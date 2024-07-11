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Жительница Алматы рассказала об истории "Северного кладбища"

Кладбище, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 06:46 Фото: Instagram/contrasty_etogo_mira
По просьбам своих подписчиков в Instagram алматинка рассказала историю "Северного кладбища" и о причастности к нему цыган, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что подписчики аккаунта об архитектуре и культуре Алматы поинтересовались у его автора о причинах появления регулярных публикаций о "Северном кладбище". Оказалось, что автор паблика выросла возле кладбища, где до сих пор находится дом, который построила ее бабушка. Тогда это был колхоз "Луч востока".

"Северное кладбище" располагается в Турксибском районе на левом берегу реки Султан-Карасу в поселке Нижняя Пятилетка. По словам алматинки, там проживает много цыган. Вследствие этого на кладбище можно увидеть захоронения цыганских баронов. А если посетить кладбище в родительский день, то можно увидеть отношение цыган к смерти, покойным родственникам и к семейным ценностям.

Северное кладбище, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 06:46

Фото: Instagram/contrasty_etogo_mira

"Для меня лично их культура является чем-то обыденным, потому что мой папа был родом из этих мест и по соседству жили цыгане. Будучи еще ребенком я наблюдала за их обычаями", – рассказывает 30-летняя жительница Алматы.
Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 06:46

Контейнер, в котором проживает охрана кладбища, фото: Instagram/contrasty_etogo_mira

"Вообще это кладбище всегда было одним из моих самых любимых в детстве", – добавила она.

Женщина убеждена, что туристам, помимо базара, вокзала и Арбата, стоит внестити кладбище в обязательные места для посещения.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 06:46

Фото: Instagram/contrasty_etogo_mira

Еще одна важная информация для жителей и гостей Алматы. 11-12 июля, на период работы Межправительственной комиссии, на некоторых участках дороги возможны изменения.

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