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Технологии

Мясные валентинки приготовили в Японии тем, кто не любит сладости

Еда , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 07:30 Фото: Instagram/kikui.takahashi
К празднику всех влюбленных в Стране восходящего солнца запустили в продажу мясные котлетки необычных форм, сообщает Zakon.kz.

Таким образом продуктовая лавка Kikui Takahashi из Нагойи пришла на помощь людям, которым не нравится шоколад и другие сладости.

Фото: Instagram/kikui.takahashi


Вместо банальных конфет они могут попросить изделия из премиальной мраморной говядины:

  • сердечки;
  • кошачьи мордочки;
  • цветы.
"До 14 февраля осталось несколько дней, поэтому отечественным производителям мясных изделий можно поторопиться с интересной идеей подарков", – заметили русскоязычные комментаторы.

А пока одни японцы ожидают наступления праздника, другие радуются небывалому снегопаду в стране, записывая его на атмосферные видео.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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