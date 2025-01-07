Персонажи, бомжи и веселые апашки: казахстанцы не отстают от трендов в соцсетях

Что не сделаешь ради интересного контента, миллионных лайков и отличного настроения. Казахстанские пользователи соцсетей подхватили популярные тренды и радуют подписчиков своим перевоплощением. Zakon.kz собрал самую забавную видеоподборку.

Самые популярные персонажи и супергерои кино и мультфильмов собрались на одной вечеринке. Все благодаря перевоплощению друзей из Атырау. Уэнсдей Аддамс, Пеппи Длинный чулок, Пеннивайз, Кукла Чаки, Наруто, Человек Паук и многие другие создали особенно волнующую атмосферу.

Однако интригу и веселье можно организовать благодаря не только ярким костюмам, но и креативной идее. Хотя все просто и легко: астанчане договорились собраться в образе бомжей. Не нужно усердствовать. Достаточно быть неряхой, надеть потертую или лучше порванную одежду и намазаться грязью. И вуаля – вы в центре внимания.

Кто сказал, что в тренде может быть только молодежь? Апашки зажигают куда лучше. Они устроили цветную вечеринку, собрав в дружеской компании все оттенки радуги. Пенсионерки не только отличились одеждой по цветовой гамме, но прихватили с собой тематические подарки.

Подруги собрались в кафе и решили подарить друг другу смешные парики. Одна приобрела волосы, как у российского артиста Николая Баскова, другая стала походить на капитана Джека Воробья, третья узнала в себе физика Альберта Эйнштейна, а есть и те, кто перевоплотился в крутую рокершу.

Набирает популярность и тренд с парами, которые делятся, сколько лет они уже вместе и сколько у них детей. Эти герои отличились тем, что почти все создают уют в семейном очаге около 20 лет и являются многодетными. К примеру, у одних супругов за 16 лет родились девять детей.

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Пользователи соцсетей поддержали юмор участников, отметив, что классно, когда люди умеют веселиться и радоваться жизни.