Гейши в Токио - стали известны стоимость и детали услуг

Стали известны стоимость и детали услуг японских гейш, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным туристического сайта Японии "Klook", за два часа взаимодействия с гейшами придется заплатить 375 долларов с человека. При этом туристов просят заранее учесть, что это будет групповой опыт, не индивидуальный. Следовательно, гейши будут развлекать до десяти туристов одновременно.

Дополнительно идет другое деликатное напоминание, что отдых с гейшами – это традиционный ужин кайсеки. Сюда же входят разговоры с англоязычным переводчиком, затем танцы, музыка и застольные игры. Оказывается сам по себе ужин-кайсеки стоит примерно 100 долларов. Остальная сумма – оплата работы людей, которые учились этому искусству всю жизнь.

Также в целях развития туризма, мозаики и панно на зданиях в Узбекистане внесли в перечень объектов культурного наследия.