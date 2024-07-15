Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Блогер возмутился отсутствием трассы, соединяющей Мангистау с южными регионами

Блогер возмутился отсутствием трассы, соединяющей Мангистау с южными регионами, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 11:01 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Общественник Азамат Сарсенбаев из Актау опубликовал видео с внедорожником, лихо рассекающим по бездорожью. Этим роликом известный блогер попытался привлечь внимание к отсутствию качественных дорог между регионами, сообщает Zakon.kz.

"1400 километров асфальта или 360 километров бездорожья?" – так начинается его повествование в подписи к публикации.

"Вот такие варианты предстанут для тех, кто решит поехать на автомобиле с Актау в южные регионы страны. Первый вариант – сделать огромный 1400 километровый крюк через Актобе, либо, прямо с Бейнеу пробиться по бездорожью в 360 километров к селу Бозой…"Азамат Сарсенбаев

В продолжении он честно признался, что оба варианта очень тяжелые для проезда.

"Хочется спросить, почему у нас до сих пор нет прямой дороги через Кызылорду, которая соединила бы Мангистау с южными регионами страны?"Азамат Сарсенбаев

По его словам, при наличии подобной дороги, Мангистау, да и остальные регионы, получат гораздо больше возможностей для развития торговли, туризма и логистики.

Ранее сообщалось, что в 40-м микрорайоне Актау построили крупнейший парк. Его территория составляет 23 гектара. Однако не все жители региона с восторгом отзываются о новом месте отдыха. Что думает общественность о парке, можно прочитать по этой ссылке.

Читайте также

железнодорожное поездка в Боровое
На поезде в Боровое: число туристов увеличилось на треть
Туризм
Туристов в Копенгагене будут бесплатно кормить за уборку мусора
Тест, Хорошо ли вы знаете Астану?
Тест: Хорошо ли вы знаете Астану?
Анастасия Московчук
Актау Мангистау 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
доллары
Доллар сдает позиции: курсы валют в обменниках мегаполисов на 14 июля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: