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ВОЗ: вирус передающийся через насекомых представляет опасность для туристов

Насекомые вызывают лихорадку, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 04:44 Фото: pixabay
Лихорадка Оропуш, которая передается через укус насекомых, представляет опасность для туристов и местных жителей в местах, где он бушует, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, лихорадка Оропуш, потенциально смертельное зоонозное заболевание, передается крошечными мухами, мошками, и комарами. О ее распространении заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Сегодня не существует вакцины от вируса, который относится к тому же семейству заболеваний, что и Зика и лихорадка денге.

Вирус традиционно циркулировал в Центральной и Южной Америке, но в этом году он также распространился на новые места, такие как Куба, Италия и Испания.

25 июля были зарегистрированы первые случаи смерти, связанные с лихорадкой Оропуш. Жертвами стали две молодые бразильянки без каких-либо сопутствующих заболеваний.

В ВОЗ отмечают, что распространение вируса в таких популярных туристических направлениях, как Куба, потенциально опасен для туристов.

Ранее сообщалось, что в пригородах Афин эвакуировали тысячи жителей из своих домов из-за крупных лесных пожаров, вышедших из лесов.

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