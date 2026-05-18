Новый топовый автомобиль выпустил BMW

Немецкий производитель транспортных средств BMW показал на днях топовый Vision Alpina, сообщает Zakon.kz.

Это первая модель, созданная легендарным ателье Alpina после его поглощения BMW. По данным сайта транспортного бренда, концептуальный гранд-турер получил:

длину в 5.2 м;

600-сильный V8;

стеклянную крышу;

кожаный салон.

"Акулий нос и ноздри с подсветкой", – обратили внимание на дизайн любители BMW.

Фото: bmwgroup

Серийную версию обещают в 2027. Предполагаемая стоимость на данный момент варьируется от 200 тыс. долларов.

В начале мая Bugatti выпустил люкс-автомобиль в стиле стрекозы.