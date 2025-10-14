#АЭС в Казахстане
Технологии

Мечта одиночек: выпустили стиральную машинку только для носков и нижнего белья

Стиральная машина Double Yolk Egg, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 06:20 Фото: mydrivers
Китайская компания Dreame Technology выпустила оригинальную стирально-сушильную машину Double Yolk Egg для стирки мелких изделий, сообщает Zakon.kz.

По данным производителя, самая привлекательная особенность этой стирально-сушильной машины – ее конструкция с двумя барабанами: верхним и нижним, каждый из которых вмещает по 0,5 кг. Она специально разработана для стирки небольших изделий из тканей, таких как носки и нижнее белье, и позволяет избежать перекрестного бактериального загрязнения, вызванного смешиванием носков с другими вещами.

Фото: mydrivers

Барабаны работают независимо, что позволяет стирать сразу два типа вещей без ожидания завершения одного цикла.

"Модель оснащена несколькими автоматическими программами", – говорится в описании.

Винтажным платьем удивила участников парижской Недели моды 55-летняя жена миллиардера Джеффа Безоса.

Фото Алия Абди
Алия Абди
