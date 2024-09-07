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В Дубае построят второй небоскреб

Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 07:42 Фото: Х/AziziGroup
Второй по высоте в мире небоскреб построят в Дубае, сообщает Zakon.kz.

По данным застройщика, новый небоскреб получит название "Бурдж-Азизи". Его высота составит 725 метра. Об этом компания объявила 6 сентября на своей странице в Х.

По высоте среди небоскребов "Бурдж-Азизи" будет уступать лишь дубайскому "Бурдж-Халифе", высота которого 828 м. Однако новое здание превзойдет башню Merdeka 118 в Куала-Лумпуре, которая сейчас на втором месте с высотой 679 м.

Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 07:42

Фото: Х/AziziGroup

"Бурдж-Азизи" расположится на Шейх-Зайед-роуд. Проект оценивают в 1,63 млрд долларов. Ожидается, что строительные работы завершат в 2027 году. Дизайн будет выполнен в прямоугольных формах. Башня будет сужаться с увеличением высоты, а фасад полностью остеклят.

А дальнейшая судьба Олимпийских колец на Эйфелевой башне вызвали серьезные разногласия во Франции.

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