Вымирающие мозаики и разрушающиеся "столетки": алматинка фотографирует старые здания Казахстана

Мир предпочитает модернизацию: комфортные условия для жизни и умные технологии. Старинная архитектура будто меркнет на их фоне. Исправить эту несправедливость и привлечь внимание казахстанцев к богатому наследию стремится Анастасия Зверягина.

Zakon.kz предлагает взглянуть на удивительные кадры, собранные алматинкой.

Анастасия Зверягина по образованию искусствовед, однако пять лет назад ее заинтересовали старые здания. Она прониклась их изучением и стала настоящим краеведом.

"Очень модно стало писать про модернизм. Но старая архитектура мне больше нравится. Изначально я осматривала желтые дома в центре города. Только "золотой квадрат" чего стоит, это невероятное достояние архитектуры. А таких сооружений у нас много. Когда принялась исследовать, Алматы оказался кладезем открытий, потому что каждый объект хранит в себе увлекательную историю. У нас здания раньше делились на дома стахановцев, литераторов, артистов, театралов и так далее. Там жила казахская интеллигенция". Анастасия Зверягина

Как один из ярких примеров алматинка приводит желтое длинное здание напротив театра имени Абая, которое раньше называли домом литераторов. В нем жил писатель Мухтар Ауэзов.

"Около фонтана "Семиречье" расположен Литературно-мемориальный дом-музей Мухтара Ауэзова. Он основан в 1963 году. Писатель жил в нем 10 лет – с 1951 по 1961 год. Здесь была завершена эпопея "Путь Абая", начата работа над новым романом о современности, создан ряд художественных произведений и научно-исследовательских трудов. В доме 11 комнат, в которых сейчас хранится экспозиция, посвященная его творчеству. Насколько мне известно, сейчас там живет внучка советского военачальника Ивана Панфилова. В сам дом попасть мне не удалось. Я изучала его чертежи, здание снаружи". Анастасия Зверягина

По словам собеседницы, в доме стахановцев жили ученые и труженики. Он расположен на пересечении улиц Панфилова и Богенбай батыра (Кирова). Годы постройки – примерно 1935-1938.

Анастасию Зверягину поразило то, что на месте ныне Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенева когда-то стоял храм. Однако советская власть снесла его.

"Также мне стали интересны рисунки из осколков, как, например, серп и молот, дети в объятиях матери и казахи, кружащиеся в танце. Не то что скучаю по старой стране, я ее даже не знаю. Просто поразительно, как наши предки с трепетом относились к созданию города и у них был своеобразный подход. Даже эти разбитые стекла собрать воедино в одну картину – это шедевр. Ведь город строили люди, а не машины. Самое главное – они вкладывали душу в свое ремесло". Анастасия Зверягина

Энтузиастка расширяла свои горизонты: довольно хорошо изучив Алматы, она отправилась в область, а потом и в другие города.

"Например, в Алматинской области есть заброшенный Дом культуры советского периода. Еще в Талгаре имеется пустующий пионерский лагерь. Туда невозможно попасть. Я пролезла через забор. Там была охрана с собаками. Но мне все равно удалось сделать фотографии того, как здание разрушается на глазах". Анастасия Зверягина

Девушка добавляет, что влюблена в мозаики. Сейчас она коллекционирует их, составляет картотеку, чтобы потом написать альбом-книгу.

"К сожалению, я не успеваю некоторые мозаики фотографировать, потому что их очень быстро сносят, такое было в Шымкенте. Удивила меня мозаика в Костанае, на ней изображены знаки зодиака. Я стараюсь сохранить их хотя бы на фото, потому что это все-таки наша история. И имена многих, которые создавали их, мы даже не знаем". Анастасия Зверягина

Но есть легендарные личности, которые посвятили этому всю жизнь. Один из них – Владимир Твердохлебов. Краевед знала, что он сделал много мозаик в Алматы, но была крайне удивлена встретить его работу в Таразе.

"В Таразе есть огромная мозаика его рук. Художник-универсал любил экспериментировать и работать в различных техниках. Им сотворено множество работ в римской и флорентийской технике, рельефов, росписей на стенах, витражей и гобеленов ручного ткачества. Он создатель уникального фонтана "Восточный календарь" в Алматы. Вообще я так поражена Таразом. Там столько мозаик. Я думала, это маленький город, но наткнулась на множество памятников архитектуры. Пешком обходила город. Увидела, как один из старинных рисунков закрывают. Мне стало грустно. Если алматинцы борются за каждое ценное здание, то таразцы относятся к уничтожению проще. Там разрушаются дома, которым около 100 лет. Их не ремонтируют, они увядают из-за дождя и снега". Анастасия Зверягина

Алматинка уже объездила пять городов: Караганду, Астану, Костанай, Павлодар и Тараз. Планирует посетить Шымкент, Атырау и Актау. Все ради сохранения истории. Не зря говорят: без будущего нет прошлого.