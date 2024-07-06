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Необычный "вездеход" построил житель Канады

Канада, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 02:52 Фото: Instagram/rubitracks
Житель Канады построил дом на гусеницах, сообщает Zakon.kz.

От привычных домов на колесах это изобретение отличается тем, что оно на гусеницах. Вместо кузова у канадского "вездехода" сарай на самодельном шасси.

Канада, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 02:52

Фото: Instagram/rubitracks

У тягача умелец позаимствовал 5.9-литровый движок.

Канада, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 02:52

Фото: Instagram/rubitracks

Ремонт внутри пока еще канадец не сделал, но это не мешает ему вовсю тестировать свой гусеничный "вездеход" по бездорожью. Судя по видео, едет это авто вполне себе бодро.

На своей странице в Instagram мужчина пишет, что планирует предоставлять "вездеход" туристам, но для проживания в нем.

Недавно Netflix показал трейлер шоу от продюсеров "Тачку на прокачку". Новый проект в целом следует формату легендарного шоу MTV, но будет выходить под новым названием – "Воскресшие тачки".

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