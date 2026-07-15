Где платят больше: какое место Казахстан занял в мировом рейтинге зарплат

Разрыв в доходах между странами мира продолжает исчисляться десятками раз. Одни государства предлагают своим жителям тысячи долларов в месяц после уплаты налогов, другим такие суммы пока недоступны. Как выглядит на этом фоне Казахстан, выяснял Zakon.kz.

От 141 до 8 218 долларов на руки

Международный деловой журнал CEOWORLD Magazine, специализирующийся на материалах об экономике, бизнесе и корпоративном управлении (12,4 млн пользователей в месяц из более чем 180 стран, тираж 150 тыс.) опубликовал рейтинг стран по размеру средней ежемесячной зарплаты (в переводе в доллары США) после вычета налогов. В него вошли 197 государств.

Первое место заняла Швейцария, где средняя ежемесячная зарплата "на руки" составляет 8218 долларов. Следом расположились Люксембург (6740 долларов), США (6562 доллара), Исландия (6548 долларов) и Норвегия (5772 доллара). В первую десятку также вошли Дания, Канада, Ирландия, Нидерланды и Сингапур.

На противоположном конце рейтинга оказались Палестина (104 доллара), Лесото (131 доллар), Ангола (134 доллара), Малави (138 долларов) и Мали (141 доллар).

"Самые высокие зарплаты, как правило, получают специалисты финансового сектора, страхования, электроэнергетики, добывающей промышленности, информационных технологий, розничной торговли и образования. В числе отраслей с наиболее низким уровнем оплаты труда названы административная поддержка, гостиничный бизнес и строительство". Сeoworld

При этом при сравнении доходов жителей разных стран важно учитывать не только размер зарплаты, но и уровень инфляции, влияющий на покупательную способность. По мнению составителей рейтинга, высокая инфляция последних лет во многом стала следствием пандемии COVID-19 и вызванных ею сбоев в глобальных цепочках поставок. Дополнительное давление на мировую экономику оказали геополитическая напряженность, нарушения логистики и энергетический кризис.

Казахстан возглавил Центральную Азию

Казахстан занял в мировом рейтинге 77-е место. По оценке CEOWORLD Magazine, средняя ежемесячная зарплата после уплаты налогов в республике составляет 780 долларов.

Среди стран Центральной Азии наша страна оказалась лидером. Следом расположился Туркменистан, занявший 80-е место с показателем 761 доллар. Узбекистан находится на 117-й строчке рейтинга со средней зарплатой 458 долларов, Кыргызстан – на 132-й с показателем 335 долларов, Таджикистан – на 138-й с результатом 276 долларов.

Таким образом, Казахстан средняя чистая зарплата в республике почти на 70% выше, чем в Узбекистане, более чем в два раза превышает показатель Кыргызстана и почти втрое – Таджикистана.

Среди стран СНГ Казахстан уступил только России

Если сравнивать страны СНГ, то выше Казахстана в рейтинге оказалась только Россия. Она заняла 32-е место со средней зарплатой после уплаты налогов в размере 2266 долларов.

Казахстан стал вторым среди государств Содружества. Следом расположилась Беларусь, занявшая 83-е место с показателем 728 долларов. Далее идут Армения (648 долларов), Молдова (615 долларов), Азербайджан (601 доллар), Украина (537 долларов).

Стоит отметить, что данные рейтинга отличаются от официальной статистики Казахстана. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, среднемесячная номинальная заработная плата в стране в первом квартале 2026 года составила 461 486 тенге, или около 927 долларов по среднему курсу Национального банка за этот период. Разница объясняется тем, что БНС публикует начисленную заработную плату до вычета налогов, тогда как рейтинг CEOWORLD основан на оценке среднего дохода после их уплаты.

Ранее мы рассказали, что борьба с инфляцией в РК начала давать результаты: реальные доходы казахстанцев впервые за два года вышли в плюс.