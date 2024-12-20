Ярко и опасно: спасатели и полицейские ищут контрафактную пиротехнику в Алматы

В Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника". ОПМ направлено на предупреждение пожаров и снижение числа жертв от некачественных петард в новогодние праздники. Как борются с незаконной торговлей фейерверками в Алматы – в материале Zakon.kz.

Профилактические работы по проверке пиротехнических изделий обычно начинаются в канун новогодних праздников. В этом году сотрудники полиции совместно с противопожарной службой ДЧС города Алматы начали проводить рейды с 5 декабря. В первую очередь ревизоры проверяют у продавцов фейерверков сертификаты на продукцию и соответствующие разрешения.

Фото: Zakon.kz

Как оказалось, не все продавцы имеют на руках необходимую документацию, кроме того, качество их продукции вызывает у проверяющих сомнение. Так, к примеру, в начале декабря Управлением по ЧС Жетысуского района в ходе рейда по торговым точкам были выявлены три предпринимателя, которые продавали пиротехнику без документов. Все они были привлечены по ст.196 КоАП РК. А весь товар, а это 335 петард, изъяли.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что после первых проверок нарушители свернули свою торговлю на крупных рынках и переместились в менее оживленные места, подальше от полицейских и районных спасателей. Однако некоторые решили остаться в надежде, что их не заметят или рейды скоро прекратятся, но не тут-то было. Рейды проводятся ежедневно. Притом проверяющие патрулируют не только большие торговые объекты, но и прилегающие к ним районы.

Так, на 19 декабря было выявлено 22 незаконных факта продажи контрафактной пиротехники, из оборота изъято больше 140 коробок пиротехнических изделий и 125 многозалповых фейерверков "VIP Салют". Общий вес опасной продукции составил 365 килограмм.

"За торговлю запрещенными товарами штраф составляет 25 МРП (92 300 тенге), а за неправильное использование пиротехники – 73 840 тенге с конфискацией", – рассказал начальник отдела участковых инспекторов полиции ДП Алматы Айдын Исаев.

Полицейские напомнили, что штрафы выписывают не только за продажу запрещенных товаров и неправильное использование, но и за нарушение тишины.

За использование пиротехники с 22.00 до 09.00 в будни и с 23.00 до 10.00 в выходные и праздничные дни человека могут привлечь к административной ответственности по статье 437 КоАП. В случае нарушения штрафы составляют: для физических лиц – в размере 18 460 тенге (5 МРП); для субъектов малого бизнеса или некоммерческих организаций – 73 840 тенге (20 МРП); для субъектов среднего бизнеса – 110 760 тенге (30 МРП); для субъектов крупного предпринимательства – 369 200 тенге (100 МРП).

Кроме этого, административная ответственность предусмотрена за применение пиротехники в неотведенных для этого местах, за нарушение порядка хранения, учета, использования, транспортировки, а также их ввоза и вывоза из страны.

Фото: Zakon.kz

Во время рейдов полицейские и спасатели проводят разъяснительную работу среди населения. В первую очередь они настоятельно рекомендуют горожанам не покупать пиротехнику у сомнительных продавцов, а если все же решились, то обязательно требовать сертификат соответствия на продукцию.

Фото: Zakon.kz

Особенно спасатели обращают внимание на то, что использовать пиротехнику необходимо при строгом соблюдении индивидуальной инструкции и с принятием всех мер безопасности.

"Практика показывает, что все случаи возникновения пожаров и получения травм от пиротехнических изделий произошли по неосторожному обращению с этими изделиями и несоблюдения элементарных правил безопасности. Поэтому необходимо предусмотреть все меры предосторожности. Помните, что использовать любые пиротехнические изделия в помещениях, разбирать их или подвергать механическому воздействию, а также хранить рядом с нагревательными приборами запрещено", – рассказал подполковник гражданской защиты Константин Канин.

При запуске пиротехники спасатели не рекомендуют: - допускать детей младше 16 лет к самостоятельному запуску ракет и петард; - наклоняться над коробкой при запуске; - совершать поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки; - запускать изделие при сильном ветре; - пытаться запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало; - направлять ракеты и фейерверки на людей и животных, бросать петарды под ноги; - минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков – 50 метров.

Фото: Zakon.kz

Кстати, во время ОПМ "Пиротехника" в поле зрения сотрудников ДЧС и ДП попадают и продавцы искусственных елей и гирлянд. Спасатели советуют: в целях пожарной безопасности при монтаже новогодних елок и их оформлении устанавливать их на устойчивом основании, не загромождать выходы из помещения.

"Ветки ели должны располагаться на расстоянии не менее метра от стен и потолка. Перед включением световых гирлянд необходимо произвести точный расчет силовых нагрузок электросети. При обнаружении неисправности в иллюминации, таких как нагрев проводов или искрение, ее необходимо немедленно обесточить. Запрещается применять самодельные электрические гирлянды и устройства для вращения елок", – пояснил подполковник Канин.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что ежегодно в Алматы в новогодние праздники в среднем происходит 11 пожаров, при этом около 18% возгораний от общего числа фиксируются по причине использования пиротехнических изделий. Так, за последние 5 лет произошло 57 пожаров, 11 из них – из-за пиротехники.