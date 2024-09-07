В Дубае построят второй небоскреб

Второй по высоте в мире небоскреб построят в Дубае, сообщает Zakon.kz.

По данным застройщика, новый небоскреб получит название "Бурдж-Азизи". Его высота составит 725 метра. Об этом компания объявила 6 сентября на своей странице в Х.

Arrive at your destination, explore elevated experiences and ascend to unseen heights of joy with Burj Azizi, because we are amazing on every level.#Azizi #BurjAzizi pic.twitter.com/lPfRPiESPU — Azizi Developments (@AziziGroup) September 6, 2024

По высоте среди небоскребов "Бурдж-Азизи" будет уступать лишь дубайскому "Бурдж-Халифе", высота которого 828 м. Однако новое здание превзойдет башню Merdeka 118 в Куала-Лумпуре, которая сейчас на втором месте с высотой 679 м.

Фото: Х/AziziGroup

"Бурдж-Азизи" расположится на Шейх-Зайед-роуд. Проект оценивают в 1,63 млрд долларов. Ожидается, что строительные работы завершат в 2027 году. Дизайн будет выполнен в прямоугольных формах. Башня будет сужаться с увеличением высоты, а фасад полностью остеклят.

А дальнейшая судьба Олимпийских колец на Эйфелевой башне вызвали серьезные разногласия во Франции.