Необычная соцсеть набирает популярность у американских зумеров

В кругу молодежи США нарастает популярность соцсети под названием seven39, сообщает Zakon.kz.

По данным The Verge, соцсеть привлекает внимание своей необычной концепцией. Вместо бесконечного скроллинга и постоянных уведомлений, seven39 предлагает своим пользователям всего три часа в сутки для общения и взаимодействия.

Эта социальная сеть функционирует строго с 19:00 до 22:00 по местному времени, что делает ее уникальной в условиях постоянно доступных платформ. Поэтому среди молодежи стал набирать силу новый тренд – аскеза от интернета.

Что отличает seven39 от привычных социальных сетей? Во-первых, в ней нет рекламы, которая давно стала неотъемлемой частью большинства платформ. Здесь отсутствуют алгоритмы, управляющие контентом, и рекомендации, которые часто формируют информационный пузырь. В этой соцсети каждый пользователь сам выбирает, с кем и когда общаться, без давления извне.

Также стоит отметить минималистичный ретро-дизайн, который отсылает к старым интернет-ресурсам и находит отклик у тех, кто устал от излишне перегруженных интерфейсов. В seven39 количество символов для постов ограничено 200, что создает лаконичные и четкие сообщения, без долгих "бесконечных" текстов.

Особенностью является и уникальная форма уведомлений: каждый день пользователи получают email с анонсом времени открытия сети. Это позволяет избежать давления постоянного присутствия в интернете, предоставляя "время на отдых" и давая возможность настроить свое времяпрепровождение в сети.

"Социальные сети лучше, когда мы все вместе в сети. Никакой бесконечной прокрутки. Никакого FOMO. Просто три часа веселья каждый вечер", – уведомляет нетипичная соцсеть.

Фото: seven39