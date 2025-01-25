А. Кашкинбеков: Реализация Нацпроекта поможет избежать инфраструктурной катастрофы

Обеспечить надежное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг по всей стране, строительство новых мощностей и снижение износа энергетической инфраструктуры до 40%. Таковы основные индикаторы нового Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Он охватывает более 200 субъектов естественных монополий в 57 городах. Подробности того, каких именно изменений ждать в данных отраслях, нам рассказал почетный энергетик Казахстана Арман Кашкинбеков.

– Арман Каирберлиевич, не секрет, что наша энергетическая инфраструктура находится в крайне изношенном состоянии. К каким проблемам это может привести?

– Официальные данные говорят сами за себя, износ энергосетей уже доходит до 80% и выше. При этом износ сетей водного хозяйства превысил 50-60%, а в некоторых регионах он доходит и до 90%. Как говорится, нам нужно было еще "вчера", но лучше поздно, чем никогда. Необходимо задуматься, как и за счет каких ресурсов мы будем модернизировать существующее хозяйство. Вопрос давно назрел, некоторые энергетики даже назвали его "миной замедленного действия". Станции изношены, соответственно, их нужно обновлять, модернизировать, строить новые объекты, которые дальше будут обеспечивать надежным и устойчивым теплоснабжением, электроснабжением, водоснабжением растущую нацию, растущие города, села. Плюс растет потребление со стороны промышленности, строятся новые заводы, со стороны населения появляются электрогаджеты, электромобили, это все только начало, мы понимаем, что потребление электричества домохозяйствами возрастает.

Еще одной особенностью нашей энергосистемы является то, что 75% мощностей вырабатываются за счет угольной генерации, и эти станции построены очень давно, еще во времена Советского союза. Они давно выработали свой технический ресурс, поэтому сейчас нужно их модернизировать или строить новые объекты.

Если не заняться этим вопросом сегодня, то данное положение дел может привести к большим перебоям, сбоям, авариям, что мы наблюдали прошлой зимой. Это происходит не из-за того, что у нас инженеры плохие, к счастью, есть еще большие профессионалы, работающие в энергетике, которые круглый год трудятся, обеспечивая нас бесперебойным электричеством и отоплением. Главная проблема кроется как раз в изношенности сетей, и хорошо, что Нацпроект появился сейчас, иначе это все могло бы привести к энергетической катастрофе. К данным проблемам решили подойти комплексно, рассматривая все эти вопросы вкупе. Все эксперты отрасли неоднократно поднимали этот вопрос, обращались в правительство, и вот теперь мы получили обратную связь в виде Нацпроекта.

– Каковы основные задачи и качественные показатели, заложенные в данный Национальный проект?

– Основная цель – это обеспечение бесперебойного тепло-, энерго- и водоснабжения Казахстана, нашей нации в настоящем и будущем. Проект рассчитан на 2026-2029 годы, предстоит большая интенсивная работа, которая оценивается, предварительно, в более чем 13 трлн тенге. Средства пойдут на модернизацию сектора ЖКХ, энергосетей, станций, ТЭЦ, а также на цифровизацию, автоматизацию, внедрение искусственного интеллекта. Пришло время, когда идеи и технологии, которые сейчас уже доступны на рынке, должны быть применены и у нас.

Вместе с тем в Нацпроекте особый упор будет делаться на поддержку отечественных казахстанских производителей, уже составлен предварительный перечень компаний, которые могут поставлять трубы, электрооборудование, трансформаторы, выполнять какие-то другие работы. Не стоит забывать и про подготовку кадров для реализации этого проекта и обслуживания новых сетей, а также построенных объектов. Важно, чтобы это не были иностранные специалисты, а были наши 100% казахстанские кадры, тогда это позволит создать новые рабочие места, обеспечит дополнительное поступление налогов.

