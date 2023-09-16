Казахстанцы распространяют рассылку о новом виде мошенничества через онлайн-голосования

Пользователи Сети сообщают, что им присылают сообщение с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем конкурсе и скидывают ссылку, пройдя по которой можно выразить свою поддержку. На самом деле таким образом мошенники крадут доступ к аккаунтам и даже деньги, сообщает Zakon.kz

По информации Stopfake после перехода по полученной ссылке люди теряют контроль над аккаунтом.

"Следует проходить по сомнительным ссылкам, и неважно, от кого они были получены. Даже если перейти на тот или иной сайт вас приглашает знакомый, помните, что его аккаунт уже может быть взломан, а на другом конце провода вполне могут оказаться злоумышленники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похожие схемы действуют и в России.

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