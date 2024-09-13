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В Бразилии собака стала звездой спорта

Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 06:44 Фото: X/rosa_progress
В Бразилии пес по кличке Флоки породы бордер-колли стал звездой футволея, сообщает Zakon.kz.

Футволей – вид спорта, напоминающего одновременно футбол и пляжный волейбол. Об этом пишет Associated Press. А Флоки называют первоклассным игроком. Он, как утверждают свидетели, играет в футволей лучше своих двуногих коллег.

Видео, демонстрирующие мастерство Флоки, стали вирусными в интернете.

Со слов владельца пса, Флоки любил прыгать и отбивать мячи, еще когда был щенком. В возрасте двух месяцев он стал гоняться за воздушными шариками. Вскоре владелец решил начать тренировать питомца. Пес оказался очень талантливым игроком. Он демонстрирует ловкость, координацию, чувство времени, изящество и уравновешенность, быстро бегает и уверенно занимает нужную позицию на площадке.

В 2023 году двухлетний Флоки дебютировал в футволее – любимом хобби футболистов Роналдиньо и Ромарио.

А в России прошло соревнование кинологов из стран СНГ.

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