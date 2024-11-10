"Ты ж программист": айтишник поделился популярными стереотипами о своей работе

Сегодня, 10 ноября, в Казахстане отмечается День работников цифровизации и информационных технологий. В честь праздника Zakon.kz рассказывает о тонкостях этой непростой, окруженной домыслами деятельности.

Алматинец Илья Тихомиров – начальник IT-департамента. Говорит, его история выбора профессии проста и банальна.

"Я с детства любил компьютерные игры, с малых лет начал так или иначе разбираться в технике. Плюс мой двоюродный брат работал программистом. Насмотревшись на него и учтя свое увлечение, я решил, что в будущем хочу заниматься разработкой игр. Так и стал изучать азы программирования, пошел в колледж. Через некоторое время написал свою первую игру – простую сетевую гонку. Однако геймдев-индустрии что тогда, что сейчас в Казахстане, можно сказать, не существует. Есть небольшие студии, но это капля в море. Но это еще не значит, что я отказался от мечты – уверен, когда-нибудь я к ней вернусь и выпущу пару отличных игр", – поделился собеседник.

По его словам, за время, проведенное в сфере, пришлось не раз столкнуться со странными, забавными стереотипами и просьбами. Например...

"Почини, ты ж программист"

"Ой, это вообще стандартная история. Несут и просят починить все, что может сломаться и при этом имеет внутри хоть что-то электрическое", – смеется Тихомиров.

На подобное он не обижается – даже наоборот, видит в этом некую пользу, возможность освоить новый навык, получить дополнительный опыт, расширить кругозор.

"Нелюдимый затворник с кодом"

"Ну, это, честно говоря, что-то на древнем. Не думаю, что сейчас подобное мнение так уж актуально. Возможно, если оценить процентное соотношение интровертов в разных профессиях, программирование окажется на первом месте списка. Но мы такие же люди, как все остальные. Со своими характерами, положительными и отрицательными качествами", – считает айтишник.

К слову, себя самого он тоже относит, скорее, к "лагерю" интровертов, однако проблем с коммуникациями, по собственному признанию, не испытывает.

"Заработал все деньги мира"

А вот этот миф как раз из актуальных. Почему миф? Потому что есть маленький нюанс.

"Наверное, когда программистов глобально было не так много, им и платили огромные зарплаты. Хотя у нас в стране до сих пор чувствуется кадровый "голод" по квалифицированным специалистам. Мы очень долго закрываем вакансии. Теперь уже изменили подход – берем молодых и толковых и обучаем "под себя". Возвращаясь к вопросу заработка – да, на стартапах можно обогатиться. Но не везде, естественно. Оттого и мода на "идти в IT" проходит".

Алматинец не советует искать в программировании "быстрые деньги". По его опыту, до момента, когда вы наконец подержите в руках вожделенную сумму, может пролететь не один год.

"Однообразие и скука"

Побеседовав с айтишником, мы поняли: если человек все время сидит за компьютером, это еще не значит, что он погряз в рутине.

"Как и в остальных профессиях, нужно постоянно учиться и развиваться. Необходимо следить за новыми технологиями и трендами в разработке. До недавнего времени все еще имело свойство очень быстро устаревать. В программировании ты работаешь над чем угодно в любой сфере, и это очень интересно. К примеру, вчера ты делал бонусную систему для банка, а сегодня – систему автополива на основании снимков со спутника. Завтра будешь делать систему доставки товаров квадрокоптерами. Профессия не привязана к конкретной сфере даже на уровне одной компании". Илья Тихомиров

Так что, если вы в совершенстве освоили не только компьютер, но и искусство не отставать от прогресса и быстро разбираться с новыми вызовами времени вам, как говорится, "идти в IT".

Тем более что отечественный рынок, как выяснилось, все еще нуждается в профессионалах.