Я уверен, что эти цели будут достигнуты, учитывая компетентного руководителя данного Нацпроекта и его большой опыт в энергетике. Все участники проекта понимают свою ответственность перед страной за то, чтобы реализация прошла успешно. Обозначены конкретные цели, сроки, бюджет. Стоит также отметить источники финансирования. Как мы видим, предусмотрены займы международных финансовых институтов, и я уверен, они поддержат данный Национальный проект. Европейский банк развития, Азиатский банк, Всемирный банк, Исламский банк, другие финансовые институты и международные агентства внесут также свою лепту. Также, естественно, предусмотрено выделение средств из государственного бюджета, поскольку это в первую очередь модернизация муниципального коммунального хозяйства, находящегося на балансе у государства. Таким образом, будут реализовываться разные схемы финансирования, управляющим будет национальный холдинг "Байтерек", а техническим оператором Казцентр ЖКХ при Министерстве промышленности и строительства. Тарифную политику будет регулировать Агентство по регулированию естественных монополий. Это самый чувствительный момент, поскольку все новое всегда стоит дороже, чем существующее, здесь, я думаю, стоит очень четко и внимательно подходить к его решению. При рассмотрении заявок от монополистов и энерготеплопроизводителей важно будет учитывать социальный эффект, не допускать слишком быстрого и слишком ощутимого роста тарифов. Важно не забывать, что у нас есть другая задача, поставленная главой государства – повышение благосостояния населения. Наши граждане должны иметь возможность оплачивать счета за коммунальные услуги, иначе будет дисбаланс и рост социального недовольства. Мы должны всеми возможными путями этого избежать. Но, еще раз повторюсь, это необходимая мера, иначе мы окажемся в ситуации полного износа коммунальной и энергетической инфраструктуры.

– Вы сказали о привлечении средств международных финансовых институтов. Предусмотрено ли участие в реализации Нацпроекта иностранных инвесторов, а также в чем выражается инвестпривлекательность сферы энергетики?

– Данный проект, я уверен, привлечет новых инвесторов в эти отрасли, и мы в итоге получим обновленную энергетическую систему Казахстана. Как мы знаем, российские инвесторы уже зашли на три новые ТЭЦ в разных регионах РК, очень много заявок и по зеленой энергетике, гигаваттами заходят мировые инвесторы.

Казахстан занимает шестое место в мире по запасам угля, поэтому мы должны использовать данный ресурс, но уже с применением чистых современных технологий. Они уже есть по всему миру, даже наши соседи по периметру – Россия, Китай – уже активно используют их. Таким образом, Национальный проект – это возможность воплотить в жизнь все лучшие технологии. Не просто говорить о них, а начать уже применять, что должно привести к рациональности, энергоэффективности, энергосбережению. К примеру, ни для кого не секрет, что мы тратим очень много воды для производства какой-либо единицы продукции, в несколько раз больше, чем Россия, США или даже Китай. То же самое касается и потребления электричества, у нас так называемая энергоемкая система промышленности, а нам необходимо переходить к более рациональному потреблению ресурсов. Но вместе с тем не стоит забывать про развитие зеленой энергетики, потому что сила ветра, энергия солнца, воды, наших рек, все эти ресурсы неисчерпаемы, бесконечны в отличие от тех же углеводородов или минерального сырья. Это позволит нам сохранять свои лидирующие позиции, использовать имеющиеся ресурсы, а также обеспечит страну стабильным потоком иностранных инвестиций, ведь переход на новые, более экологичные и энергоэффективные технологии уже является общемировым трендом, которого придерживаются крупнейшие мировые компании.

– Какой эффект от реализации Нацпроекта получат казахстанцы?

– Без воды, электричества, тепла невозможна нормальная жизнедеятельность в наших географических условиях. У нас девятая страна мира по площади, но ее нужно обогревать, освещать и обеспечивать водой. Вместе с тем, нация наша растет, промышленность растет, увеличиваются энерго-, водо-, теплопотребление, и государство должно обеспечить условия для их устойчивого развития. Реализация данного Нацпроекта поможет решить данные проблемы.

Кроме того, казахстанцы, которые работают в компаниях и производят любую продукцию, товар или услуги, имеют невероятный шанс быть востребованными в рамках этого проекта, поскольку, как я уже ранее говорил, упор и акцент идет именно на местное содержание. Соответственно, будет обеспечена занятость, будут создаваться и сохраняться рабочие места, уплачивать налоги, а это все, как мы понимаем, обеспечит рост спроса и экономики – цель, которую никто не снимал и которая до сих пор стоит перед всеми нами. Десятки и тысячи выпускников пойдут обучаться специальностям этого профиля, поймут, что быть энергетиком ни капли не хуже, чем быть нефтяником, и в плане доходов, и в плане почета, а также благодаря этому ты сможешь приносить большую пользу своей стране. Казахстан только выиграет от реализации данного Нацпроекта.