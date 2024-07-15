Блогер возмутился отсутствием трассы, соединяющей Мангистау с южными регионами

Общественник Азамат Сарсенбаев из Актау опубликовал видео с внедорожником, лихо рассекающим по бездорожью. Этим роликом известный блогер попытался привлечь внимание к отсутствию качественных дорог между регионами, сообщает Zakon.kz.

"1400 километров асфальта или 360 километров бездорожья?" – так начинается его повествование в подписи к публикации.

"Вот такие варианты предстанут для тех, кто решит поехать на автомобиле с Актау в южные регионы страны. Первый вариант – сделать огромный 1400 километровый крюк через Актобе, либо, прямо с Бейнеу пробиться по бездорожью в 360 километров к селу Бозой…" Азамат Сарсенбаев

В продолжении он честно признался, что оба варианта очень тяжелые для проезда.

"Хочется спросить, почему у нас до сих пор нет прямой дороги через Кызылорду, которая соединила бы Мангистау с южными регионами страны?" Азамат Сарсенбаев

По его словам, при наличии подобной дороги, Мангистау, да и остальные регионы, получат гораздо больше возможностей для развития торговли, туризма и логистики.

Ранее сообщалось, что в 40-м микрорайоне Актау построили крупнейший парк. Его территория составляет 23 гектара. Однако не все жители региона с восторгом отзываются о новом месте отдыха. Что думает общественность о парке, можно прочитать по этой ссылке.