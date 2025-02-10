Мясные валентинки приготовили в Японии тем, кто не любит сладости
Фото: Instagram/kikui.takahashi
К празднику всех влюбленных в Стране восходящего солнца запустили в продажу мясные котлетки необычных форм, сообщает Zakon.kz.
Таким образом продуктовая лавка Kikui Takahashi из Нагойи пришла на помощь людям, которым не нравится шоколад и другие сладости.
Фото: Instagram/kikui.takahashi
Вместо банальных конфет они могут попросить изделия из премиальной мраморной говядины:
- сердечки;
- кошачьи мордочки;
- цветы.
"До 14 февраля осталось несколько дней, поэтому отечественным производителям мясных изделий можно поторопиться с интересной идеей подарков", – заметили русскоязычные комментаторы.
А пока одни японцы ожидают наступления праздника, другие радуются небывалому снегопаду в стране, записывая его на атмосферные видео.
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