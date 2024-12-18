Экологичные кристаллы представил известный модный бренд

17 декабря Swarovski представил свои самые экологичные кристаллы ReCreated Crystals, сообщает Zakon.kz.

Для них бренд использует остатки производства, которые переплавляют, придавая им новый цвет. Эко-новинка представлена на официальном сайте бренда.

Фото: chronicles-of-us.swarovski

"Эта технология позволяет создавать кристаллы того же качества, но затрачивать на процесс минимум на 40% меньше природных ресурсов", – говорится в описании.

Таким образом, бренд уменьшает воздействие на окружающую среду примерно на 34%.

Недавно электрические гирлянды попали под критику врачей. Они убеждены, что своим светом они могут привести к проблемам с сердцем, диабету и раку. А в борьбе за экологию в Великобритании запретят продажу одноразовых электронных сигарет.