоиспеченным матерям следует проговаривать все свои страхи и дискомфортные ощущения.

"Молодая мама должна говорить о своих переживаниях. И здесь роль семьи играет решающую роль. Это не только муж, но и старшие родственники. Я всегда советую беременным и молодым мамам меньше сидеть в соцсетях. Там много недостоверной информации. Мне часто роженицы говорят неверную информацию, тревожатся, и я спрашиваю: "Откуда вы это узнали?", – отмечает врач-гинеколог.

По своим наблюдениям врач заметила, что в Сети есть много негативной информации, в том числе про беременность и роды.

"На самом деле природа нас любит, она всегда помогает женщине. Это все заложено рефлекторно. Нас родили, и после нас будут рожать. Поэтому всем я рекомендую в послеродовой период внимательно следить за тем, какая информация поступает в вашу голову. Если вы пользуетесь соцсетями и мессенджерами, то нужны только проверенные сайты". Айжан Жумакаева

Айжан Жумакаева рекомендует начинать беременность с тщательного планирования, а именно – каждая пациентка должна проводить прегравидарную подготовку.

Чтобы такие шокирующие случаи не повторялись, специалисты призывают больше внимания уделять послеродовому периоду, проводить профилактику депрессий и тревог у молодых матерей, а родных – поддерживать их на всех этапах – от беременности до родов.

При этом они отмечают, что большую роль играет семья: когда женщина чувствует, что о ней заботятся и поддерживают, вероятность трагического исхода значительно снижается. А главным является повышение осведомленности среди матерей о возможных альтернативах – детских домах или приютах, где их дети смогут получить заботу, внимание и поддержку, не подвергаясь никакой угрозе.

Ранее специалисты рассказали, сколько новорожденных оставили в беби-боксе в Алматинской области.