Мясные валентинки приготовили в Японии тем, кто не любит сладости

К празднику всех влюбленных в Стране восходящего солнца запустили в продажу мясные котлетки необычных форм, сообщает Zakon.kz.

Таким образом продуктовая лавка Kikui Takahashi из Нагойи пришла на помощь людям, которым не нравится шоколад и другие сладости.

Фото: Instagram/kikui.takahashi





Вместо банальных конфет они могут попросить изделия из премиальной мраморной говядины:

сердечки;

кошачьи мордочки;

цветы.

"До 14 февраля осталось несколько дней, поэтому отечественным производителям мясных изделий можно поторопиться с интересной идеей подарков", – заметили русскоязычные комментаторы.

А пока одни японцы ожидают наступления праздника, другие радуются небывалому снегопаду в стране, записывая его на атмосферные видео.