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Технологии

Экологичные кристаллы представил известный модный бренд

Swarovski , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 08:38 Фото: chronicles-of-us.swarovski
17 декабря Swarovski представил свои самые экологичные кристаллы ReCreated Crystals, сообщает Zakon.kz.

Для них бренд использует остатки производства, которые переплавляют, придавая им новый цвет. Эко-новинка представлена на официальном сайте бренда.

Swarovski , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 08:38

Фото: chronicles-of-us.swarovski

"Эта технология позволяет создавать кристаллы того же качества, но затрачивать на процесс минимум на 40% меньше природных ресурсов", – говорится в описании.

Таким образом, бренд уменьшает воздействие на окружающую среду примерно на 34%.

Недавно электрические гирлянды попали под критику врачей. Они убеждены, что своим светом они могут привести к проблемам с сердцем, диабету и раку. А в борьбе за экологию в Великобритании запретят продажу одноразовых электронных сигарет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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