Мечта одиночек: выпустили стиральную машинку только для носков и нижнего белья

Китайская компания Dreame Technology выпустила оригинальную стирально-сушильную машину Double Yolk Egg для стирки мелких изделий, сообщает Zakon.kz.

По данным производителя, самая привлекательная особенность этой стирально-сушильной машины – ее конструкция с двумя барабанами: верхним и нижним, каждый из которых вмещает по 0,5 кг. Она специально разработана для стирки небольших изделий из тканей, таких как носки и нижнее белье, и позволяет избежать перекрестного бактериального загрязнения, вызванного смешиванием носков с другими вещами.

Фото: mydrivers

Барабаны работают независимо, что позволяет стирать сразу два типа вещей без ожидания завершения одного цикла.

"Модель оснащена несколькими автоматическими программами", – говорится в описании.

