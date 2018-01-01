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Казахстанцев предупреждают об изменении курса доллара
364150
Наташа Королева выходит замуж
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Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 170 тысяч
273290
Изменен режим работы банков, обменников и ломбардов в Казахстане
271747
Более 1000 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в РК за сутки
270776
Как узнать, кто ищет вас в интернете
4
255900
Снижение суточного прироста заражений COVID-19 зафиксировали в РК
9
244743
Рост заболевания COVID-19 продолжается в Казахстане
208
229809
Резкое увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 зафиксировали в РК
198
221333
Токаев подписал закон по снятию пенсионных накоплений
31
217826
В Алматинской области объявили о локдауне на выходных
11
217680
Новые случаи COVID-19 выявлены во всех регионах Казахстана
25
195546
Если у вас есть эти банкноты, спешите их обменять
12
191074
Опубликована статистика по больным коронавирусом в Казахстане
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179785
Назван самый счастливый знак зодиака в феврале
177462
Как отдохнут казахстанцы в 2021 году
12
170399
Число заболевших коронавирусом увеличилось в Казахстане
61
155741
Весенняя учеба в школах и вузах Алматы: Бекшин подписал постановление
6
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1548 заболевших за сутки: в Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19
28
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Как будут учиться школьники после Нового года
29
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Я могу снять пенсионные на жилье. Как это будет?
14
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1584 зараженных за сутки: новые случаи COVID-19 выявлены во всех регионах РК
10
141964
Доллар в 2021 году упадет до 350-370 тенге - экспертное мнение
28
140734
Жесткий карантин в Казахстане возможен
36
137950
В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 165 тысяч
12
137458
Какие изменения ждут казахстанцев с 1 января 2021 года
17
136962
"Новыми" правилами WhatsApp встревожены казахстанцы
12
133828
Время для покупки долларов назвал аналитик
8
132931
Изменился "порог достаточности" для снятия пенсионных на жилье
48
132122
Казахстанцам пришла рассылка о выплате 42 500
14
130665
Казус произошел на избирательном участке, когда туда пришел глава КНБ
17
119398
Назарбаев высказался относительно кандидатуры будущего премьер-министра
75
115004
Карантин будет ужесточен - главный санврач Нур-Султана
11
111285
Возлюбленных изнасиловали и убили на примирительном ужине в Турции
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110856
Во FlyArystan прокомментировали "захват" своего самолета в Алматы
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В Акмолинской области изменились правила карантина
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Когда муж вернулся. Висящего на балконе парня обсуждают в Казнете
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Певица стала чиновницей в Шымкенте
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Мужчина похитил и изнасиловал соседского ребенка в Алматинской области
12
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Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19
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Токаев прокомментировал высказывания иностранцев о территории Казахстана
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Каким знакам зодиака нужно быть осторожными с деньгами
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WhatsApp изменил правила использования сервиса
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Хочу, чтобы обо мне узнали все страны СНГ - чабан-тиктокер из Жамбылской области
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Количество новых коронавирусных больных назвали в Минздраве
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Правительство должно уйти в отставку - Токаев
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Иностранец едва не замерз на трассе в Павлодарской области
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Новое постановление санврача. Как будут учиться школьники и студенты?
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Девушка в красном платье покорила заледеневший Капчагай
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В ВКО карантин продлевается до 18 января
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