"Решено, переезжаем в аул!": блогер и волонтер кардинально поменяла жизнь односельчанок в Алматинской области

Жить интересно, нескучно и креативно можно и в селе – такую идею продвигает блогер, волонтер Азиза Утегенова. Из Алматы в село Жандосов Карасайского района Алматинской области она переехала 12 лет назад. Тогда после насыщенной жизни в мегаполисе в ауле все казалось сложным.

Но за эти годы не без ее помощи обновилась инфраструктура в селе, был создан женский клуб, а жители объединились для благотворительности и социальных проектов, передает Zakon.kz.

Селе Жандосов в Алматинской области/Фото: facebook/Азиза Утегенова

"Решено! Переезжаем в аул!"

Так, 12 лет назад Азиза Утегенова с мужем решили уехать из Алматы. Супруги начали ездить по ближайшим аулам и остановились на селе Жандосов.

Фото: facebook/Азиза Утегенова

"Это село я выбрала, увидев горы. Когда я их увидела, сказала себе: "Вот! Это оно! Хочу мыть посуду и смотреть на горы, хочу окна с видом на горы из моей кухни и из спальни. Хочу, чтобы горы "были" в каждой комнате!" Азиза Утегенова

Горы в селе Жандосов, фото: facebook/Азиза Утегенова

Тогда городские жители, привыкшие к комфорту, еще не знали, с чем им придется столкнуться. Дом супруги построили сами – с нуля. Во дворе установили бочку для воды, сделали фильтры для очистки, для электричества приобрели генератор, работающий от бензина, а еду приходилось готовить, используя газ из баллонов. Азиза признается – иногда хотелось все бросить и вернуться в Алматы.

Фото: facebook/Азиза Утегенова

"Это был совершенно неразвитый аул. По сути, мы выбрали его из-за природы, но не знали, что там все в упадке. Не было ни дорог, ни света, ни воды. И мне приходилось решать эти проблемы для того, чтобы там можно было жить. Тогда я не была блогером, не вела паблик, просто сама решала, и когда начало получаться, поняла, что проблемы-то не только у меня, но и у всех остальных, и надо как-то подсказывать, помогать их решать. И схема была такая – не просто прийти и скандалить в акимате, а отправлять официальные письма – тогда это только-только развивалось. В основном все ходили в акимат и возмущались, но никто не обращался официально". Азиза Утегенова

Фото: facebook/Азиза Утегенова

Женский клуб для сельчанок

После строительства дома супруги разбили небольшой сад и запустили в ауле ферму с экологически чистой продукцией: домашними яйцами, мясом птиц, которых выращивают сами. Сама Азиза работает в городе и отмечает, что сельским жителям порой не хватает бурной городской жизни: женщины в селе тоже хотят посещать интересные мастер-классы, послушать грамотных спикеров, выпить неторопливо чашку кофе. Так два года назад родилась идея женского клуба, где каждой сельчанке дали возможность рассказать о себе и раскрыть свои таланты. Сейчас в клубе 60 женщин от 27 до 55 лет.

Фото: facebook/Азиза Утегенова

"Он образовался из чат-группы, где мы стали обсуждать наши активности. А потом стали женским клубом в селе Жандосов. Выяснилось, что у нас очень много умных и талантливых женщин, которые просто засиделись в декрете, но они обладают профессиональными навыками в нейрографике, в рисовании, в воспитании детей, в психологии, и каждая может выступить со своей темой для аудитории. Мы дали им микрофоны – и женщины стали меняться на глазах. Они стали делать прически, приходить нарядными на наши встречи". Азиза Утегенова

Фото: facebook/Азиза Утегенова

Фото: facebook/Азиза Утегенова

В основном это домохозяйки – у кого-то была работа, другие – в поисках себя. В женском клубе стали проводить мастер-классы по финансовой грамотности и фэншуй. Женщины стали раскрываться, узнавать новое, а знания использовать в своих начинаниях.

"Одна женщина открыла зал йоги, но у нее не было клиентов, и я стала говорить о том, что мы сами должны друг у друга все покупать – и тогда у всех все получится. Мы должны записаться на йогу к Динаре, полуфабрикаты покупать у Жараскуль, овощи брать в лавке у Гаухар, ходить на курсы похудения к Гульжахан Мажитовне, витамины покупать у Айнуры, детей водить на уроки музыки к Айне Жуматаевне, кофе пить у Азизы, салон красоты посещать у Дианы. И когда пошла первая поддержка, началась дружба – настоящая, женская. Мы делали внутри своего клуба сборы на поддержку друг друга, и все это переросло в социальные и благотворительные кейсы. Начали вместе организовывать субботники, праздники и елки детям с инвалидностью, собирали деньги на нужды аула, и в целом любую проблему аула стали решать вместе". Азиза Утегенова

Интерактивный аул

Так в селе с населением 7 тысяч жителей появилось множество чатов, которые объединили жителей по интересам: "купи-продай", "проблемы аула", "женский клуб", "мечеть", "фонд", "субботник", "тур в горы".

Фото: facebook/Азиза Утегенова

"Я уже не контролирую каждый чат. Единственное, что я контролирую, – это местный паблик, через который я передаю главные новости аула. Это такой канал, объединяющий всех жителей и поднимающий их проблемы. Кроме того, развиваю движение краудфандинга. Идея открыть ресурс, помогающий людям собирать деньги на свои начинания, возникла несколько лет назад. Сайт довольно хорошо реализовался, и мы смогли закрыть много кейсов. Сейчас мы в периоде стагнации, так как платформы подобного типа должны сертифицироваться. По сути, мы ждем лицензию, хотя и сейчас можно работать – пока запрета нет". Азиза Утегенова

Фото: facebook/Азиза Утегенова

Азиза Утегенова отмечает – жители села видят изменения и активно участвуют во всех начинаниях. Силами сельчан открылась библиотека, новая игровая площадка, недавно за три дня собрали средства на установку в центре села знака "Я люблю Жандосов".

"Моя мечта – чтобы вдоль речки были красивые скамейки, как в Алматы, чтобы вдоль дорог стояли турники и тренажеры для подростков, столики для игры в шахматы для пожилых людей. Такие объекты могли бы повлиять на привычки и хобби жителей аула". Азиза Утегенова

Фото: facebook/Азиза Утегенова

Блогер отмечает: за всеми заботами по городской жизни уже и не скучает. Село стало ей вторым домом.

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