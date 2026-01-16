#Казахстан в сравнении
Статьи

Машина с сюрпризом: в Атырау бесплатно раздают сладости и подвозят женщин

Машина со сладостями, Атырау, женская автошкола, такси, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:17 Фото из личного архива Ажар Разымгаликызы
Вот уже несколько дней по улицам Атырау курсирует необычный автомобиль, обклеенный сладостями. Машина останавливается на автобусных остановках и в людных местах. Любой может снять с автомобиля угощение совершенно бесплатно и без каких-либо условий, передает корреспондент Zakon.kz.

Как выяснилось, за необычной акцией стоит команда девушек из автошколы, которая начала работу в городе относительно недавно. Помимо раздачи сладостей, они бесплатно подвозят женщин и обучают их вождению, помогая почувствовать уверенность за рулем.

По словам участниц команды, многие поначалу не верят, услышав, что все бесплатно. Некоторые сомневаются и ждут подвоха. Однако, убедившись в искренности акции, горожане приятно удивляются и благодарят девушек.

Организаторы отмечают, что главная цель инициативы – поддержка, добрые эмоции и внимание к женщинам. Необычный автомобиль уже стал для атыраусцев заметным символом доброты и приятных неожиданностей в городской суете.

"Сначала многие не верят. Когда мы говорим, что сладости и помощь – бесплатные, люди смотрят с недоверием, переспрашивают, думают, что есть какой-то подвох. Но потом, когда понимают, что это действительно от чистого сердца, очень радуются, улыбаются, благодарят. Эти эмоции бесценны. Нам искренне приятно делать добро, видеть удивление и радость людей. Мы уже несколько раз проводили такие акции. Ради таких моментов и хочется продолжать, и мы продолжим", – поделилась представительница команды автошколы Жансая Тасуова.

По словам Жансаи, полиция к ним претензий не имеет.

"Еще ни разу не штрафовали за раздачу сладостей и бесплатное такси. Мы на остановках долго не стоим, не сигналим, не шумим, никому не мешаем. Еще ни разу к нам не было претензий со стороны дорожной полиции. Стараемся правила дорожного движения не нарушать", – добавила девушка.

Недавно мы рассказывали, как проходит Новый год у волонтеров, которые считают, что помощь людям важнее для них, чем салюты и оливье. Лучше всего сохраняют здоровье добро, добрые дела и мысли. Это лучшая профилактика любых заболеваний.

Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
