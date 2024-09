В Бразилии собака стала звездой спорта

Футволей – вид спорта, напоминающего одновременно футбол и пляжный волейбол. Об этом пишет Associated Press. А Флоки называют первоклассным игроком. Он, как утверждают свидетели, играет в футволей лучше своих двуногих коллег.

Видео, демонстрирующие мастерство Флоки, стали вирусными в интернете.

Brazilian dog Floki is a footvolley star. The 3-year-old border collie teaches beachgoers how to play their own game in Rio de Janeiro. Floki sparks wonder among bystanders because he hangs tough in a game that even humans struggle to get a handle on. pic.twitter.com/cGLeXxjHbE